Complément de gamme : BYOOVIZ disponible en seringue préremplie

La substitution en pharmacie est autorisée au sein du groupe ranibizumab.MJ_Prototype / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

Une nouvelle présentation de BYOOVIZ 10 mg/mL solution injectable (ranibizumab) est mise à disposition en pharmacie et à l'hôpital :

Il s'agit d'un complément de gamme qui se composait jusqu'à présent de la présentation BYOOVIZ en flacon.

Les indications thérapeutiques sont communes à ces deux présentations, à savoir le traitement chez l'adulte des pathologies suivantes :

forme néovasculaire (humide) de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) ;

baisse visuelle due à l'œdème maculaire diabétique (OMD) ;

rétinopathie diabétique proliférante (RDP) ;

baisse visuelle due à l'œdème maculaire secondaire à une occlusion de branche veineuse rétinienne (OBVR) ou de la veine centrale de la rétine (OVCR) ;

baisse visuelle due à une néovascularisation choroïdienne (NVC).

Pour mémoire, BYOOVIZ est un biosimilaire de LUCENTIS. La substitution en pharmacie d'officine est autorisée au sein du groupe ranibizumab [1].

Une solution prête à l'emploi pour injection intravitréenne

La solution contenue dans la seringue préremplie est prête à l'emploi.

Une seringue BYOOVIZ contient 0,165 mL de solution soit 1,65 mg de ranibizumab. Ce volume est plus important que le volume à injecter.

Une dose de 0,5 mg ranibizumab doit être injectée par voie intravitréenne, correspondant à 0,05 mL de solution. Le volume excédentaire doit être éliminé avant l'injection. Un repère de dose est inscrit sur la seringue préremplie (cf. Illustration).

Illustration - Schéma de BYOOVIZ seringue préremplie

La seringue préremplie BYOOVIZ est à usage unique.

L’aiguille pour l'injection intravitréenne n’est pas fournie.

Identité administrative

Liste I

Médicament à prescription réservée aux spécialistes en ophtalmologie

Boîte de 1 seringue de 0,165 mL, CIP 3400930334072

Remboursable à 100 % sur ordonnance de médicament d’exception (cf. Encadré) [2]

Prix public TTC = 309,43 euros TTC [3]

Agrément aux collectivités (cf. Encadré) [4]

Inscrit sur la liste de référence des groupes biologiques similaires

Laboratoire Alloga France