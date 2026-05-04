Garcinia cambogia : interdiction de vente en France prolongée jusqu'en avril 2027

Un avis scientifique sur l'acide hydroxycitrique, composé actif de Garcinia cambogia, est attendu.PeopleImages/ iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

Pour la deuxième année consécutive, la France suspend l'importation, l'introduction et la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux des compléments alimentaires contenant la plante Garcinia cambogia Desr. et toutes préparations issues de parties de cette plante.

Ces dispositions sont applicables pour une durée d'un an, c'est-à-dire jusqu'au 18 avril 2027 [1], dans l'attente d'une décision européenne.

Un profil de sécurité défavorable chez tous les consommateurs

Pour rappel, les compléments alimentaires à base de Garcinia cambogia Desr. sont présentés comme des coupe-faim et sont proposés dans le « domaine de la minceur », pour perdre du poids.

La commercialisation de tous les produits à base de cette plante est suspendue en France depuis le 18 avril 2025 (cf. notre article du 13 mai 2025). Cette décision française est justifiée par le profil de sécurité défavorable de cette plante, marqué par des effets indésirables enregistrés dans la base de nutrivigilance et analysés par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) [2] (cf. notre article du 11 mars 2025) :

cas d'atteintes hépatiques (hépatites), psychiatriques, digestives, cardiaques et musculaires graves, voire mortelles.

Ces effets indésirables sont rapportés pour tous les profils de consommateurs, y compris chez des personnes en bonne santé.

Dans son rapport de mars 2025, l'Anses évoque également le potentiel d'interaction de la plante Garcinia cambogia avec des médicaments, pouvant être à l'origine d'une surexposition au médicament ou d'une baisse de son efficacité.

Vente interdite mais encore proposée sur internet

Depuis avril 2025 et jusqu'en avril 2027, la vente de tous les compléments alimentaires et autres préparations contenant Garcinia cambogia Desr. est interdite en France.

Les produits contenant cette plante font régulièrement l'objet d'alertes sur le site Rappel Conso. La dernière alerte a été émise en février 2026, pour un produit vendu sur internet et en magasin Fitness boutique.

Malgré la suspension de commercialisation applicable en France, des compléments alimentaires continuent d'être proposés à la vente sur différents sites internet. Les consommateurs qui achètent ou détiennent ces produits à base de Garcinia cambogia Desr. doivent être informés des risques auxquels ils s'exposent, et doivent arrêter de les consommer.

Un avis scientifique pour appuyer la décision européenne

Conformément à l'article 8 du règlement européen n° 1925/2006, l'Efsa (Autorité européenne de sécurité des aliments) doit émettre un avis scientifique relatif à la sécurité de l'acide hydroxycitrique (HCA), principal composé actif de Garcinia cambogia Desr. Un projet d'avis est actuellement soumis à consultation publique jusqu'au 11 mai 2026. L'avis définitif sera soumis au groupe scientifique de l'Efsa pour adoption en juillet [3].

La Commission européenne s'appuiera sur cet avis pour décider d'interdire les produits à base de Garcinia cambogia Desr., ou de les autoriser sous conditions.