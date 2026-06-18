Cultivez votre médecin

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Tailler la loi Garot, arroser la loi Mouiller... Au final, le Parlement ne fait fleurir que la paperasse, et les déserts médicaux, eux, restent en jachère.
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