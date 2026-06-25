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    Îlots de fraîcheur

    Alors que l'épisode caniculaire est décrit comme étant « le plus sévère jamais connu à cette période de l'année », chacun y va de son imagination pour trouver un coin d'ombre… ou de clim.

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    Gilles Charrot
    Gilles Charrot est dessinateur de presse ; il sévit également en extemporané dans les congrès et autres symposiums médicaux au cours desquels il administre, via ses dessins pendant les topos, des sourires à visée résolument thérapeutique. (...)
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