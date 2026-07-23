Nouvelle formule pour les études de santé

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Après plusieurs itérations, le recrutement des futurs professionnels de santé change encore de formule. La voie unique revient sur la paillasse. « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Aux étudiants et universités de s'adapter.
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Pressenti pour diriger Santé publique France, Etienne Pot défend "l'indépendance scientifique"
Les infirmières scolaires peuvent désormais cumuler plusieurs activités de soins
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