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    Autosurveillance glycémique et canicule : des conseils pour limiter la surchauffe

    En période de canicule, les personnes pratiquant l'autosurveillance glycémique doivent prendre certaines précautions afin de limiter les conséquences des températures élevées sur le fonctionnement des dispositifs de lecture (bandelettes, capteurs, électrodes et lecteurs). 

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    Les fortes chaleurs peuvent complexifier la surveillance glycémique.

    Les fortes chaleurs peuvent complexifier la surveillance glycémique.Allchonok / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

    Le fonctionnement des dispositifs médicaux utilisés pour la surveillance de la glycémie (bandelettes, capteurs, électrodes et lecteurs) peut être altéré par des températures anormalement élevées. Alors que depuis plusieurs semaines la France subit des vagues de fortes chaleurs, il apparaît nécessaire de rappeler aux personnes pratiquant l'autosurveillance glycémique (ASG) la conduite à tenir et les conseils de conservation dans ces conditions [1, 2] : 

    • les informer de l'impact de la chaleur sur les résultats glycémique ;
    • les encourager à consulter les consignes émises par le fabricant, et mentionnées dans les manuels d'utilisation ou les notices ;
    • les inviter à être vigilants en cas de résultats anormaux et à consulter un professionnel de santé.

    Se référer aux consignes du fabricant

    D'une manière générale, les consignes générales de conservation sont les suivantes :

    • privilégier les endroits frais et sec ;
    • ne pas exposer le dispositif au soleil ;
    • éviter les importantes variations de température. 

    Les modalités et les températures de conservation recommandées sont précisées dans les notices et guides d'utilisation fournis par les fabricants. 

    À titre d'exemple, les températures de conservation des capteurs FREESTYLE LIBRE et DEXCOM sont les suivantes [3, 4, 5] :  

    • Pour le stockage
    • Pour le fonctionnement
      • pour les capteurs FREESTYLE LIBRE : entre 10 et 45 °C ;
      • pour les capteurs DEXCOM : entre 10 et 42 °C.

    Sur certains lecteurs, un code erreur ou un symbole (thermomètre barré, ou thermomètre rouge notamment) peuvent s'afficher sur l'écran pour signaler une température d'utilisation incompatible avec les températures de fonctionnement. 

    Réfrigérateur : attention au risque de condensation

    Pour les bandelettes et les électrodes, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) ne recommande pas la conservation au réfrigérateur en raison d'un risque de condensation au moment de l'utilisation : « un brusque changement de température au moment de l’utilisation provoque une condensation incompatible avec une bonne utilisation des bandelettes ou électrodes » [1].

    Pour les capteurs, l’humidité relative de fonctionnement et de stockage doit être comprise entre 10 et 90 % ou 95 % selon les marques, sans condensation.

    Concernant les capteurs FREESTYLE LIBRE, le laboratoire Abbott n'écarte pas la possibilité d'une conservation au réfrigérateur, à condition de respecter les plages suivantes :

    • 4 °C à 25 °C pour FREESTYLE LIBRE SELECT et FREESTYLE LIBRE 2 PLUS ;
    • 2 °C à 28 °C pour FREESTYLE LIBRE 3 et FREESTYLE LIBRE 3 PLUS.

    « Si le matériel (lecteur, bandelettes et solutions de contrôle) est soumis à un changement brusque de température, il est impératif de le laisser revenir à la température ambiante avant de procéder à une mesure glycémique », rappelle l'ANSM.

    Transporter ses dispositifs sans les exposer à la chaleur

    Lors du transport, les dispositifs pour l'autosurveillance glycémique peuvent être exposés à des températures très élevées, notamment s'ils sont laissés dans une voiture à l'arrêt en plein soleil.

    Pour limiter ce risque, il est possible d'avoir recours à des pochettes isothermes, qui permettent de maintenir les dispositifs à une température appropriée [1]. 

    Les autres effets de la chaleur

    Les chaleurs excessives peuvent avoir un impact de façon indirecte la lecture de la glycémie. 

    Par exemple, une transpiration excessive peut favoriser un décollement du capteur, ce qui entraîne un défaut de lecture de la glycémie. 

    Afin d'améliorer l'adhérence de son capteur FREESTYLE LIBRE, le laboratoire Abbott conseille aux patients de laver la peau au savon, de la sécher, de nettoyer avec une lingette imbibée d’alcool (pas de gel hydroalcoolique), et de laisser à nouveau sécher la peau avant d’appliquer le capteur.

    En cas de forte chaleur, un état de déshydratation peut rendre difficile la récupération d'une goutte de sang, avec pour conséquence des résultats faussés.   

    Conduite à tenir en cas de résultat anormal ou de doute

    « Tout résultat qui entraînerait une modification thérapeutique inhabituelle doit faire l'objet d'un appel à un professionnel de santé (cabinet médical, pharmacie, laboratoire de biologie médicale) », insiste l'ANSM.

    Pour mémoire, l’Assurance maladie conseille de faire contrôler son lecteur 1 fois par an dans un laboratoire d’analyses médicales, selon les modalités suivantes [6] :

    • le patient effectue une mesure de la glycémie avec son lecteur, en même temps que la prise de sang ;
    • le biologiste médical vérifie la cohérence entre le résultat de la mesure du test et le résultat de l'examen, et mentionne ses conclusions dans le compte rendu de l'examen de biologie médicale ;
    • en cas d'incohérence entre les résultats, le patient doit consulter son médecin traitant.
    Pour en savoir plus

    [1] Mise au point sur la conservation et l'utilisation des lecteurs de glycémie et des réactifs associés en cas de vague de chaleur (ANSM, mai 2017)

    [2] Fortes chaleurs et dispositifs médicaux : les bons réflexes (ANSM, 26 mai 2026)

    [3] Brochures et manuels d'utilisation des produits FREESTYLE LIBRE (Abbott, 2026)

    [4] Manuel d’utilisation de FREESTYLE LIBRE 3 capteur (Abbott, 2026)

    [5] Guide d’utilisation DEXCOM G7 – Capteur et récepteur (Dexcom.com, 2026)

    [6] L’autosurveillance de la glycémie et l’auto-examen (Ameli, 4 octobre 2024)

    Pour aller plus loin
    Consultez les monographies de parapharmacie
    Sources

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