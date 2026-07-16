ZOLADEX : déremboursement programmé en décembre 2026

Un délai de 6 mois avant le déremboursement afin que la solution la plus adaptée soit mise en place.Nuthawut Somsuk / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images
En oncologie, les implants sous-cutanés (SC) ZOLADEX 3,6 mg et ZOLADEX 10,8 mg en seringue préremplie (goséréline - cf. Encadré) seront radiés de la liste des spécialités remboursables et de la liste des spécialités agréées aux collectivités à compter du 15 décembre 2026 [1, 2] pour l'ensemble de leurs indications.
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Une radiation demandée par le laboratoire
La demande de radiation émane du laboratoire AstraZeneca, alors qu'aucune nouvelle donnée clinique ne vient modifier l'avis de
Selon l'APMnews du 2 juillet 2026 [4], le laboratoire motive sa décision par le contexte actuel de remboursement : « dans un marché français qui ne s'adapte pas assez pour rester compétitif et attractif, le prix actuel de ZOLADEX ne permet plus d'assurer sa mise à disposition pérenne dans le cadre du remboursement ». Pour rappel, ZOLADEX 3,6 mg et ZOLADEX 10,8 mg sont respectivement remboursables à hauteur de 86,03 euros et 256,66 euros TTC.
Mise à disposition maintenue après le 15 décembre 2026
Selon les arrêtés du 30 juin 2026, ZOLADEX reste pris en charge par l'Assurance maladie (remboursement à 100 %, agrément aux collectivités) jusqu'au 14 décembre 2026.
À partir du 15 décembre 2026, ZOLADEX ne sera plus pris
Le délai de 6 mois entre l'annonce du déremboursement et l'entrée en application doit permettre aux patients actuellement traités par ZOLADEX de revoir leur médecin afin d'envisager, s'ils le souhaitent, le relais par un autre traitement ouvrant droit à une prise en charge par l'Assurance maladie.
ZOLADEX est le seul médicament à base de goséréline commercialisé en France, mais d'autres analogues de l'hormone entraînant la libération de gonadotrophines sont disponibles et indiqués dans le traitement du cancer de la prostate.
[1] Arrêté du 30 juin 2026 portant radiation de spécialités pharmaceutiques de la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités publiques prévue à l'article L. 5123-2 du Code de la santé publique – ZOLADEX (Journal officiel du 2 juillet 2026, texte 21)
[2] Arrêté du 30 juin 2026 portant radiation de spécialités pharmaceutiques de la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du Code de la Sécurité sociale - ZOLADEX (Journal officiel du 2 juillet 2026, texte 22)
[3] Avis de la Commission de la transparence - Demande de radiation de ZOLADEX (HAS, 4 février 2026)
[4] Déremboursement de Zoladex à la demande d'AstraZeneca, mécontent de son prix (APMnews, du 2 juillet 2026)
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