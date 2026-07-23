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    Présentation

    Complément de gamme : BYOOVIZ disponible en seringue préremplie

    Le biosimilaire de ranibizumab BYOOVIZ est désormais disponible en seringue préremplie, en complément de la présentation en flacon.

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    La substitution en pharmacie est autorisée au sein du groupe ranibizumab.

    La substitution en pharmacie est autorisée au sein du groupe ranibizumab.MJ_Prototype / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

    Une nouvelle présentation de BYOOVIZ 10 mg/mL solution injectable (ranibizumab) est mise à disposition en pharmacie et à l'hôpital : 

    Il s'agit d'un complément de gamme qui se composait jusqu'à présent de la présentation BYOOVIZ en flacon.

    Les indications thérapeutiques sont communes à ces deux présentations, à savoir le traitement chez l'adulte des pathologies suivantes : 

    • forme néovasculaire (humide) de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) ;
    • baisse visuelle due à l'œdème maculaire diabétique (OMD) ;
    • rétinopathie diabétique proliférante (RDP) ;
    • baisse visuelle due à l'œdème maculaire secondaire à une occlusion de branche veineuse rétinienne (OBVR) ou de la veine centrale de la rétine (OVCR) ;
    • baisse visuelle due à une néovascularisation choroïdienne (NVC).

    Pour mémoire, BYOOVIZ est un biosimilaire de LUCENTIS. La substitution en pharmacie d'officine est autorisée au sein du groupe ranibizumab [1].

    Une solution prête à l'emploi pour injection intravitréenne

    La solution contenue dans la seringue préremplie est prête à l'emploi. 

    Une seringue BYOOVIZ contient 0,165 mL de solution soit 1,65 mg de ranibizumab. Ce volume est plus important que le volume à injecter. 

    Une dose de 0,5 mg ranibizumab doit être injectée par voie intravitréenne, correspondant à 0,05 mL de solution. Le volume excédentaire doit être éliminé avant l'injection. Un repère de dose est inscrit sur la seringue préremplie (cf. Illustration). 

    Illustration - Schéma de BYOOVIZ seringue préremplie

    La seringue préremplie BYOOVIZ est à usage unique. 

    L’aiguille pour l'injection intravitréenne n’est pas fournie.

    Identité administrative

    Liste I
    Médicament à prescription réservée aux spécialistes en ophtalmologie
    Boîte de 1 seringue de 0,165 mL, CIP 3400930334072
    Remboursable à 100 % sur ordonnance de médicament d’exception (cf. Encadré) [2]
    Prix public TTC = 309,43 euros TTC [3]
    Agrément aux collectivités (cf. Encadré) [4]
    Inscrit sur la liste de référence des groupes biologiques similaires
    Laboratoire Alloga France

    Encadré - Périmètre de prise en charge de BYOOVIZ seringue préremplie
    • traitement de la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) exsudative avec une néovascularisation choroïdienne rétrofovéolaire ;
    • traitement de la baisse d’acuité visuelle due à l’œdème maculaire diabétique (OMD) en cas de forme diffuse ou de fuites proches du centre de la macula, chez les patients ayant une baisse d’acuité visuelle inférieure ou égale à 5/10 et chez lesquels la prise en charge du diabète a été optimisée ;
    • traitement de la baisse visuelle due à l’œdème maculaire secondaire à une occlusion de branche veineuse rétinienne (OBVR) ou de la veine centrale de la rétine (OVCR) ;
    • traitement de la baisse visuelle due à une néovascularisation choroïdienne (NVC) :
      • secondaire à une myopie forte (MF),
      • secondaire à toute autre cause que la myopie forte ou que la dégénérescence maculaire liée à l’âge.

    Non remboursable et non agréé dans l'indication « traitement de la rétinopathie diabétique proliférante (RDP) ».
    Pour en savoir plus

    [1] Arrêté du 20 février 2025 fixant la liste des groupes biologiques similaires substituables par le pharmacien d'officine et les conditions de substitution et d'information du prescripteur et du patient (Journal officiel du 27 février 2025, texte 17) 

    [2] Arrêté du 21 avril 2026 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du 28 avril 2026, texte 10)

    [3] Avis relatif aux prix de BYOOVIZ en seringue préremplie (Journal officiel du 28 avril 2026, texte 70)

    [4] Arrêté du 21 avril 2026 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics (Journal officiel du 28 avril 2026, texte 11)

    Pour aller plus loin
    Consultez les monographies VIDAL
    Consultez les VIDAL Recos
    Sources

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