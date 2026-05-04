Garcinia cambogia : interdiction de vente en France prolongée jusqu'en avril 2027

Un avis scientifique sur l'acide hydroxycitrique, composé actif de Garcinia cambogia, est attendu.PeopleImages/ iStock / Getty Images Plus / via Getty Images
Pour la deuxième année consécutive, la France suspend
Ces dispositions sont applicables pour une durée d'un an, c'est-à-dire jusqu'au 18 avril 2027 [1], dans l'attente d'une décision européenne.
Un profil de sécurité défavorable chez tous les consommateurs
Pour rappel, les compléments alimentaires à base de
La
- cas d'atteintes hépatiques (hépatites), psychiatriques, digestives, cardiaques et musculaires graves, voire mortelles.
Ces effets indésirables sont rapportés pour tous les profils de consommateurs, y compris chez des personnes en bonne santé.
Dans son rapport
Vente interdite mais encore proposée sur internet
Depuis avril 2025 et jusqu'en avril 2027, la vente de tous les compléments alimentaires et autres préparations contenant Garcinia cambogia Desr. est interdite en France.
Les produits contenant cette plante
Malgré la suspension de commercialisation applicable en France, des compléments alimentaires continuent d'être proposés à la vente sur différents sites internet.
Un avis scientifique pour appuyer la décision européenne
Conformément à l'article 8 du règlement européen n° 1925/2006, l'Efsa (Autorité européenne de sécurité des aliments) doit émettre un avis scientifique relatif à la sécurité de l'acide hydroxycitrique (HCA), principal composé actif de Garcinia cambogia Desr. Un projet d'avis est actuellement soumis à consultation publique jusqu'au 11 mai 2026. L'avis définitif sera soumis au groupe scientifique de l'Efsa pour adoption en juillet [3].
La Commission européenne s'appuiera sur cet avis pour décider d'interdire les produits à base de Garcinia cambogia Desr., ou de les autoriser sous conditions.
[1] Arrêté du 16 avril 2026 portant renouvellement de la suspension d'importation, d'introduction et de mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux en France de compléments alimentaires contenant la plante Garcinia cambogia Desr. et toutes préparations issues de parties de cette plante (Journal officiel, 17 avril 2026)
[2] Ne pas consommer de compléments alimentaires à base de la plante Garcinia cambogia (Anses, 5 mars 2025)
[3] Réunion ciblée des parties prenantes avec les représentants du secteur alimentaire intéressés sur le projet d'avis de l'Efsa sur l'acide hydroxycitrique (HCA) et les préparations végétales contenant de l'HCA (Efsa, 23 avril 2026)
- ARKOGELULES Garcinia gél
- NAT&FORM NATURELLEMENT Garcinia Cambogia gél
- ANTON&WILLEM gél végétale garcinia
- BIOPUR ACTIVE Guarana Garcinia gél brûle graisse
- DYNVEO Garcinia Cambogia Bio gél
- CODE GARCINIA BIO gél réduction stockage graisseux
- NAT&FORM ECO RESPONSABLE Garcinia gél
- COPMED Garcinia premium gél
Les commentaires sont momentanément désactivés
La publication de commentaires est momentanément indisponible.