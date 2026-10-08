Vaccins personnalisés contre le cancer : vers une immunothérapie véritablement sur mesure ?

Résumé Les vaccins anticancéreux personnalisés (VAP) doivent être distingués des vaccins préventifs contre des agents oncogènes, tels que les vaccins contre le papillomavirus humain (HPV) ou le virus de l’hépatite B. Ils sont administrés à un patient déjà atteint d’un cancer, le plus souvent après résection de la tumeur, afin de provoquer ou d’amplifier une réponse immunitaire contre les cellules tumorales résiduelles. Pour cela, il est nécessaire de fabriquer pour chaque patient un vaccin adapté aux caractéristiques moléculaires de sa propre tumeur. Longtemps limités par la faible immunogénicité des antigènes tumoraux utilisés et par l’immunosuppression locale exercée par les cellules cancéreuses, les VAP bénéficient désormais des progrès conjoints du séquençage à haut débit, de la bio-informatique, de l’immunologie des antigènes tumoraux et des plateformes vaccinales à ARN messager. Ces nouveaux vaccins thérapeutiques ont récemment montré des effets significatifs, en particulier avec un essai de phase III dans le traitement du mélanome dont les bons résultats ont été annoncés en août 2026 (mais ne sont pas encore publiés).

Le 19 août 2026, deux laboratoires pharmaceutiques (Merck et Moderna) ont publié un communiqué de presse [1] annonçant que les personnes atteintes d’un mélanome et ayant reçu un vaccin personnalisé (intisméran autogène ou V940, associé au pembrolizumab) semblent vivre plus longtemps sans récidive du cancer après chirurgie que celles qui n’avaient pas reçu ce vaccin.

Dans l’attente des résultats détaillés et sans préjuger de la qualité de cet essai clinique, il nous a semblé intéressant de faire le point sur ces vaccins anticancéreux personnalisés, la manière dont ils sont produits, leurs mécanismes et les enjeux qu’ils soulèvent.

Du vaccin anticancéreux généraliste au vaccin néoantigénique personnalisé

Les premières générations de vaccins thérapeutiques destinés à traiter les cancers ciblaient principalement des antigènes associés aux tumeurs, mais également exprimés, à des degrés variables, par les tissus normaux. Leur efficacité était limitée par la tolérance du système immunitaire envers les antigènes des tissus normaux (antigènes du soi).

Les néoantigènes tumoraux constituent des cibles plus spécifiques. Ils résultent de mutations capables de modifier significativement les protéines encodées : substitutions d’acides aminés, insertions-délétions, mutations avec décalage du cadre de lecture, fusions géniques ou autres événements susceptibles de produire une séquence protéique vraiment différente.

Certains peptides issus de ces protéines modifiées peuvent être présentés par les molécules HLA de classe I ou II et reconnus par les lymphocytes T du patient [2, 3, 4, 5]. Parce qu’ils sont absents des tissus sains, ces néoantigènes échappent en grande partie à la tolérance centrale vis-à-vis du soi : ils peuvent donc déclencher des réponses T de forte affinité tout en offrant, théoriquement, une excellente spécificité. L’objectif est d’activer simultanément des lymphocytes T CD8+ cytotoxiques et CD4+ auxiliaires. Mais ces néoantigènes sont aussi très largement individuels : le répertoire des mutations de ce type diffère d’une tumeur à l’autre. Le vaccin doit donc être conçu à partir de la tumeur du patient à traiter.

Comment sélectionne-t-on les néoantigènes ?

La sélection des néoantigènes constitue probablement le principal défi scientifique des vaccins personnalisés. Une tumeur peut contenir des centaines, voire des milliers de mutations, mais seules quelques-unes d’entre elles donneront naissance à des peptides effectivement présentés par le système HLA et capables d’activer les lymphocytes T.

Les vaccins personnalisés sont généralement polyépitopiques : ils contiennent plusieurs néoantigènes, souvent 10 à 30 ou davantage. L’intisméran autogène, par exemple, peut coder jusqu’à 34 néoantigènes propres au mélanome du patient [6]. Cette multiplicité répond à plusieurs objectifs. Elle augmente d’abord la probabilité qu’au moins certains antigènes soient réellement immunogènes. Elle permet ensuite de recruter plusieurs clones lymphocytaires T et de limiter le risque d’échappement tumoral. Un vaccin ciblé contre un seul antigène pourrait en effet sélectionner des clones de cellules tumorales ayant perdu cet antigène ou sa présentation HLA.

Le processus de sélection des néoantigènes [2, 3, 4, 7] commence généralement par le séquençage de l’exome entier (les gènes qui sont traduits en protéines dans la tumeur) ou, plus rarement, du génome tumoral complet, associé au séquençage d’un échantillon de référence – sang ou tissu sain. La comparaison entre ADN tumoral et ADN de référence permet d’identifier les mutations somatiques propres aux cellules tumorales. Une mutation présente dans la majorité des cellules cancéreuses constitue une cible plus intéressante qu’une mutation occasionnelle. Cibler cette dernière laisserait intactes les populations tumorales ne portant pas la mutation. Le séquençage de l’ARN tumoral confirme ensuite si les gènes mutés identifiés sont effectivement exprimés en protéines.

Parallèlement, un typage HLA à haute résolution du patient est réalisé. Il est indispensable puisque la présentation du néoantigène dépend étroitement des molécules HLA propres au patient. Il est donc nécessaire de les connaître en détail pour mesurer leur capacité à présenter les néoantigènes retenus.

De la mutation tumorale au peptide immunogène

Une fois identifiées les mutations tumorales intéressantes, il devient nécessaire de repérer quelle partie de ces protéines (peptides) est la plus immunogène chez le patient.

Cette identification comporte plusieurs critères de sélection [2, 3, 4, 7] :

pour chaque mutation exprimée dans une protéine, des séquences peptidiques contenant l’acide aminé modifié par la mutation sont générées par ordinateur . Des algorithmes (NetMHCpan, NetMHCIIpan, MHCflurry ou MixMHCpred) estiment alors la probabilité que chaque peptide soit présenté par les molécules HLA du patient . La prédiction des affinités entre peptides et HLA est actuellement plus fiable par les ligands HLA-I que les ligands HLA-II ;

. Des algorithmes (NetMHCpan, NetMHCIIpan, MHCflurry ou MixMHCpred) estiment alors . La prédiction des affinités entre peptides et HLA est actuellement plus fiable par les ligands HLA-I que les ligands HLA-II ; une bonne liaison au HLA ne suffit pas. Le peptide doit être correctement fabriqué (par la plateforme d’administration choisie, voir ci-dessous), transporté puis chargé sur la molécule HLA ;

(par la plateforme d’administration choisie, voir ci-dessous), puis ; les peptides très différents de ceux du soi sont plus intéressants : plus la séquence mutée diffère du peptide normal correspondant, plus la probabilité d’une reconnaissance spécifique par les lymphocytes T sera élevée. À l’inverse, une forte ressemblance avec un peptide normal peut réduire l’immunogénicité et théoriquement augmenter le risque de réactivité croisée (auto-immunité).

Dans ce travail de sélection des peptides, la difficulté majeure est que la liaison HLA ne prédit pas à elle seule l’immunogénicité. Un peptide peut être identifié comme un excellent ligand sans pour autant être présenté par la cellule tumorale in vivo : dans ce cas, la réponse vaccinale n’aura aucun effet sur la tumeur. De plus, un peptide pourtant bien présenté par un HLA peut ne pas être reconnu par un récepteur lymphocytaire T (TCR). Les modèles actuels de sélection tendent donc à intégrer à la fois l’expression du gène muté, la fréquence de la mutation dans la tumeur, une bonne génération du peptide par la plateforme, la stabilité du complexe peptide-HLA, une dissimilarité avec le soi et la probabilité de reconnaissance par un TCR [2, 3, 4, 5 ,7] : un cocktail exigeant qui réduit le nombre de néoantigènes intéressants.

Même si l’apprentissage automatique et l’intelligence artificielle occupent désormais une place croissante dans cette sélection des peptides immunogènes, la proportion de néoantigènes intéressants qui induisent réellement une réponse T reste relativement faible. Les algorithmes actuels sont davantage des outils de classement probabiliste que des prédicteurs certains de l’immunogénicité. Des progrès restent à faire.

ARNm, peptides, ADN, cellules dendritiques : les plateformes d’administration

Le choix des néoantigènes n’est pas le seul élément clé de l’efficacité d’un VAP : la plateforme utilisée pour l’administrer est également essentielle. Dans la plupart des cas, ils sont administrés soit tels quels (produits par biotechnologie), soit comme séquences ARN ou ADN destinées à être transcrites en peptides néoantigènes. Dans un cas de figure particulier (voir ci-dessous), des cellules immunitaires du patient y sont exposées in vitro et réinjectées une fois sensibilisées. Les deux technologies aujourd'hui les plus développées sont les vaccins peptidiques et les vaccins à ARNm [2, 3, 4, 5].

Les vaccins peptidiques

Les vaccins peptidiques utilisent des peptides synthétiques correspondant aux néoantigènes sélectionnés, qui vont être injectés comme pour un vaccin traditionnel. Les peptides longs sont généralement préférés aux peptides courts : ils sont mieux captés et apprêtés par les cellules présentatrices d’antigènes pour obtenir une activation combinée CD4+/CD8+. Leur production est relativement simple et leur profil de sécurité favorable. Cependant, ils nécessitent habituellement un adjuvant immunologique et leur fabrication individualisée peut devenir complexe lorsque plusieurs dizaines de peptides sont nécessaires.

Les vaccins à ARNm

Les vaccins à ARN messager constituent actuellement la plateforme la plus avancée cliniquement. Une molécule d’ARNm peut coder simultanément plusieurs néoantigènes. Après pénétration cellulaire, l’ARNm est traduit et les peptides correspondants sont apprêtés et présentés aux lymphocytes par les molécules HLA.

L’ARNm présente plusieurs avantages : absence d’intégration dans le génome, fabrication relativement rapide, possibilité de coder de nombreux antigènes dans une même préparation et production industrielle reposant sur une plateforme commune malgré la personnalisation de la séquence. L’expérience acquise avec les vaccins contre le SARS-CoV-2 a en outre considérablement accéléré la maîtrise industrielle de cette technologie.

Les vaccins à ADN

Des plasmides codant les néoantigènes peuvent être administrés afin que les cellules du patient produisent elles-mêmes ces antigènes. L’ADN est stable et relativement facile à produire mais doit atteindre le noyau cellulaire avant transcription, ce qui constitue une limite importante.

Les vecteurs viraux

Des vecteurs viraux peuvent également transporter les séquences d’acides nucléiques codant les antigènes tumoraux. Ils possèdent une forte immunogénicité intrinsèque, mais l’immunité dirigée contre le vecteur lui-même peut limiter les administrations répétées.

Les vaccins à cellules dendritiques

Les cellules dendritiques du patient (celles qui présentent les antigènes) peuvent être prélevées, différenciées, exposées aux peptides néoantigènes puis réinjectées. Cette approche permet un contrôle précis de la présentation antigénique, mais elle est lourde, coûteuse et difficilement industrialisable à grande échelle.

Néanmoins, c’est la technique utilisée pour le vaccin thérapeutique autorisé aux États-Unis en 2010 contre le cancer de la prostate : sipuleucel-T est le résultat de la mise en présence de cellules dendritiques du patient avec une protéine de fusion constituée de la prostatic acid phosphatase associée au facteur de croissance immunitaire GM-CSF [8]. Dans ce cas, le néoantigène n’est pas personnalisé.

D’autres technologies – nanoparticules, protéines recombinantes ou systèmes hybrides – sont encore en développement.

Pour quel type de patients ces vaccins seront-ils indiqués ?

Les données disponibles suggèrent que la meilleure indication pour ces vaccins n’est pas la maladie métastatique volumineuse mais la maladie résiduelle minimale après résection, lorsque le nombre de cellules cancéreuses à éliminer est faible (cf. Encadré 1).

Le terme médiatique de « vaccin contre le cancer » est donc trompeur. Il ne s’agit là ni d’un vaccin universel ni d’une technologie destinée à remplacer chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie ou immunothérapie. Le scénario qui se dessine est plutôt celui d’une plateforme immunologique individualisée adjuvante, intégrée à des stratégies multimodales et probablement particulièrement utile en situation de maladie résiduelle minimale.

Plusieurs biomarqueurs pourraient contribuer à sélectionner les patients susceptibles d’en bénéficier : charge mutationnelle, nombre de néoantigènes utilisables, expression HLA, présence de lymphocytes infiltrant la tumeur, signature inflammatoire du micro-environnement tumoral ou qualité de la réponse T après vaccination, par exemple. À terme, le suivi de l’ADN tumoral circulant (ou autre marqueur sanguin adapté) pourrait permettre d’identifier les patients présentant une maladie moléculaire résiduelle et donc particulièrement susceptibles de bénéficier d’une vaccination adjuvante.

Encadré 1 - Pourquoi associer les VAP aux inhibiteurs de checkpoints ? Dans les essais cliniques, les VAP sont souvent associés à des médicaments d’immunothérapie destinés à neutraliser l’effet inhibiteur des tumeurs sur l’immunité : par exemple, atézolizumab, avélumab, ipilimumab, nivolumab, pembrolizumab. En effet, produire des lymphocytes T spécifiquement ciblés sur les néoantigènes ne suffit pas nécessairement à contrôler la tumeur. Le micro-environnement tumoral peut inhiber leur activité via de nombreux mécanismes dits « de checkpoints immunitaires » : expression de PD-1, de PD-L1 ou de CTLA-4, lymphocytes T régulateurs, cellules myéloïdes suppressives, cytokines immunosuppressives, défaut de présentation antigénique ou épuisement lymphocytaire, par exemple. D’où l’intérêt d’associer la vaccination avec une inhibition de ces checkpoints. Le vaccin fournit et amplifie les lymphocytes T spécifiques et l’anti-PD-1 ou l’anti-PD-L1 contribue à empêcher leur inhibition par les cellules tumorales. Cette stratégie semble particulièrement pertinente en situation adjuvante, lorsque la masse tumorale résiduelle est minimale et que l’immunosuppression exercée par la tumeur est moins importante [2, 3, 4].

Quels résultats préliminaires ?

C’est dans le domaine des mélanomes que les VAP ont montré le plus d’intérêt à ce jour. En 2017, une étude a montré qu’un vaccin personnalisé comportant jusqu’à 20 néoantigènes pouvait générer des réponses T polyfonctionnelles chez des patients atteints de mélanome [9]. Ces données constituaient essentiellement une preuve de concept immunologique. L’étape déterminante a été l’étude randomisée de phase IIb Keynote-942 [6], menée chez 157 patients présentant un mélanome de stade III ou IV à haut risque et complètement réséqué. Le vaccin à ARNm intisméran autogène, associé au pembrolizumab, a amélioré la survie sans récidive par rapport au pembrolizumab seul. À 18 mois, la survie sans récidive était estimée à 79 % sous combinaison contre 62 % sous pembrolizumab seul ; le risque de récidive ou de décès par rapport au pembrolizumab seul était réduit de 44 %.

Ces résultats ont conduit à l’essai de phase III INTerpath-001 [10], qui a inclus plus de 1 000 patients, et dont les résultats ont été annoncés en août 2026 [1]. Les organisateurs de l’étude ont indiqué que l’analyse intermédiaire avait atteint les deux critères d’efficacité principaux : survie sans récidive et survie sans métastase à distance. Il s’agit d’une étape majeure, mais il est important de signaler que, à la date de cet article, les résultats complets et l’analyse détaillée de la tolérance n’ont pas encore été publiés.

L’adénocarcinome canalaire du pancréas est un autre domaine où les VAP semblent intéressants. Ce type de cancer possède généralement une charge mutationnelle modeste et un micro-environnement fortement immunosuppresseur, ce qui en fait un bon candidat pour ce type de thérapie. Dans une étude de phase I, 16 patients ont été traités après chirurgie par cévuméran autogène, un vaccin personnalisé à ARNm pouvant coder jusqu’à 20 néoantigènes, associé à l’atézolizumab puis au mFOLFIRINOX [11]. Huit participants ont développé une réponse T spécifique. Chez les répondeurs immunologiques, les lymphocytes induits par le vaccin ont persisté plusieurs années, et le délai avant récidive était plus long. L’effectif était toutefois trop faible pour démontrer une efficacité clinique. L’essai randomisé de phase II Imcode003 [12], en cours, doit inclure environ 260 patients et comparer l'association cévuméran autogène + atézolizumab + mFOLFIRINOX par rapport au mFOLFIRINOX seul.

Une étude de phase I a évalué un vaccin personnalisé chez 9 patients atteints de carcinome rénal à cellules claires à haut risque après chirurgie [13]. Tous ont développé une réponse immunitaire dirigée contre les antigènes sélectionnés et aucune récidive n'a été observée après un suivi médian d'environ 40 mois. Ces résultats non contrôlés sur un faible effectif ne peuvent bien sûr pas être considérés comme une démonstration d’efficacité.

D’autres essais préliminaires ont eu lieu dans les domaines du glioblastome [14], du cancer bronchique non à petites cellules et du cancer de la vessie [15] (cf. Encadré 2).

Encadré 2 - Échappement tumoral : le talon d’Achille des vaccins personnalisés ? La vaccination contre les néoantigènes exerce une pression de sélection sur la tumeur. En théorie, celle-ci peut échapper à la réponse immunitaire par perte du néoantigène ciblé, sélection d’un clone ne portant pas la mutation, diminution de l’expression HLA, anomalies de la machinerie de présentation antigénique ou modification du micro-environnement tumoral. La priorité donnée aux néoantigènes présents dans la majorité des cellules cancéreuses et la vaccination simultanée contre de multiples néoantigènes constituent deux stratégies destinées à réduire ce risque.

Quelle tolérance ?

Les vaccins anticancéreux personnalisés apparaissent jusqu’ici globalement bien tolérés. Les événements indésirables les plus fréquents sont des réactions au site d’injection, fatigue, fièvre, frissons, maux de tête, douleurs musculaires ou manifestations pseudo-grippales. Dans l'étude de Keynote-942 [6], des événements indésirables de grade 3 ou plus ont été observés chez 25 % des patients recevant le vaccin + pembrolizumab contre 18 % avec le pembrolizumab seul. Pour rappel, les immunothérapies anti-PD-1 et anti-PD-L1 exposent à des toxicités immunologiques : thyroïdites, colites, hépatites, pneumopathies, hypophysites, néphrites ou manifestations cutanées.

Un risque théorique propre aux néoantigènes est la réactivité croisée avec les antigènes du soi. Un lymphocyte T activé contre un peptide tumoral pourrait reconnaître un peptide normal suffisamment proche. Les algorithmes de sélection cherchent à minimiser cette possibilité. Aucun signal majeur d’auto-immunité directement attribuable à cette réactivité croisée n’a jusqu’à présent émergé, mais le nombre de patients et le recul restent insuffisants pour exclure des événements rares.

Le 28 août 2026, un essai de phase II évaluant le cévuméran autogène dans le cancer colorectal a été arrêté après observation d’un excès des décès dans le groupe expérimental : ainsi, même un vaccin apparemment bien toléré dans un type de cancer, le cancer du pancréas, ne peut être présumé sûr et efficace dans d'autres contextes [16]. Les causes et la signification de ce signal nécessitent encore une analyse détaillée.

Un défi industriel, réglementaire et économique

Le vaccin personnalisé est à la frontière entre médicament industriel et préparation individualisée.

Après la chirurgie ou la biopsie, il faut acheminer l’échantillon, extraire les acides nucléiques, séquencer tumeur et tissu sain, identifier les mutations, réaliser le typage HLA, hiérarchiser les néoantigènes selon leur intérêt, concevoir la séquence vaccinale, fabriquer le lot spécifique puis effectuer les contrôles de qualité. Le délai entre le prélèvement tumoral et la première administration du vaccin, relativement long, semble acceptable pour un traitement adjuvant, mais peut devenir rédhibitoire dans une maladie métastatique rapidement progressive.

La standardisation pose également un problème réglementaire inédit : certes, les plateformes de fabrication et d’administration peuvent être standardisées, mais la séquence thérapeutique change pour chaque patient. Il faut donc garantir qualité, pureté, identité et reproductibilité tout en fabriquant potentiellement des milliers de lots différents.

Enfin, le coût réel en pratique clinique reste inconnu. Séquençage, bio-informatique, production individualisée, logistique et traitements associés pourraient rendre ces stratégies très onéreuses et poser des problèmes d’équité d’accès. À titre de comparaison, le vaccin sipuleucel-T, contre le cancer de la prostate, bien que beaucoup moins sophistiqué que les vaccins à base de néoantigènes personnalisés, coûte l’équivalent de 70 000 euros environ pour le traitement complet et pour une augmentation médiane de la survie de 4,1 mois [8].

Conclusion

Les vaccins anticancéreux personnalisés à néoantigènes ne ciblent plus seulement un type histologique ou une anomalie moléculaire partagée par un sous-groupe de malades : ils sont conçus à partir des mutations propres à la tumeur d’un individu. Si le concept est désormais solidement validé sur le plan immunologique, la question essentielle est maintenant celle du bénéfice clinique.

Dans le mélanome, l'étude Keynote-942 a fourni une première preuve randomisée et la phase III INTerpath-001, annoncée positive en août 2026, pourrait constituer une étape décisive. Mais l’échec récent dans le cancer colorectal incite à éviter toute généralisation prématurée.

Dans les prochaines années, les études devront déterminer quels cancers traiter, quels patients en tirent réellement bénéfice, comment améliorer la prédiction des néoantigènes immunogènes et comment rendre cette médecine individualisée suffisamment rapide, reproductible et économiquement soutenable pour quitter le champ expérimental.