Cultivez votre médecin

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    Tailler la loi Garot, arroser la loi Mouiller... Au final, le Parlement ne fait fleurir que la paperasse, et les déserts médicaux, eux, restent en jachère.

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    Frédéric Deligne
    Deligne est un dessinateur de presse qui officie dans plusieurs journaux en espérant atténuer les anxiétés du quotidien avec le sourire. (...)
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