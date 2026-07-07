CYPROTERONE ARROW 50 mg : prise en charge étendue aux paraphilies

Paraphilie : une prise en charge psychothérapeutique doit être systématiquement associée.Chinnapong / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

Le périmètre de remboursement en ville (65 %) et d'agrément aux collectivités d'ACETATE DE CYPROTERONE ARROW 50 mg comprimé est étendu au traitement pour la réduction des pulsions sexuelles dans les paraphilies chez l'homme en association à une prise en charge psychothérapeutique [1, 2].

Pour mémoire, la prescription et la délivrance de la cyprotérone sont très encadrées en raison du risque de méningiome associé à ce médicament :

prescription médicale obligatoire (liste I) ;

délivrance en pharmacie conditionnée à la présentation d'une attestation d'information d'une validité de 1 an, cosignée par le patient et le prescripteur ;

surveillance particulière pendant le traitement.

Une indication que le référent n'a pas

ACETATE DE CYPROTERONE ARROW 50 mg comprimé est le seul générique d'ANDROCUR 50 mg comprimé actuellement commercialisé en France. Contrairement à son générique, la spécialité de référence ANDROCUR 50 mg n'a pas d'indication dans les paraphilies.

Au 7 juillet 2026, seules les spécialités ACETATE DE CYPROTERONE ARROW 50 mg et 100 mg sont indiquées pour la réduction des pulsions sexuelles associées à des paraphilies. Pour rappel, ANDROCUR 100 mg n'est plus commercialisé.

Dans cette indication octroyée en septembre 2025, la Commission de la transparence (CT) a attribué à ACETATE DE CYPROTERONE ARROW 50 mg comprimé un service médical rendu (SMR) important [2].

Recommandations posologiques dans les paraphilies

Pour la réduction des pulsions sexuelles, des paraphilies chez l'homme :

le traitement par cyprotérone doit être associé à une prise en charge psychothérapeutique ;

l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a restreint l'utilisation de l'acétate de cyprotérone aux situations pour lesquelles les autres traitements sont jugés inappropriés [4].

Le traitement est instauré à la dose de 100 mg d'acétate de cyprotérone par jour. Cette dose peut être augmentée à 200 mg/jour et jusqu’à 300 mg/jour sur une courte période.

La durée du traitement par l’acétate de cyprotérone doit être définie au cas par cas.

Une fois qu’un résultat satisfaisant a été obtenu, l’effet thérapeutique doit être maintenu en utilisant la plus faible dose possible (qui peut être de 50 mg/jour).

Un changement de dose ou l’arrêt de l’acétate de cyprotérone doit se faire progressivement.