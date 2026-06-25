Îlots de fraîcheur

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Alors que l'épisode caniculaire est décrit comme étant « le plus sévère jamais connu à cette période de l'année », chacun y va de son imagination pour trouver un coin d'ombre… ou de clim.
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