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    Prise en charge

    ZOLADEX : déremboursement programmé en décembre 2026

    Dans le traitement du cancer de la prostate et du sein, les implants injectables ZOLADEX ne seront plus remboursables ni agréés aux collectivités à partir du 15 décembre 2026. Au-delà de cette date, ils resteront disponibles sans prise en charge par l'Assurance maladie.

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    Un délai de 6 mois avant le déremboursement afin que la solution la plus adaptée soit mise en place.

    Un délai de 6 mois avant le déremboursement afin que la solution la plus adaptée soit mise en place.Nuthawut Somsuk / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

    En oncologie, les implants sous-cutanés (SC) ZOLADEX 3,6 mg et ZOLADEX 10,8 mg en seringue préremplie (goséréline - cf. Encadré) seront radiés de la liste des spécialités remboursables et de la liste des spécialités agréées aux collectivités à compter du 15 décembre 2026 [1, 2] pour l'ensemble de leurs indications.

    Encadré - Indications thérapeutiques de ZOLADEX
    ZOLADEX 3,6 mg et ZOLADEX 10,8 mg sont indiqués chez les adultes dans le traitement :
    • du cancer de la prostate métastasé.
      Un effet favorable du médicament est d'autant plus net et plus fréquent que le patient n'a pas reçu antérieurement de traitement hormonal.
    • adjuvant à la radiothérapie externe dans le cancer de la prostate localement avancé (stade T3-T4 de la classification TNM ou stade C de la classification AUA).
     
    ZOLADEX 3,6 mg est également indiqué chez l'adulte dans le traitement :
    • du cancer du sein métastatique hormono-dépendant de la femme préménopausée quand une suppression de la fonction ovarienne est nécessaire.
      Remarque : ce médicament n'est en aucune façon le traitement adjuvant du cancer du sein non métastasé.

    Une radiation demandée par le laboratoire

    La demande de radiation émane du laboratoire AstraZeneca, alors qu'aucune nouvelle donnée clinique ne vient modifier l'avis de la Commission de la transparence (CT) en faveur d'un maintien de la prise en charge [3].

    Selon l'APMnews du 2 juillet 2026 [4], le laboratoire motive sa décision par le contexte actuel de remboursement : « dans un marché français qui ne s'adapte pas assez pour rester compétitif et attractif, le prix actuel de ZOLADEX ne permet plus d'assurer sa mise à disposition pérenne dans le cadre du remboursement ». Pour rappel, ZOLADEX 3,6 mg et ZOLADEX 10,8 mg sont respectivement remboursables à hauteur de 86,03 euros et 256,66 euros TTC.

    Mise à disposition maintenue après le 15 décembre 2026

    Selon les arrêtés du 30 juin 2026, ZOLADEX reste pris en charge par l'Assurance maladie (remboursement à 100 %, agrément aux collectivités) jusqu'au 14 décembre 2026.

    À partir du 15 décembre 2026, ZOLADEX ne sera plus pris en charge par l'Assurance maladie, mais le médicament restera disponible, à la charge du patient.

    Le délai de 6 mois entre l'annonce du déremboursement et l'entrée en application doit permettre aux patients actuellement traités par ZOLADEX de revoir leur médecin afin d'envisager, s'ils le souhaitent, le relais par un autre traitement ouvrant droit à une prise en charge par l'Assurance maladie.

    ZOLADEX est le seul médicament à base de goséréline commercialisé en France, mais d'autres analogues de l'hormone entraînant la libération de gonadotrophines sont disponibles et indiqués dans le traitement du cancer de la prostate.

    Pour en savoir plus

    [1] Arrêté du 30 juin 2026 portant radiation de spécialités pharmaceutiques de la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités publiques prévue à l'article L. 5123-2 du Code de la santé publique – ZOLADEX (Journal officiel du 2 juillet 2026, texte 21)

    [2] Arrêté du 30 juin 2026 portant radiation de spécialités pharmaceutiques de la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du Code de la Sécurité sociale - ZOLADEX (Journal officiel du 2 juillet 2026, texte 22)

    [3] Avis de la Commission de la transparence - Demande de radiation de ZOLADEX (HAS, 4 février 2026)

    [4] Déremboursement de Zoladex à la demande d'AstraZeneca, mécontent de son prix (APMnews, du 2 juillet 2026)

    Pour aller plus loin
    Consultez les monographies VIDAL
    Sources

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