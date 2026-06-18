Gamme JAKAVI : une forme buvable en complément des comprimés

Forme buvable, une indication chez l’enfant à partir de 28 jours et plus.#Urban-Photographer / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

Le médicament de ruxolitinib JAKAVI est désormais disponible en pharmacie de ville (en commande directe) et à l'hôpital sous forme buvable, en complément de la forme en comprimé (cf. Encadré 1) :

JAKAVI 5 mg/mL solution buvable est indiqué dans le traitement :

des patients adultes et pédiatriques de 28 jours et plus atteints de la maladie du greffon contre l’hôte (GvHD) aiguë qui ont une réponse inadéquate aux corticostéroïdes ou à d’autres traitements systémiques ;

des patients adultes et pédiatriques de 6 mois et plus atteints d'une GvHD chronique qui ont une réponse inadéquate aux corticostéroïdes ou à d’autres traitements systémiques.

Avant d'être commercialisé et pris en charge dans le droit commun, JAKAVI 5 mg/mL solution buvable a bénéficié d'une autorisation d'accès précoce en France.

Une formulation adaptée aux enfants de moins de 6 ans

Les recommandations posologiques de ruxolitinib en fonction de l'âge et de l'indication sont décrites dans le tableau suivant :

GvHD aiguë GvHD chronique 12 ans et plus 10 mg 2 fois par jour (JAKAVI 5 mg ou 10 mg) 12 ans et plus 10 mg 2 fois par jour (JAKAVI 5 ou 10 mg) de 6 ans à moins de 12 ans 5 mg 2 fois par jour (JAKAVI 5 mg) de 6 ans à moins de 12 ans 5 mg 2 fois par jour (JAKAVI 5 mg) de 28 jours à moins de 6 ans 8 mg/m2 2 fois par jour (JAKAVI 5 mg ou forme buvable) de 6 mois à moins de 6 ans 8 mg/m2 2 fois par jour (JAKAVI 5 mg ou forme buvable)

La forme buvable est adaptée à la posologie recommandée (8 mg/m2 2 fois par jour) chez l'enfant de moins de 6 ans.

Dans cette population :

le volume de solution à prélever/administrer dépend de la dose prescrite (cf. Encadré 2 ) ;

) ; JAKAVI doit être administré 2 fois par jour, à peu près aux mêmes heures chaque jour.

En population pédiatrique de moins de 12 ans, JAKAVI 5 mg comprimé peut également être utilisé. Il a récemment bénéficié d'une extension de remboursement chez l'enfant de moins de 12 ans atteints d'une GvHD aiguë (dès 28 jours) et chronique (à partir de l'âge de 6 mois) (cf. notre article du 17 juin 2026).

Encadré 2 - Volume de solution buvable JAKAVI à administrer 2 fois par jour en cas d'utilisation de 8 mg/m2 chez les patients âgés de moins de 6 ans

JAKAVI buvable en pratique

La solution buvable JAKAVI est prête à l'emploi.

Deux seringues sont fournies avec le flacon pour prélever et administrer la solution, ainsi qu'un adaptateur :

seringues de 1 mL, équipées de joints toriques pour le piston et imprimées avec des graduations de 0,1 mL.

Après la prise du médicament, il est possible de donner à boire de l'eau à l'enfant pour s’assurer que le médicament a bien été complètement avalé.

Si nécessaire, la solution buvable JAKAVI peut être administrée par l’intermédiaire d’une sonde nasogastrique ou gastrique.

Former l'aidant à l'administration de la solution

Avant l'administration de la première dose, il est recommandé qu’un professionnel de santé explique aux parents ou à l'aidant de l'enfant traité comment bien manipuler le médicament JAKAVI buvable :

volume à prélever en fonction de la dose prescrite ;

consignes à respecter pour le prélèvement et l'administration (cf. Encadré 3 ) ;

) ; consignes de nettoyage de la seringue d'administration orale (à l'eau chaude).

Une fois le flacon ouvert, la solution buvable peut être conservée dans les 60 jours. Il est conseillé de noter la date d'ouverture sur le flacon.

Encadré 3 - Consignes pour administrer JAKAVI solution buvable à un enfant S'assurer que l'enfant est assis bien droit ou debout.

Placer le bout de la seringue à l’intérieur de la bouche avec l’embout en contact avec l’intérieur d’une des joues.

Pousser lentement le piston jusqu’au fond pour administrer la dose prescrite. Une administration dans la gorge ou une poussée trop rapide du piston peuvent provoquer un étouffement.

Identité administrative

Liste I

Prescription hospitalière réservée aux médecins compétents en maladie du sang et aux spécialistes et services d'hématologie

Surveillance particulière pendant le traitement

Flacon de 60 mL + 2 seringues pour administration orale + adaptateur, CIP 3400930308431

Remboursable à 100 % [1]

Prix public TTC = 1 859,96 euros [2]

Agrément aux collectivités [3]

Laboratoire Novartis Pharma