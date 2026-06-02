Gamme ALBEY : ajout de deux références à base de venin de guêpe polistes

Allergie au venin d’hyménoptère : guêpes, abeilles et frelons, le plus souvent impliqués en France.Nataba / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

En allergologie, la gamme ALBEY venins d'hyménoptères (cf. Encadré) compte deux nouvelles spécialités, formulées à base de venin de guêpe polistes (extrait allergénique) :

Ces spécialités sont indiquées chez les adultes, adolescents et enfants de plus de 2 ans pour :

le diagnostic de l'hypersensibilité au venin de guêpe Polistes spp ;

; le traitement par immunothérapie allergénique des sujets allergiques au venin de guêpe Polistes spp.

L'indication repose sur l'association des tests diagnostiques positifs et d'un historique de réactions systémiques sévères.

Le bénéfice/risque de l'immunothérapie allergénique aux venins d'hyménoptères doit être soigneusement évalué avant d'initier le traitement chez les enfants de 2 à 5 ans.

Un traitement de première intention

La Commission de la transparence (CT) a émis un avis commun [1] aux spécialités ALBEY, dont ALBEY VENIN DE GUÊPE Polistes :

le service médical rendu (SMR) est important dans les indications de l'autorisation de mise sur le marché (AMM) ;

(SMR) est dans les indications de l'autorisation de mise sur le marché (AMM) ; absence d'amélioration du service médical rendu (ASMR V).

Au même titre que les autres spécialités d'immunothérapie allergénique, ALBEY VENIN DE GUÊPE Poliste est un « traitement de première intention chez les patients ayant des antécédents documentés de réactions allergiques IgE-médiées généralisées et/ou systémiques au venin de guêpe Polistes, et pour lesquels une désensibilisation est recommandée ».

ALBEY VENIN DE GUÊPE Polistes : en pratique

L'utilisation d'ALBEY venins d'hyménoptère doit être supervisée :

pour les dosages à 120 µg/flacon : par un médecin expérimenté en allergologie et en immunothérapie allergénique ;

; pour les dosages à 550 µg/flacon : par un médecin expérimenté en allergologie et en immunothérapie allergénique sous surveillance stricte en milieu hospitalier.

Conservation au réfrigérateur

Que ce soit avant ou après reconstitution, ainsi qu'après la dilution, les produits ALBEY venins d'hyménoptères doivent être conservés au réfrigérateur (entre +2 °C et +8 °C).

Après reconstitution et dilution, les durées maximales de conservation varient selon la concentration des solutions (cf. Tableau).

Tableau - Durée de conservation en fonction de la concentration

Concentration Durée maximale de conservation 100 µg/mL 28 jours inférieure à 100 µg/mL à préparer le jour même

Reconstitution et dilution des dosages à 120 µg/flacon

Les solutions d'ALBEY VENIN DE GUÊPE Polistes spp. 120 µg/flacon sont reconstituées en ajoutant 1,2 mL de solvant au contenu d'un flacon de poudre.

La concentration obtenue dans le flacon est de 100 μg/mL.

Pour obtenir une concentration 10 fois plus faible (10 μg/mL), un volume de 0,2 mL de la solution reconstituée doit être prélevé et injecté dans le flacon contenant 1,8 mL de solvant.

Cette opération sera renouvelée pour obtenir des dilutions successives au 1/10 (cf. Schéma 1).

Des flacons supplémentaires de solvant sont fournis, si besoin séparément, en fonction des dilutions utilisées.

Schéma 1 - Reconstitution et dilution d'ALBEY venins d'hyménoptère 120 µg/flacon

Reconstitution et dilution des dosages à 550 µg/flacon

Les solutions d'ALBEY VENIN DE GUÊPE Polistes spp. 550 µg/flacon sont reconstituées en ajoutant 5,5 mL de solvant au contenu d'un flacon de poudre.

La concentration obtenue dans le flacon est de 100 μg/mL.

Pour obtenir une concentration 10 fois plus faible (10 μg/mL), un volume de 0,2 mL de la solution reconstituée doit être prélevé et injecté dans le flacon contenant 1,8 mL de solvant. Cette opération sera renouvelée pour obtenir des dilutions successives au 1/10 (cf. Schéma 2). Des flacons supplémentaires de solvant sont fournis, si besoin séparément, en fonction des dilutions utilisées.

Schéma 2 - Reconstitution et dilution d'ALBEY venins d'hyménoptère 550 µg/flacon

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