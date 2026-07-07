Autosurveillance glycémique et canicule : des conseils pour limiter la surchauffe

Les fortes chaleurs peuvent complexifier la surveillance glycémique.Allchonok / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images
Le fonctionnement des dispositifs médicaux utilisés pour la surveillance de la glycémie (bandelettes, capteurs, électrodes et lecteurs) peut être altéré par des températures anormalement élevées. Alors que depuis plusieurs semaines
- les informer de l'impact de la chaleur sur les résultats glycémique ;
- les encourager à consulter les consignes émises par le fabricant, et mentionnées dans les manuels d'utilisation ou les notices ;
- les inviter à être vigilants en cas de résultats anormaux et à consulter un professionnel de santé.
Se référer aux consignes du fabricant
D'une manière générale, les consignes générales de conservation sont les suivantes :
- privilégier les endroits frais et sec ;
- ne pas exposer le dispositif au soleil ;
- éviter les importantes variations de température.
Les modalités et les températures de conservation recommandées sont précisées dans
À titre d'exemple, les températures de conservation des capteurs FREESTYLE LIBRE et DEXCOM sont les suivantes [3, 4, 5] :
- Pour le stockage
- capteurs FREESTYLE LIBRE SELECT
- capteurs FREESTYLE LIBRE 3 et FREESTYLE LIBRE
- capteurs DEXCOM G6 et G7 : entre 2 et 30 °C ;
- capteurs FREESTYLE LIBRE SELECT
- Pour le fonctionnement
- pour les capteurs
- pour les capteurs DEXCOM : entre 10 et 42 °C.
- pour les capteurs
Sur certains lecteurs, un code erreur ou un symbole (thermomètre barré, ou thermomètre rouge notamment) peuvent s'afficher sur l'écran pour signaler une température d'utilisation incompatible avec les températures de fonctionnement.
Réfrigérateur : attention au risque de condensation
Pour les bandelettes et les électrodes, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) ne recommande pas la conservation au réfrigérateur en raison d'un
Pour les capteurs, l’humidité relative de fonctionnement et de stockage doit être comprise entre 10 et 90 % ou 95 % selon les marques,
Concernant les capteurs FREESTYLE LIBRE, le laboratoire Abbott n'écarte pas la possibilité d'une conservation au
- 4 °C à 25 °C pour FREESTYLE LIBRE SELECT et FREESTYLE LIBRE 2 PLUS ;
- 2 °C à 28 °C pour FREESTYLE LIBRE 3 et FREESTYLE LIBRE
« Si le matériel (lecteur, bandelettes et solutions de contrôle) est soumis à un changement brusque de température, il est impératif de le laisser revenir à la température ambiante avant de procéder à une mesure glycémique », rappelle l'ANSM.
Transporter ses dispositifs sans les exposer à la chaleur
Lors du transport, les dispositifs pour l'autosurveillance glycémique peuvent être exposés à des températures très élevées, notamment s'ils sont laissés dans une voiture à l'arrêt en plein
Pour limiter ce risque, il est possible d'avoir recours à des pochettes isothermes, qui permettent de maintenir les dispositifs à
Les autres effets de la chaleur
Les chaleurs excessives peuvent avoir un impact de façon indirecte la lecture de la glycémie.
Par exemple, une transpiration excessive peut favoriser
Afin d'améliorer l'adhérence
En cas de forte chaleur, un état de déshydratation peut rendre difficile la récupération d'une goutte de sang, avec pour conséquence des résultats faussés.
Conduite à tenir en cas de résultat anormal ou de doute
« Tout résultat qui entraînerait une modification thérapeutique inhabituelle doit faire l'objet d'un appel à un professionnel de santé (cabinet médical, pharmacie, laboratoire de biologie médicale) », insiste l'ANSM.
Pour mémoire, l’Assurance maladie conseille de faire contrôler son lecteur 1 fois par an dans un laboratoire d’analyses médicales, selon les modalités suivantes [6] :
- le patient effectue une mesure de la glycémie avec son lecteur, en même temps que la prise de sang ;
- le biologiste médical vérifie la cohérence entre le
- en cas d'incohérence entre les résultats, le patient doit
[1] Mise au point sur la conservation et l'utilisation des lecteurs de glycémie et des réactifs associés en cas de vague de chaleur (ANSM, mai 2017)
[2] Fortes chaleurs et dispositifs médicaux : les bons réflexes (ANSM, 26 mai 2026)
[3] Brochures et manuels d'utilisation des produits FREESTYLE LIBRE (Abbott, 2026)
[4] Manuel d’utilisation de FREESTYLE LIBRE 3 capteur (Abbott, 2026)
[5] Guide d’utilisation DEXCOM G7 – Capteur et récepteur (Dexcom.com, 2026)
[6] L’autosurveillance de la glycémie et l’auto-examen (Ameli, 4 octobre 2024)
- FREESTYLE PAPILLON VISION set autosurveillance glycémie
- FREESTYLE PAPILLON EASY électrode
- FREESTYLE PAPILLON VISION lecteur glycémie sans calibration
- FREESTYLE PAPILLON INSULINX lecteur glycémie
- FREESTYLE PAPILLON INSULINX set lecteur de glycémie
- FREESTYLE OPTIUM électrode
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- FREESTYLE OPTIUM NEO set lecteur de glycémie
- FREESTYLE LIBRE lecteur glycémie
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- FREESTYLE LIBRE 2 lecteur glycémie
- DEXCOM G6 capteur
- DEXCOM G6 transmetteur
- DEXCOM G6 récepteur
- DEXCOM ONE capteur
- DEXCOM ONE transmetteur
- DEXCOM ONE sur-adhésif
- DEXCOM ONE+ récepteur
- DEXCOM ONE+ capteur
- FREESTYLE LIBRE 2 PLUS capteur
- FREESTYLE LIBRE SELECT capteur
- FREESTYLE LIBRE 3 lecteur
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