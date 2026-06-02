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    Nouvelle spécialité, Présentation

    Gamme ALBEY : ajout de deux références à base de venin de guêpe polistes

    La gamme ALBEY s'agrandit avec ALBEY VENIN DE GUÊPE POLISTES spp 120 µg et 550 µg. Ces deux spécialités sont indiquées dans le diagnostic de l'hypersensibilité au venin de guêpe Polistes spp et en traitement par immunothérapie allergénique des sujets allergiques à ce venin. 

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    Allergie au venin d’hyménoptère : guêpes, abeilles et frelons, le plus souvent impliqués en France.

    Allergie au venin d’hyménoptère : guêpes, abeilles et frelons, le plus souvent impliqués en France.Nataba / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

    En allergologie, la gamme ALBEY venins d'hyménoptères (cf. Encadré) compte deux nouvelles spécialités, formulées à base de venin de guêpe polistes (extrait allergénique) :

    Ces spécialités sont indiquées chez les adultes, adolescents et enfants de plus de 2 ans pour :

    • le diagnostic de l'hypersensibilité au venin de guêpe Polistes spp ;
    • le traitement par immunothérapie allergénique des sujets allergiques au venin de guêpe Polistes spp.

    L'indication repose sur l'association des tests diagnostiques positifs et d'un historique de réactions systémiques sévères.

    Le bénéfice/risque de l'immunothérapie allergénique aux venins d'hyménoptères doit être soigneusement évalué avant d'initier le traitement chez les enfants de 2 à 5 ans.

    Encadré - Gamme ALBEY venins d'hyménoptère (mai 2026)

    En pharmacie d'officine et à l'hôpital : 

    À l'hôpital uniquement (spécialités réservées à l'usage hospitalier) : 

    Pour rappel, la gamme ALBEY est mise à disposition en France depuis 2024 (cf. notre article du 2 juillet 2024), en remplacement de la gamme ALYOSTAL qui était en rupture de stock depuis 2018 (cf. notre article du 23 septembre 2021).

    Les indications thérapeutiques et la composition des spécialités ALBEY et des spécialités ALYOSTAL sont identiques.

    Un traitement de première intention 

    La Commission de la transparence (CT) a émis un avis commun [1] aux spécialités ALBEY, dont ALBEY VENIN DE GUÊPE Polistes :

    • le service médical rendu (SMR) est important dans les indications de l'autorisation de mise sur le marché (AMM) ;
    • absence d'amélioration du service médical rendu (ASMR V). 

    Au même titre que les autres spécialités d'immunothérapie allergénique, ALBEY VENIN DE GUÊPE Poliste est un « traitement de première intention chez les patients ayant des antécédents documentés de réactions allergiques IgE-médiées généralisées et/ou systémiques au venin de guêpe Polistes, et pour lesquels une désensibilisation est recommandée ».

    ALBEY VENIN DE GUÊPE Polistes : en pratique

    L'utilisation d'ALBEY venins d'hyménoptère doit être supervisée :

    • pour les dosages à 120 µg/flacon : par un médecin expérimenté en allergologie et en immunothérapie allergénique ;
    • pour les dosages à 550 µg/flacon : par un médecin expérimenté en allergologie et en immunothérapie allergénique sous surveillance stricte en milieu hospitalier. 

    Conservation au réfrigérateur

    Que ce soit avant ou après reconstitution, ainsi qu'après la dilution, les produits ALBEY venins d'hyménoptères doivent être conservés au réfrigérateur (entre +2 °C et +8 °C).

    Après reconstitution et dilution, les durées maximales de conservation varient selon la concentration des solutions (cf. Tableau). 

    Tableau - Durée de conservation en fonction de la concentration

    Concentration Durée maximale de conservation
    100 µg/mL 28 jours
    inférieure à 100 µg/mL à préparer le jour même

    Reconstitution et dilution des dosages à 120 µg/flacon

    Les solutions d'ALBEY VENIN DE GUÊPE Polistes spp. 120 µg/flacon sont reconstituées en ajoutant 1,2 mL de solvant au contenu d'un flacon de poudre.

    La concentration obtenue dans le flacon est de 100 μg/mL.

    Pour obtenir une concentration 10 fois plus faible (10 μg/mL), un volume de 0,2 mL de la solution reconstituée doit être prélevé et injecté dans le flacon contenant 1,8 mL de solvant.
    Cette opération sera renouvelée pour obtenir des dilutions successives au 1/10 (cf. Schéma 1).

    Des flacons supplémentaires de solvant sont fournis, si besoin séparément, en fonction des dilutions utilisées.

    Schéma 1 - Reconstitution et dilution d'ALBEY venins d'hyménoptère 120 µg/flacon

    Reconstitution et dilution des dosages à 550 µg/flacon

    Les solutions d'ALBEY VENIN DE GUÊPE Polistes spp. 550 µg/flacon sont reconstituées en ajoutant 5,5 mL de solvant au contenu d'un flacon de poudre.

    La concentration obtenue dans le flacon est de 100 μg/mL.

    Pour obtenir une concentration 10 fois plus faible (10 μg/mL), un volume de 0,2 mL de la solution reconstituée doit être prélevé et injecté dans le flacon contenant 1,8 mL de solvant. Cette opération sera renouvelée pour obtenir des dilutions successives au 1/10 (cf. Schéma 2). Des flacons supplémentaires de solvant sont fournis, si besoin séparément, en fonction des dilutions utilisées.

    Schéma 2 - Reconstitution et dilution d'ALBEY venins d'hyménoptère 550 µg/flacon

    Identité administrative

    •  ALBEY VENIN DE GUÊPE Polistes 120 µg (ville et hôpital) : 
      • Liste I
      • Flacon de poudre + flacon de solvant de 1,8 mL, CIP 3400930281604
      • Remboursable à 65 % [2]
      • Prix public TTC = 45,94 euros [3]
      • Agrément aux collectivités [4]
    • ALBEY VENIN DE GUÊPE Polistes 550 µg (hôpital uniquement) : 
      • Liste I
      • Réservé à l'usage hospitalier
      • Flacon de poudre + 1 flacon de solvant de 6 mL + 5 flacons de 1,8 mL de solvant, CIP 3400955097815
      • Agrément aux collectivités [5]
    • Laboratoire Stallergènes
    Pour en savoir plus

    [1] Avis de la Commission de la transparence - ALBEY VENIN DE GUÊPE POLISTES (HAS, 9 juillet 2025)

    [2] Arrêté du 29 décembre 2025 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux – ALBEY VENIN DE GUÊPE POLISTES 120 microgrammes (Journal officiel du 31 décembre 2025, texte 94)

    [3] Avis relatif au prix public d’ALBEY VENIN DE GUÊPE POLISTES 120 microgrammes (Journal officiel du 31 décembre 2025, texte 199)

    [4] Arrêté du 29 décembre 2025 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics – ALBEY VENIN DE GUÊPE POLISTES 120 microgrammes (Journal officiel du 31 décembre 2025, texte 95)

    [5] Arrêté du 6 mars 2026 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics – ALBEY VENIN DE GUÊPE POLISTES 550 microgrammes (Journal officiel du 10 mars 2026, texte 19)

    Pour aller plus loin
    Consultez les monographies VIDAL
    Sources

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