Gamme ALBEY : ajout de deux références à base de venin de guêpe polistes

Allergie au venin d’hyménoptère : guêpes, abeilles et frelons, le plus souvent impliqués en France.Nataba / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images
En allergologie, la gamme ALBEY
- ALBEY VENIN DE GUEPE Polistes spp 120 µg poudre et solvant pour solution injectable
- ALBEY VENIN DE GUEPE Polistes spp 550
µg poudre et solvant pour solution injectable
Ces spécialités sont indiquées
- le diagnostic de l'hypersensibilité au venin de guêpe Polistes spp
;
- le traitement par immunothérapie allergénique des sujets allergiques au venin de guêpe Polistes
spp.
L'indication repose sur l'association des tests diagnostiques positifs et d'un historique de réactions systémiques sévères.
Le bénéfice/risque de l'immunothérapie allergénique aux venins d'hyménoptères doit être soigneusement évalué avant d'initier le traitement chez les enfants de 2 à 5 ans.
Un traitement de première intention
La Commission de la transparence (CT) a émis un avis commun [1] aux spécialités ALBEY, dont ALBEY VENIN DE GUÊPE Polistes :
- le service médical rendu (SMR) est important dans les indications de l'autorisation de mise sur le marché (AMM) ;
- absence d'amélioration du service médical rendu (ASMR V).
Au même titre que les autres spécialités d'immunothérapie allergénique, ALBEY VENIN DE GUÊPE Poliste est un « traitement de première intention chez les patients ayant des antécédents documentés de réactions allergiques IgE-médiées généralisées et/ou systémiques au venin de guêpe Polistes, et pour lesquels une désensibilisation est recommandée ».
ALBEY VENIN DE GUÊPE Polistes : en pratique
L'utilisation d'ALBEY
- pour les dosages à 120 µg/flacon : par un médecin expérimenté en allergologie et en immunothérapie allergénique
;
- pour les dosages à 550 µg/flacon
: par un médecin expérimenté en allergologie et en immunothérapie allergénique sous surveillance stricte en milieu hospitalier.
Conservation au réfrigérateur
Que ce soit avant ou
Après reconstitution et dilution, les durées maximales de conservation varient selon la concentration des solutions (cf. Tableau).
Tableau - Durée de conservation en fonction de la concentration
|Concentration
|Durée maximale de conservation
|100
|28 jours
|inférieure à 100
|à préparer le jour même
Reconstitution et dilution des dosages à 120
µg/flacon
Les
La concentration obtenue dans le flacon est de 100
Pour obtenir une concentration 10 fois plus faible (10
Cette opération sera renouvelée pour obtenir des dilutions successives au 1/10 (cf. Schéma
Des flacons supplémentaires de solvant sont fournis, si besoin séparément, en fonction des dilutions utilisées.
Schéma
Reconstitution et dilution des dosages à 550
µg/flacon
Les
La concentration obtenue dans le flacon est de 100
Pour obtenir une concentration 10 fois plus faible (10
Schéma
Identité administrative
- Liste I
- Flacon de poudre + flacon de solvant de 1,8 mL, CIP 3400930281604
- Remboursable à 65 % [2]
- Prix public TTC = 45,94 euros [3]
- Agrément aux collectivités [4]
- ALBEY VENIN DE GUÊPE Polistes 550 µg (hôpital uniquement) :
- Liste I
- Réservé à l'usage hospitalier
- Flacon de poudre + 1 flacon de solvant de 6 mL + 5 flacons de 1,8 mL de solvant, CIP 3400955097815
- Agrément aux collectivités [5]
- Laboratoire Stallergènes
[1] Avis de la Commission de la transparence - ALBEY VENIN DE GUÊPE POLISTES (HAS, 9 juillet 2025)
[2] Arrêté du 29 décembre 2025 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux – ALBEY VENIN DE GUÊPE POLISTES 120 microgrammes (Journal officiel du 31 décembre 2025, texte 94)
[3] Avis relatif au prix public d’ALBEY VENIN DE GUÊPE POLISTES 120 microgrammes (Journal officiel du 31 décembre 2025, texte 199)
[4] Arrêté du 29 décembre 2025 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics – ALBEY VENIN DE GUÊPE POLISTES 120 microgrammes (Journal officiel du 31 décembre 2025, texte 95)
[5] Arrêté du 6 mars 2026 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics – ALBEY VENIN DE GUÊPE POLISTES 550 microgrammes (Journal officiel du 10 mars 2026, texte 19)
- ALBEY VENIN ABEILLE 120 µg pdre/solv p sol inj
- ALBEY VENIN ABEILLE Apis mellifera 550 µg pdre/solv p sol inj
- ALBEY VENIN DE GUEPE POLISTES SPP 120 µg pdre/solv p sol inj
- ALBEY VENIN DE GUEPE POLISTES SPP 550 µg pdre/solv p sol inj
- ALBEY VENIN GUEPE VESPULA 120 µg pdre/solv p sol inj
- ALBEY VENIN GUEPE VESPULA 550 µg pdre/solv p sol inj
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