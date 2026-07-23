Complément de gamme : BYOOVIZ disponible en seringue préremplie

La substitution en pharmacie est autorisée au sein du groupe ranibizumab.MJ_Prototype / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images
Une nouvelle présentation de BYOOVIZ 10 mg/mL solution injectable (ranibizumab) est mise à disposition en pharmacie et à l'hôpital :
Il s'agit d'un complément de gamme qui se composait jusqu'à présent de la présentation BYOOVIZ en flacon.
Les indications thérapeutiques sont communes à ces deux présentations, à savoir le traitement chez l'adulte des pathologies suivantes :
- forme néovasculaire (humide) de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) ;
- baisse visuelle due à l'œdème maculaire diabétique (OMD) ;
- rétinopathie diabétique proliférante (RDP) ;
- baisse visuelle due à l'œdème maculaire secondaire à une occlusion de branche veineuse rétinienne (OBVR) ou de la veine centrale de la rétine (OVCR) ;
- baisse visuelle due à une néovascularisation choroïdienne (NVC).
Pour mémoire, BYOOVIZ est un biosimilaire de LUCENTIS. La substitution en pharmacie d'officine est autorisée au sein du groupe ranibizumab [1].
Une solution prête à l'emploi pour injection intravitréenne
La solution contenue dans la seringue préremplie est prête à l'emploi.
Une seringue BYOOVIZ contient
Une dose de 0,5 mg ranibizumab doit être injectée
Illustration - Schéma de BYOOVIZ seringue préremplie
La seringue préremplie BYOOVIZ est à usage unique.
L’aiguille pour l'injection intravitréenne n’est pas fournie.
Identité administrative
Liste I
Médicament à prescription réservée aux spécialistes en ophtalmologie
Boîte de 1 seringue de 0,165 mL, CIP 3400930334072
Remboursable à 100 % sur ordonnance de médicament d’exception (cf. Encadré) [2]
Prix public TTC = 309,43 euros TTC [3]
Agrément aux collectivités (cf. Encadré) [4]
Inscrit sur la liste de référence des groupes biologiques similaires
Laboratoire Alloga France
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Non remboursable et non agréé dans l'indication « traitement de la rétinopathie diabétique proliférante (RDP) ».
[1] Arrêté du 20 février 2025 fixant la liste des groupes biologiques similaires substituables par le pharmacien d'officine et les conditions de substitution et d'information du prescripteur et du patient (Journal officiel du 27 février 2025, texte 17)
[2] Arrêté du 21 avril 2026 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du 28 avril 2026, texte 10)
[3] Avis relatif aux prix de BYOOVIZ en seringue préremplie (Journal officiel du 28 avril 2026, texte 70)
[4] Arrêté du 21 avril 2026 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics (Journal officiel du 28 avril 2026, texte 11)
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