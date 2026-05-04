  • Médicaments
  • DM & Parapharmacie
  • Maladies
  • Santé des patients
  • Prise en charge médicale
  • Formations médicales
  • Actualités
      • search search close close
      • S'inscrire
    #Autres produits #Vigilance

    Garcinia cambogia : interdiction de vente en France prolongée jusqu'en avril 2027

    La commercialisation de tous les compléments alimentaires et autres préparations à base de Garcinia cambogia est suspendue pendant une année supplémentaire, jusqu'au 18 avril 2027. Cette plante proposée pour perdre du poids expose à des effets indésirables graves. 

    Image d'une montre3 minutes icon Ajouter un commentaire
    1
    2
    3
    4
    5
    (aucun avis, cliquez pour noter)
    Un avis scientifique sur l'acide hydroxycitrique, composé actif de Garcinia cambogia, est attendu.

    Un avis scientifique sur l'acide hydroxycitrique, composé actif de Garcinia cambogia, est attendu.PeopleImages/ iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

    Pour la deuxième année consécutive, la France suspend l'importation, l'introduction et la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux des compléments alimentaires contenant la plante Garcinia cambogia Desr. et toutes préparations issues de parties de cette plante.

    Ces dispositions sont applicables pour une durée d'un an, c'est-à-dire jusqu'au 18 avril 2027 [1], dans l'attente d'une décision européenne. 

    Un profil de sécurité défavorable chez tous les consommateurs

    Pour rappel, les compléments alimentaires à base de Garcinia cambogia Desr. sont présentés comme des coupe-faim et sont proposés dans le « domaine de la minceur », pour perdre du poids. 

    La commercialisation de tous les produits à base de cette plante est suspendue en France depuis le 18 avril 2025 (cf. notre article du 13 mai 2025). Cette décision française est justifiée par le profil de sécurité défavorable de cette plante, marqué par des effets indésirables enregistrés dans la base de nutrivigilance et analysés par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) [2] (cf. notre article du 11 mars 2025) : 

    • cas d'atteintes hépatiques (hépatites), psychiatriques, digestives, cardiaques et musculaires graves, voire mortelles.

    Ces effets indésirables sont rapportés pour tous les profils de consommateurs, y compris chez des personnes en bonne santé. 

    Dans son rapport de mars 2025, l'Anses évoque également le potentiel d'interaction de la plante Garcinia cambogia avec des médicaments, pouvant être à l'origine d'une surexposition au médicament ou d'une baisse de son efficacité.

    Vente interdite mais encore proposée sur internet

    Depuis avril 2025 et jusqu'en avril 2027, la vente de tous les compléments alimentaires et autres préparations contenant Garcinia cambogia Desr. est interdite en France. 

    Les produits contenant cette plante font régulièrement l'objet d'alertes sur le site Rappel Conso. La dernière alerte a été émise en février 2026, pour un produit vendu sur internet et en magasin Fitness boutique.

    Malgré la suspension de commercialisation applicable en France, des compléments alimentaires continuent d'être proposés à la vente sur différents sites internet. Les consommateurs qui achètent ou détiennent ces produits à base de Garcinia cambogia Desr. doivent être informés des risques auxquels ils s'exposent, et doivent arrêter de les consommer. 

    Un avis scientifique pour appuyer la décision européenne

    Conformément à l'article 8 du règlement européen n° 1925/2006, l'Efsa (Autorité européenne de sécurité des aliments) doit émettre un avis scientifique relatif à la sécurité de l'acide hydroxycitrique (HCA), principal composé actif de Garcinia cambogia Desr. Un projet d'avis est actuellement soumis à consultation publique jusqu'au 11 mai 2026. L'avis définitif sera soumis au groupe scientifique de l'Efsa pour adoption en juillet [3]. 

    La Commission européenne s'appuiera sur cet avis pour décider d'interdire les produits à base de Garcinia cambogia Desr., ou de les autoriser sous conditions. 

    Pour en savoir plus

    [1] Arrêté du 16 avril 2026 portant renouvellement de la suspension d'importation, d'introduction et de mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux en France de compléments alimentaires contenant la plante Garcinia cambogia Desr. et toutes préparations issues de parties de cette plante (Journal officiel, 17 avril 2026)

    [2] Ne pas consommer de compléments alimentaires à base de la plante Garcinia cambogia (Anses, 5 mars 2025) 

    [3] Réunion ciblée des parties prenantes avec les représentants du secteur alimentaire intéressés sur le projet d'avis de l'Efsa sur l'acide hydroxycitrique (HCA) et les préparations végétales contenant de l'HCA (Efsa, 23 avril 2026)

     

    Pour aller plus loin
    Consultez les monographies de parapharmacie
    Sources

    Les commentaires sont momentanément désactivés

    La publication de commentaires est momentanément indisponible.

    Pour recevoir gratuitement toute l’actualité par mail Je m'abonne !
    Dans la même rubrique
    David Paitraud
    David Paitraud est docteur en pharmacie et journaliste médical. Diplômé de la faculté de pharmacie de Poitiers et titulaire du DESS de Politiques des biens et des services de santé (Paris V), il commence sa carrière de journaliste en 2006 chez VIDAL, en intégrant la (...)
    Du même auteur
    Voir toutes les actualités de cet auteur
    Newsletter
    Restez informé de l’actualité médicale quotidiennement
    S’inscrire à la newsletter
    icon_fb icon_bluesky icon_linkedin icon_instagram icon_youtube icon_welcome
    Espace produit
    Espace institutionnel
    Service client
    Espace partenaires
    Vidal Mobile
    google-play-badge application-iphone
    Presse - CGU - Conditions générales de vente - Données personnelles - Politique cookies - Mentions légales
    Fréquentation certifiée par l'ACPM/OJD |Copyright 2026 Vidal