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    #Médicaments #Présentation

    Myasthénie auto-immune : RYSTIGGO désormais disponible en flacon de 3 mL et 4 mL

    La spécialité RYSTIGGO se décline désormais en flacons de 3 mL et de 4 mL, en complément du flacon de 2 mL. La mise à disposition de ces présentations permet de faciliter le prélèvement de la dose hebdomadaire recommandée chez les patients de 50 à moins de 100 kg.

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    Pour simplifier le schéma d’administration.

    Pour simplifier le schéma d’administration.mangpor_2004 / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

    Deux nouvelles présentations de RYSTIGGO 140 mg/mL solution injectable (rozanolixizumab - cf. Encadré 1) sont mises à disposition : 

    • en flacon de 3 mL ;
    • en flacon de 4 mL.

    Elles s'ajoutent à la présentation en flacon de 2 mL, commercialisée en France en mai 2025 (cf. notre article du 20 mai 2025).

    Pour rappel, le principe actif de RYSTIGGO est le rozanolixizumab, un nouvel anticorps monoclonal de type IgG4 qui favorise l'élimination des anticorps IgG impliqués dans le développement de la myasthénie auto-immune généralisée (cf. notre article du 20 mai 2025)..

    Encadré 1 - Indication thérapeutique de RYSTIGGO
    RYSTIGGO est indiqué en association au traitement standard pour traiter la myasthénie auto-immune généralisée chez les patients adultes présentant des anticorps antirécepteurs de l'acétylcholine (R-Ach) ou des anticorps antityrosine kinase spécifique du muscle (MuSK).

    Des volumes correspondant à la dose hebdomadaire recommandée selon le poids

    Chaque flacon contient un volume de solution correspondant à la dose hebdomadaire recommandée en fonction du poids du patient : 

    • le flacon de 2 mL contient 280 mg de rozanolixizumab, soit la dose hebdomadaire recommandée chez les personnes de 35 kg à moins de 50 kg ;
    • le flacon de 3 mL contient 420 mg de rozanolixizumab, soit la dose hebdomadaire recommandée chez les personnes de 50 à moins de 70 kg ; 
    • le flacon de 4 mL contient 560 mg de rozanolixizumab, soit la dose hebdomadaire recommandée chez les personnes de 70 à moins de 100 kg.

    La mise à disposition des flacons de 3 mL et de 4 mL permet ainsi de simplifier le schéma d'administration pour les personnes de 50 kg à moins de 100 kg [1].

    Pour les personnes de 100 kg et plus, une dose de 840 mg de rozanolixizumab est recommandée, soit 6 mL solution injectable (2 flacons de 3 mL).

    Chaque flacon contient un volume excédentaire pour l'amorçage de la ligne de perfusion.

    Pour rappel, un cycle de traitement correspond à 1 dose par semaine pendant 6 semaines.

    Identité administrative

    Liste I
    Prescription hospitalière, réservée aux spécialistes en neurologie
    Médicament nécessitant une surveillance particulière pendant le traitement
    L’administration du 1er cycle et de la 1ère injection du 2ème cycle doit être réalisée en milieu hospitalier
    Flacon de 3 mL, CIP 3400930300763, prix public TTC = 10 912,99 euros TTC
    Flacon de 4 mL, CIP 3400930300770, prix public TTC = 14 506,15 euros TTC
    Remboursable à 65 % (cf. Encadré 2) [2]
    Agrément aux collectivités (cf. Encadré 2) [3]
    Laboratoire UCB Pharma

    Encadré 2 - Périmètre de prise en charge de RYSTIGGO
    Uniquement en addition au traitement standard, incluant les immunosuppresseurs de première ligne, chez les patients adultes atteints de myasthénie auto-immune généralisée et présentant des anticorps antirécepteurs de l'acétylcholine (R-ACh) ou des anticorps antityrosine kinase spécifique du muscle (MuSK) restant symptomatiques.

     

    Pour en savoir plus

    [1] Avis relatif aux prix de RYSTIGGO en flacons de 3 mL et 4 mL (HAS, 26 février 2025)

    [2] Arrêté du 4 août 2025 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux – RYSTIGGO (Journal officiel du 18 septembre 2025, texte 11)

    [3] Arrêté du 4 août 2025 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics – RYSTIGGO (Journal officiel du 18 septembre 2025, texte 12)

     

    Pour aller plus loin
    Consultez les monographies VIDAL
    Sources

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