VYLOY : nouvelle option thérapeutique en première ligne en oncologie digestive

Une population cible estimée à 1 500 patients par an maximum. Chee Siong Teh / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

Résumé VYLOY poudre pour solution à diluer pour perfusion est une nouvelle option thérapeutique pour le traitement en première ligne des patients adultes atteints d'un adénocarcinome gastrique ou de la jonction œsogastrique (JOG) localement avancé non résécable ou métastatique, HER-2 négatif, dont les tumeurs sont Claudine (CLDN) 18.2 positives. Il est utilisé en association à une chimiothérapie combinée à base de fluoropyrimidine et de sels de platine. Il contient un nouveau principe actif : le zolbétuximab. Avant d'instaurer le traitement, le prescripteur doit vérifier l'éligibilité du patient (HER2 négatif, CLDN 18.2 positives). Une prémédication est nécessaire. La solution injectable doit être reconstituée puis diluée. VYLOY est administré en perfusion intraveineuse, à l'hôpital. La dose est calculée en fonction de la surface corporelle du patient. Les patients doivent faire l'objet d'une étroite surveillance pendant et après la perfusion de VYLOY.

En oncologie, VYLOY poudre pour solution à diluer pour perfusion (zolbétuximab) est indiqué, en association à une chimiothérapie combinée à base de fluoropyrimidine et de sels de platine, en première ligne de traitement des patients adultes atteints d'un adénocarcinome gastrique ou de la jonction œsogastrique (JOG) localement avancé non résécable ou métastatique, HER-2 négatif, dont les tumeurs sont Claudine (CLDN) 18.2 positives.

VYLOY constitue une nouvelle option thérapeutique dans l'indication précitée. Selon la Commission de la transparence (CT), la population cible en France est estimée à maximum 1 550 patients par an [1].

VYLOY se décline sous deux dosages :

VYLOY 100 mg en flacon de 20 mL ;

VYLOY 300 mg en flacon de 50 mL.

Des résultats en faveur d’une efficacité du zolbétuximab

Le zolbétuximab est un nouveau principe actif. Il s'agit d'un anticorps monoclonal chimérique dirigé contre la protéine de jonction serrée CLDN18.2. En se fixant sur ces cellules cancéreuses exprimant CLDN 18.2, le zolbétuximab « amène le système immunitaire à les attaquer et à les tuer » via une cytotoxicité à médiation cellulaire dépendante des anticorps (ADCC) et une cytotoxicité dépendante du complément (CDC).

Une supériorité démontrée versus placebo

Deux études (Spotlight et Glow) ont démontré la supériorité du zolbétuximab (associé à une chimiothérapie) par rapport au placebo :

l'étude Spotlight a comparé l'association zolbétuximab/protocole FOLFOX6 modifié par rapport à l'association placebo/protocole FOLFOX6 modifié. Les résultats sont en faveur de la supériorité du groupe zolbétuximab/protocole FOLFOX6 modifié en termes de survie sans progression (critère de jugement principal) dans la population en intention de traiter (ITT) ;

a comparé l'association zolbétuximab/protocole FOLFOX6 modifié par rapport à l'association placebo/protocole FOLFOX6 modifié. Les résultats sont en faveur de la du groupe zolbétuximab/protocole FOLFOX6 modifié en termes de (critère de jugement principal) dans la population en intention de traiter (ITT) ; l'étude Glow a comparé l'association zolbétuximab/protocole CAPOX par rapport à l'association placebo/protocole CAPOX. Les résultats montrent une supériorité statistiquement significative dans le groupe zolbétuximab en termes de survie sans progression (critère de jugement principal) dans la population ITT.

Un avis favorable de la CT

Sur la base de ces résultats, la CT a attribué à VYLOY un service médical rendu (SMR) important dans l’indication de l'autorisation de mise sur le marché (AMM) [1, 2].

Pour la CT, VYLOY constitue un progrès thérapeutique par rapport à la chimiothérapie à base de fluoropyrimidine et de sels de platine. VYLOY apporte une amélioration du service médical rendu mineure (ASMR IV) dans le cadre de l'AMM.

VYLOY en pratique

VYLOY se présente en flacon de poudre à conserver entre 2 et 8 °C.

Avant le traitement par VYLOY

L’éligibilité (positivité CLDN 18.2) des patients doit être vérifiée avant d’initier le traitement.

Avant chaque perfusion de zolbétuximab, les patients doivent recevoir une prémédication associant différents antiémétiques. L’objectif est d’éviter un arrêt précoce du traitement.

Des moyens pour la prise en charge des réactions d'hypersensibilité et/ou des réactions anaphylactiques doivent être disponibles.

Reconstitution et dilution

La solution injectable VYLOY doit être reconstituée en mélangeant la poudre avec de l’eau pour préparation injectable (eau PPI).

Après reconstitution, la concentration des deux spécialités VYLOY 100 mg et VYLOY 300 mg est identique : 20 mg de zolbétuximab par mL.

Les doses de charge et d'entretien doivent être calculées en fonction de la surface corporelle en m2 (SC) du patient.

La dose prélevée dans la solution reconstituée est ensuite diluée avec une solution pour perfusion de chlorure de sodium pour obtenir une concentration finale de 2 mg/mL de zolbétuximab.

Administration en perfusion IV

VYLOY est administré par voie intraveineuse (IV) d’une durée minimum de 2 heures.

Une réduction du débit de perfusion peut limiter le risque d’effets indésirables.

Pas d'ajustement posologique

Selon la dose, le zolbétuximab est administré toutes les 3 semaines, ou toutes les 2 semaines (cf. Tableau 1 de la monographie VIDAL).

Aucune réduction de dose n'est recommandée. Les effets indésirables sont pris en charge par :

une réduction du débit de perfusion ;

de perfusion ; une interruption ;

; et/ou un arrêt du traitement.

Les consignes pour gérer les effets indésirables sont résumées dans le tableau 2 de la monographie VIDAL.

Surveillance étroite des patients

Les patients doivent être surveillés pendant et après la perfusion de zolbétuximab (au moins 2 heures, ou plus si cliniquement indiqué) pour détecter les réactions d'hypersensibilité avec des symptômes et signes suggérant fortement une anaphylaxie :

urticaire ;

toux répétitive ;

respiration sifflante ;

et sensation de gorge serrée/changement de la voix.

La surveillance doit également porter sur les signes et symptômes de réactions liées à la perfusion, notamment nausée, vomissement, douleur abdominale, hypersialorrhée, fièvre, gêne thoracique, frissons, dorsalgie, toux et hypertension. Ces signes et symptômes sont généralement réversibles à l'interruption de la perfusion.

Identité administrative

Liste I

Réservé à l’usage hospitalier

Prescription réservée aux spécialistes en oncologie et aux médecins compétents en cancérologie

Surveillance particulière pendant le traitement

VYLOY 100 mg, boîte de 1 flacon de 20 mL, CIP 3400955103998, UCD 3400890043106

VYLOY 300 mg, boîte de 1 flacon de 50 mL, CIP 3400955107200, UCD 3400890049719

Agrément aux collectivités [3]

Prise en charge en sus des GHS [4]

Laboratoire Astellas Pharma