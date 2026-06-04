TAMIFLU et générique : baisse du taux de remboursement à 15 %

Un changement de taux de remboursement cohérent avec les conclusions de la CT.Nudphon Phuengsuwan / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

Depuis le 1er juin 2026, le taux de remboursement applicable aux spécialités à base d'oséltamivir TAMIFLU et son générique EBILFUMIN est fixé à 15 %, au lieu de 30 % précédemment [1] :

Ce changement de taux est consécutif à une décision du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie du 7 avril 2026. Il est cohérent avec les conclusions d'un avis de la Commission de la transparence (CT) rendu en février 2026 [2], correspondant à un réexamen du service médical rendu (SMR) et de l'amélioration du service médical rendu (ASMR) de TAMIFLU 75 mg gélule et TAMIFLU 6 mg/mL poudre pour solution buvable dans l'indication de son autorisation de mise sur le marché (AMM).

Les conclusions de ce récent avis sont les suivantes :

en traitement curatif de la grippe saisonnière (cf. Encadré ) : SMR faible uniquement chez les personnes ayant des facteurs de risque de formes sévères ou compliquées et/ou d’emblée graves, SMR insuffisant chez les personnes n’ayant pas de facteurs de risque de formes sévères ou compliquées et/ou d’emblée graves dans le cadre d’un traitement curatif de la grippe en cas d’épidémie saisonnière ;

de la grippe saisonnière (cf. ) : en prophylaxie postexposition de la grippe saisonnière : SMR faible chez les personnes ayant des facteurs de risque de formes sévères ou compliquées, SMR insuffisant chez les personnes n’ayant pas de facteurs de risque de formes sévères ou compliquées dans le cadre d’un traitement préventif en cas d’épidémie saisonnière de grippe ;

postexposition de la grippe saisonnière : en cas de pandémie grippale avérée ou potentielle : SMR faible dans le cadre d'un traitement curatif et préventif de la grippe en situation de pandémie grippale ;

absence d'amélioration du service médical rendu ( ASMR V ) dans la stratégie actuelle de prise en charge de la grippe, en curatif et en préventif ;

) dans la stratégie actuelle de prise en charge de la grippe, en curatif et en préventif ; taux de remboursement proposé : 15 %.

TAMIFLU et EBILFUMIN sont soumis à prescription médicale obligatoire.