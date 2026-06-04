TAMIFLU et générique : baisse du taux de remboursement à 15 %

Un changement de taux de remboursement cohérent avec les conclusions de la CT.Nudphon Phuengsuwan / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images
Depuis le 1er juin 2026, le taux de remboursement applicable aux spécialités à base
- TAMIFLU 75 mg gélule
- TAMIFLU 6 mg/mL poudre pour suspension buvable
- EBILFUMIN 30 mg gélule
- EBILFUMIN 45 mg gélule
- EBILFUMIN 75 mg gélule
Ce changement de taux est consécutif à une décision du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie du 7 avril 2026. Il est cohérent avec les conclusions d'un avis de la Commission de la transparence (CT) rendu en février 2026 [2], correspondant à un réexamen du service médical rendu (SMR) et de l'amélioration du service médical rendu (ASMR) de TAMIFLU 75 mg gélule et TAMIFLU 6 mg/mL poudre pour solution buvable dans l'indication de son autorisation de mise sur le marché (AMM).
Les conclusions de ce récent avis sont les suivantes :
- en traitement curatif de la grippe saisonnière (cf. Encadré) :
- SMR faible uniquement chez les personnes ayant des facteurs de risque de formes sévères ou compliquées et/ou d’emblée graves,
- SMR insuffisant chez les personnes n’ayant pas de facteurs de risque de formes sévères ou compliquées et/ou d’emblée graves dans le cadre d’un traitement curatif de la grippe en cas d’épidémie saisonnière ;
- en prophylaxie postexposition de la grippe saisonnière :
- SMR faible chez les personnes ayant des facteurs de risque de formes sévères ou compliquées,
- SMR insuffisant chez les personnes n’ayant pas de facteurs de risque de formes sévères ou compliquées dans le cadre d’un traitement préventif en cas d’épidémie saisonnière de grippe ;
- en cas de pandémie grippale avérée ou potentielle :
- SMR faible dans le cadre d'un traitement curatif et préventif de la grippe en situation de pandémie grippale ;
- absence d'amélioration du service médical rendu (ASMR V) dans la stratégie actuelle de prise en charge de la grippe, en curatif et en préventif ;
- taux de remboursement proposé : 15 %.
TAMIFLU et EBILFUMIN sont soumis à prescription médicale obligatoire.
|
TAMIFLU n'est pas une alternative à la vaccination antigrippale.
L'utilisation d'antiviraux pour le traitement et la prophylaxie de la grippe doit être déterminée sur la base des recommandations officielles.
Les décisions relatives à l’utilisation de l’oseltamivir pour le traitement et la prophylaxie doivent prendre en compte les données sur les caractéristiques des virus de la grippe circulants, l’information disponible sur le profil de sensibilité au médicament antigrippal à chaque saison et l'impact de la maladie dans les différentes zones géographiques et populations de patients.
[1] Avis relatif à la décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie portant fixation du taux de participation de l'assuré applicable à TAMUFLU et EBILFUMIN (Journal officiel du 12 mai 2026, texte 42)
[2] Avis de la Commission de la transparence - TAMIFLU (HAS, 18 février 2026)
Commentaires
Cliquez ici pour revenir à l'accueil.