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    Prise en charge

    JAKAVI 5 mg et maladie du greffon : prise en charge étendue chez l'enfant de moins de 12 ans

    JAKAVI 5 mg comprimé (ruxolitinib) est désormais remboursable à 100 % et agréé aux collectivités lorsqu'il est prescrit chez l'enfant de moins de 12 ans atteints de la maladie du greffon contre l'hôte aiguë (dès 28 jours) et chronique (à partir de l'âge de 6 mois). 

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    La GvHD est une complication de l’allogreffe de cellules souches hématopoïétiques.

    La GvHD est une complication de l’allogreffe de cellules souches hématopoïétiques.Artur Plawgo / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

    La spécialité JAKAVI 5 mg comprimé (ruxolitinib) bénéficie d'une extension de son périmètre de prise en charge. Elle est désormais remboursable (100 %) [1] et agréée aux collectivités [2] lorsqu'elle est prescrite chez l’enfant de moins de 12 ans dans :

    • le traitement des patients adultes et pédiatriques de 28 jours et plus atteints de la maladie du greffon contre l'hôte (GvHD pour Graft versus host diseaseaiguë qui ont une réponse inadéquate aux corticostéroïdes ou à d'autres traitements systémiques ;
    • le traitement des patients adultes et pédiatriques de 6 mois et plus atteints d'une GvHD chronique qui ont une réponse inadéquate aux corticostéroïdes ou à d'autres traitements systémiques.

    Dans cette indication, JAKAVI 5 mg a reçu une autorisation de mise sur le marché (AMM) en janvier 2025. 

    Jusqu'à présent, dans le traitement de la GvHD, JAKAVI 5 mg était remboursable uniquement chez l'adulte et l'enfant de 12 ans et plus (cf. notre article du 15 février 2024). 

    Pour rappel, la prise en charge de JAKAVI 5 mg est conditionnée à une prescription hospitalière réservée aux médecins compétents en maladie du sang et aux spécialistes et services d'hématologie. Une surveillance particulière doit être mise en place pendant le traitement. 

    Un avis positif pour une prise en charge élargie en pédiatrie

    Dans son avis du 25 juin 2025 [3], la Commission de la transparence (CT) a attribué un service médical rendu (SMR) important à JAKAVI 5 mg comprimé dans cette indication. 

    Chez l'enfant de moins de 12 ans, la CT estime que JAKAVI 5 mg comprimé apporte une amélioration du service médical rendu mineure (ASMR IV), car ce traitement représente un progrès thérapeutique dans cette population. 

    Dans le traitement de la GvHD, la supériorité du ruxolitinib a été démontrée versus les traitements comparateurs (meilleur traitement alternatif disponible) dans les études Reach 2 et 3 en termes de réponse globale et de survie sans échec. 

    La CT note que les données de pharmacocinétique « étayent la présomption d’une transposabilité des résultats de la population de 12 ans et plus à celle pédiatrique de 28 jours à 11 ans (GvHDa) et de 6 mois à 11 ans (GvHDc)»

    En outre, les études Reach 4 et 5 suggèrent un profil de sécurité, chez les patients pédiatriques, similaire à celui observé chez les patients adultes.

    Recommandations posologiques chez l'enfant de moins de 12 ans

    La dose initiale recommandée de ruxolitinib dans la GvHD aiguë et chronique dépend de l’âge :

    Encadré - Doses initiales de ruxolitinib dans la maladie du greffon contre l'hôte (GvHD)
    GvHD aiguë GvHD chronique
    12 ans et plus 10 mg 2 fois par jour (JAKAVI 5 mg ou 10 mg) 12 ans et plus 10 mg 2 fois par jour (JAKAVI 5 ou 10 mg)
    de 6 ans à moins de 12 ans 5 mg 2 fois par jour (JAKAVI 5 mg) de 6 ans à moins de 12 ans 5 mg 2 fois par jour (JAKAVI 5 mg)
    de 28 jours à moins de 6 ans 8 mg/m2 2 fois par jour (JAKAVI 5 mg ou forme buvable) de 6 mois à moins de 6 ans 8 mg/m2 2 fois par jour (JAKAVI 5 mg ou forme buvable)

    Une forme buvable bientôt disponible en pharmacie

    En parallèle de l'extension de prise en charge accordée à JAKAVI 5 mg comprimé pour traiter la GvHD chez l'enfant de moins de 12 ans, la spécialité JAKAVI 5 mg/mL solution buvable a été inscrite sur les listes des spécialités remboursables et des spécialités agréées aux collectivités [1, 2]. 

    Cette forme buvable est adaptée à l'administration de ruxolitinib chez les patients ne pouvant pas avaler les comprimés de JAKAVI, en particulier les nourrissons et les jeunes enfants. 

    JAKAVI solution buvable n'est pas disponible en pharmacie au 17 juin 2026.

    Pour en savoir plus

    [1] Arrêté du 29 mai 2026 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux – JAKAVI (Journal officiel du 2 juin 2026, texte 33)

    [2] Arrêté du 29 mai 2026 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics – JAKAVI (Journal officiel du 2 juin 2026, texte 34)

    [3] Avis de la Commission de la transparence – JAKAVI et GvHD chez l’enfant et l’adulte (HAS, 25 juin 2025)

    Pour aller plus loin
    Consultez les monographies VIDAL
    Sources

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