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    Prise en charge

    TAMIFLU et générique : baisse du taux de remboursement à 15 %

    En prévention et dans le traitement de l'infection par le virus de la grippe, le taux de prise en charge des spécialités d'oseltamivir TAMIFLU et son générique EBILFUMIN est passé de 30 % à 15 % le 1er juin 2026. 

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    Un changement de taux de remboursement cohérent avec les conclusions de la CT.

    Un changement de taux de remboursement cohérent avec les conclusions de la CT.Nudphon Phuengsuwan / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

    Depuis le 1er juin 2026, le taux de remboursement applicable aux spécialités à base d'oséltamivir TAMIFLU et son générique EBILFUMIN est fixé à 15 %, au lieu de 30 % précédemment [1] : 

    Ce changement de taux est consécutif à une décision du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie du 7 avril 2026. Il est cohérent avec les conclusions d'un avis de la Commission de la transparence (CT) rendu en février 2026 [2], correspondant à un réexamen du service médical rendu (SMR) et de l'amélioration du service médical rendu (ASMR) de TAMIFLU 75 mg gélule et TAMIFLU 6 mg/mL poudre pour solution buvable dans l'indication de son autorisation de mise sur le marché (AMM).

    Les conclusions de ce récent avis sont les suivantes : 

    • en traitement curatif de la grippe saisonnière (cf. Encadré) :
      • SMR faible uniquement chez les personnes ayant des facteurs de risque de formes sévères ou compliquées et/ou d’emblée graves,
      • SMR insuffisant chez les personnes n’ayant pas de facteurs de risque de formes sévères ou compliquées et/ou d’emblée graves dans le cadre d’un traitement curatif de la grippe en cas d’épidémie saisonnière ;
    • en prophylaxie postexposition de la grippe saisonnière : 
      • SMR faible chez les personnes ayant des facteurs de risque de formes sévères ou compliquées,
      • SMR insuffisant chez les personnes n’ayant pas de facteurs de risque de formes sévères ou compliquées dans le cadre d’un traitement préventif en cas d’épidémie saisonnière de grippe ;
    • en cas de pandémie grippale avérée ou potentielle : 
      • SMR faible dans le cadre d'un traitement curatif et préventif de la grippe en situation de pandémie grippale ;
    • absence d'amélioration du service médical rendu (ASMR V) dans la stratégie actuelle de prise en charge de la grippe, en curatif et en préventif ;
    • taux de remboursement proposé : 15 %.

    TAMIFLU et EBILFUMIN sont soumis à prescription médicale obligatoire. 

    Encadré - Indications thérapeutiques de TAMIFLU
    • Traitement de la grippe
      • TAMIFLU est indiqué chez les adultes et les enfants, y compris les nouveau-nés à terme, présentant des symptômes typiques de la grippe en période de circulation du virus. L'efficacité a été démontrée quand le traitement est instauré dans les 2 jours suivant le début des symptômes.
    • Prévention de la grippe
      • En prophylaxie postexposition : chez les sujets âgés d’un an ou plus après contact avec un cas de grippe cliniquement diagnostiqué, en période de circulation du virus.
      • L'utilisation appropriée de TAMIFLU dans la prophylaxie de la grippe doit être déterminée au cas par cas selon les circonstances et la population à protéger. Dans des situations exceptionnelles (par exemple, dans le cas d'une inadéquation antigénique entre les souches de virus en circulation et celles contenues dans le vaccin, ou une situation pandémique) une prophylaxie saisonnière pourrait être envisagée chez les sujets âgés d’un an ou plus.
      • TAMIFLU est indiqué en prophylaxie postexposition de la grippe chez les nourrissons âgés de moins d’un an lors d’une pandémie grippale

    TAMIFLU n'est pas une alternative à la vaccination antigrippale.

    L'utilisation d'antiviraux pour le traitement et la prophylaxie de la grippe doit être déterminée sur la base des recommandations officielles.

    Les décisions relatives à l’utilisation de l’oseltamivir pour le traitement et la prophylaxie doivent prendre en compte les données sur les caractéristiques des virus de la grippe circulants, l’information disponible sur le profil de sensibilité au médicament antigrippal à chaque saison et l'impact de la maladie dans les différentes zones géographiques et populations de patients.

     

    Pour en savoir plus

    [1] Avis relatif à la décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie portant fixation du taux de participation de l'assuré applicable à TAMUFLU et EBILFUMIN (Journal officiel du 12 mai 2026, texte 42)

    [2] Avis de la Commission de la transparence - TAMIFLU (HAS, 18 février 2026)

    Pour aller plus loin
    Consultez les monographies VIDAL
    Consultez les VIDAL Recos
    Sources

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