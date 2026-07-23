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    Nouvelle formule pour les études de santé

    Après plusieurs itérations, le recrutement des futurs professionnels de santé change encore de formule. La voie unique revient sur la paillasse. « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Aux étudiants et universités de s'adapter.

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