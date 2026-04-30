Inflammation de l'œil : LENASTER, nouveau collyre à base d'hydrocortisone

En l'absence de conservateur dans la formulation, le récipient unidose est à usage unique. AlexRaths / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images
En ophtalmologie, LENASTER 3,35 mg/mL collyre en solution en récipient unidose (hydrocortisone phosphate sodique) est une nouvelle spécialité indiquée pour le traitement des pathologies conjonctivales modérées et non infectieuses d'origine allergique ou inflammatoire.
LENASTER est une solution stérile formulée sans conservateur et conditionnée en récipient unidose.
LENASTER est un hybride ayant pour référent une spécialité italienne (IDRACEMI 0,335 % collyre en solution) non commercialisée en France [1].
En pratique
La posologie recommandée est 2 gouttes 2 à 4 fois par jour dans l'œil affecté (cf. Encadré).
La durée du traitement varie habituellement de quelques jours à 14
Avant l'arrêt du traitement, une diminution progressive jusqu'à une administration tous les deux jours est recommandée afin d'éviter une rechute.
En l'absence de conservateur dans la formulation, le récipient unidose est à usage unique. Une fois ouvert, il doit être jeté après utilisation.
Les récipients unidoses sont conditionnés en sachet (5 unidoses par sachet). Après retrait du sachet, les unidoses doivent être utilisées dans un délai de 1 mois.
LENASTER ne doit pas être utilisé en cas d'hypertension oculaire.
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Identité administrative
Liste I
Boîte de 30 récipients unidoses de 0,3 mL, CIP 3400930323502
Agrément aux collectivités [2]
Laboratoire Horus Pharma
[1] Avis de la Commission de la transparence – LENASTER (HAS, 4 février 2026)
[2] Arrêté du 21 avril 2026 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics (Journal officiel du 23 avril 2026, texte 24)
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