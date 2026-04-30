Inflammation de l'œil : LENASTER, nouveau collyre à base d'hydrocortisone

En l'absence de conservateur dans la formulation, le récipient unidose est à usage unique. AlexRaths / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

En ophtalmologie, LENASTER 3,35 mg/mL collyre en solution en récipient unidose (hydrocortisone phosphate sodique) est une nouvelle spécialité indiquée pour le traitement des pathologies conjonctivales modérées et non infectieuses d'origine allergique ou inflammatoire.

LENASTER est une solution stérile formulée sans conservateur et conditionnée en récipient unidose.

LENASTER est un hybride ayant pour référent une spécialité italienne (IDRACEMI 0,335 % collyre en solution) non commercialisée en France [1].

En pratique

La posologie recommandée est 2 gouttes 2 à 4 fois par jour dans l'œil affecté (cf. Encadré).

La durée du traitement varie habituellement de quelques jours à 14 jours au maximum. Un traitement chronique par corticoïdes ophtalmiques topiques ne doit être utilisé que sous la stricte surveillance d'un ophtalmologiste.

Avant l'arrêt du traitement, une diminution progressive jusqu'à une administration tous les deux jours est recommandée afin d'éviter une rechute.

En l'absence de conservateur dans la formulation, le récipient unidose est à usage unique. Une fois ouvert, il doit être jeté après utilisation.

Les récipients unidoses sont conditionnés en sachet (5 unidoses par sachet). Après retrait du sachet, les unidoses doivent être utilisées dans un délai de 1 mois.

LENASTER ne doit pas être utilisé en cas d'hypertension oculaire.

Encadré - Consignes générales de bon usage et d'instillation des collyres lavage soigneux des mains avant l'instillation ;

administrer le collyre dans le cul-de-sac conjonctival : tirer la paupière inférieure vers le bas et regarder vers le haut ;

éviter tout contact entre l'embout de l'unidose et l'œil ou la paupière, ou de doigt ;

appuyer légèrement sur le coin interne de l'œil avec le doigt, pendant 1 minute (occlusion nasolacrymale) pour réduire l'absorption systémique ;

en cas d'utilisation de plusieurs collyres en solution, espacer les instillations d'au moins 5 minutes ;

minutes ; pour les porteurs de lentilles de contact, les retirer avant l'instillation et d'attendre au moins 15 minutes avant de les remettre.

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Identité administrative

Liste I

Boîte de 30 récipients unidoses de 0,3 mL, CIP 3400930323502

Agrément aux collectivités [2]

Laboratoire Horus Pharma