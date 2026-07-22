Moustique tigre : premiers cas de dengue autochtones recensés cette saison en France

Deux premiers cas autochtones de dengue, surnommée "grippe tropicale", ont été recensés pour cette saison en France en Occitanie, rapporte le 23 juillet 2026 l'Agence régionale de santé (ARS), les autorités réclamant une "vigilance renforcée" sur les pathologies se transmettant par la piqûre d'un moustique tigre femelle.

"Un cas de transmission du virus de la dengue à Sète dans l'Hérault, chez une personne n'ayant pas voyagé récemment en zone tropicale, a été signalé", d'après un communiqué de l'ARS.

"Il s'agit du deuxième cas autochtone détecté cette saison en France métropolitaine et en Occitanie. L'état de santé de la personne malade n'inspire pas d'inquiétude", selon la même source.

Lundi déjà l'ARS rapportait un "premier cas autochtone" détecté cette saison en France métropolitaine, à Carmaux dans le Tarn, toujours chez une personne n'ayant pas voyagé récemment en zone tropicale, et dont l'état de santé n'était pas source d'inquiétude.

En 2025, les départements métropolitains avaient comptabilisé 29 cas autochtones de dengue, après un record de 66 cas en 2024.

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), la moitié de la population mondiale est aujourd'hui exposée au risque de dengue, responsable de 100 à 400 millions d'infections chaque année.

Transmis par les moustiques préalablement infectés auprès d'une personne malade, le virus peut causer forte fièvre, maux de tête, douleurs musculaires, nausées, éruptions cutanées et, dans de rares cas, entraîner le décès.

En Occitanie, depuis le 1er mai et jusqu'au 16 juillet, 22 cas importés de dengue, 9 cas importés de chikungunya et 2 cas importés de Zika (des arboviroses transmises par des moustiques tigres), ont déjà été signalés à l'ARS.

Autrefois circonscrit aux régions tropicales et subtropicales, le moustique tigre est implanté à ce stade dans 83 départements de France métropolitaine (confère notre article Le moustique tigre, un voisin qui vous veut du mal). Sa période d'activité s'étend désormais de mai à novembre.

Cumulé à la mondialisation et à l'urbanisation, le réchauffement climatique a facilité l'implantation du moustique tigre dans des régions d'où il était absent voici quelques décennies.

Fin mai, le ministère de la Santé a adressé aux professionnels de santé un "appel à une vigilance renforcée" sur ces arboviroses dans l'Hexagone. L'an dernier, plus de 800 cas autochtones de chikungunya avaient été recensés en France hexagonale.

D'après une dépêche AFP publiée le 21 juillet 2026.

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