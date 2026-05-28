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    Disponibilité, Législation

    Le « régime d'exception » sur les préparations de quétiapine prendra fin en juillet (ANSM)

    À compter du 20 juillet 2026, les pharmaciens n’auront plus la possibilité de délivrer une préparation magistrale de quétiapine à libération immédiate en remplacement d'une forme à libération prolongée, sans nouvelle prescription médicale.

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    La disponibilité des spécialités de quétiapine à libération prolongée s'améliore progressivement.

    La disponibilité des spécialités de quétiapine à libération prolongée s'améliore progressivement. Gabriel Trujillo / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

    Le « régime d'exception » permettant la délivrance par les pharmaciens de préparations magistrales de quétiapine prendra fin à compter du 20 juillet, du fait d'une plus grande disponibilité de la forme à libération prolongée fournie par les industriels, a annoncé l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) le 27 mai 2026.

    Pour rappel, tous les dosages de quétiapine à libération prolongée (Xeroquel LP, Cheplapharm, et génériques) font l'objet de tensions d'approvisionnement depuis fin 2024.

    Dans ce contexte, l'ANSM avait demandé de restreindre les prescriptions du traitement, et publié une monographie pour permettre de recourir à des préparations magistrales de quétiapine à libération immédiate (cf. article VIDAL du 9 septembre 2025). Les tarifs de ces préparations ont été publiés en février 2025.

    « La disponibilité des médicaments à base de quétiapine à libération prolongée s'améliore progressivement », a signalé l'agence le 27 mai 2026, après un « point de situation » avec les représentants de patients, de professionnels et d'acteurs de la chaîne du médicament.

    Pour le dosage à 50 mg, les stocks au niveau des laboratoires et des grossistes répartiteurs « permettent de répondre aux besoins des patients ». Pour le 300 mg, « les stocks se reconstituent progressivement ». Tandis que pour le 400 mg, « la situation reste fragile en raison de retards de production survenus les mois précédents », mais « les approvisionnements reprennent progressivement ».

    Des « tensions locales peuvent persister », notamment sur le 400 mg, a reconnu l'ANSM.

    À compter du 20 juillet prochain, l'agence abroge la recommandation de remplacement qui permettait aux pharmaciens de délivrer une préparation magistrale de quétiapine à libération immédiate en remplacement d'une forme à libération prolongée, sans nouvelle prescription médicale.

    Les autres mesures, comme les restrictions d'initiation de traitement ou la régulation des quantités de médicaments distribuées aux grossistes répartiteurs et aux pharmacies de ville, « sont maintenues » jusqu'à « normalisation complète de la situation ».

    Encore des tensions sur Teralithe

    L'ANSM a également fait savoir le 27 mai 2026 que les tensions d'approvisionnement en Teralithe (sels de lithium, Delbert) restaient « importantes sur le terrain » s'agissant du dosage à 250 mg de la forme à libération immédiate.

    « De nouveaux retards de livraison ont été signalés, ce qui laisse prévoir des tensions au moins jusqu'à fin juin 2026 », a-t-elle précisé, disant avoir demandé au laboratoire de « poursuivre ses recherches afin d'identifier des solutions d'importation ».

    La quantité du dosage à 400 mg de la forme à libération prolongée du produit est quant à elle « revenue à un niveau comparable à celui observé avant les tensions », constatées depuis début 2025.

    D'après une dépêche publiée dans APMnews le 15 mai 2026.

    Pour aller plus loin
    Consultez les monographies VIDAL
    Consultez les VIDAL Recos
    Sources

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