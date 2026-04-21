Couvertures vaccinales : +3,1 points chez toutes les personnes ciblées versus 2024-2025.Liudmila Chernetska / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

L'agence Santé publique France a publié un premier bilan de la saison grippale 2025-2026 [1].

D'une façon générale, cette saison a duré dix semaines (de début décembre 2025 à mi-février 2026 - cf. Illustration) ; le pic d'activité a été enregistré fin décembre 2025 en ville et aux urgences.

Le sous-type A(H3N2) sous-clade K a dominé cette saison épidémique.

Le niveau d'intensité est différent si l'on considère les données de surveillance issues de médecine de ville ou celles issues de l'hôpital :

intensité faible à modérée en ville ;

intensité élevée à l'hôpital.

On observe une amélioration de la couverture vaccinale par rapport à la saison 2024-2025, dans toutes les catégories de personnes à risque et éligibles à la vaccination.

L'efficacité en vie réelle du vaccin contre les virus de type A est jugée modérée, de l'ordre de 30 % tous âges confondus. Cette efficacité est comparable à celle rapportée en 2024-2025.

Illustration - Évolution hebdomadaire des niveaux d’alerte grippe régionaux en France

semaine 40 en 2025 à semaine 15 en 2026 (Santé publique France [1])

Les virus de type A prédominants

Les deux virus grippaux de type A ont circulé tout au long de la saison 2025-2026, avec une prédominance marquée pour le sous-type A (H3N2) par rapport au sous-type A(H1N1)pdm09 :

sous-type A(H3N2) sous-clade K : 64 % des prélèvements respiratoires en médecine de ville ;

sous-type A(H1N1)pdm09 : 36 %.

Intensité faible à modérée en ville, élevée à l'hôpital

Le niveau d'intensité de cette épidémie, relatif à l'activité engendrée, est jugé faible à modérée en médecine de ville, mais élevé à l'hôpital.

En ville, une épidémie moindre que celle de 2024-2025

En ville, les données du réseau Sentinelles permettent d'estimer à 1,2 million le nombre de consultations attribuables à la grippe ; près de 158 000 actes SOS Médecins pour syndrome grippal ont été enregistrés entre décembre 2025 et février 2026, tous âges confondus. Ces valeurs sont nettement inférieures à celles rapportées lors de l’épidémie de grippe 2024-2025.

Le taux de consultations pour syndrome grippal a été estimé à 346 pour 100 000 habitants (IC95% : 335-357) au pic d’activité en S51, soit un niveau d’intensité modéré.

Selon le réseau Sentinelles, la répartition des consultations en ville selon les tranches d'âge est la suivante :

60 % chez les 15-64 ans ;

18 % chez les 5-14 ans ;

12 % chez les 65 ans et plus ;

10 % chez les moins de 5 ans.

Une intensité élevée dans les services hospitaliers

À l’hôpital, tous âges confondus, le réseau Oscour a enregistré 114 827 passages aux urgences pour grippe/syndrome grippal, dont 23 989 ont conduit à une hospitalisation.

Le pic d’activité est survenu en semaine 52 (2025) pour les passages aux urgences (5,2 % de l’ensemble des passages aux urgences) et en première semaine de 2026 pour les hospitalisations (5,5 %). Les hospitalisations selon les tranches d'âge sont réparties de la façon suivante :

moins de 15 ans : 46 % de l’ensemble des passages pour grippe/syndrome grippal enregistrés au cours de l’épidémie ;

les 15-64 ans : 30 % ;

les 65 ans et plus : 24 %.

Moins de décès qu'en 2024-2025

La saison 2025-2026 a été marquée par un nombre élevé de signalements de cas graves de grippe par le réseau de services de réanimation sentinelles participant, avec 1 382 cas signalés (versus 1 888 en 2024-2025) :

56 % de 65 ans ou plus ;

88 % présentant au moins une comorbidité.

Sur les 943 patients en réanimation pour lesquels le statut vaccinal était renseigné, 71 % n'étaient pas vaccinés contre la grippe.

Sur l'ensemble de la saison 2025-2026, 4 389 décès liés à la grippe ont été enregistrés, avec un pic observé en semaine 2 de 2026.

Le nombre total de décès grippe est inférieur à celui de la saison dernière (4 925), tout comme l’excès de mortalité toutes causes confondues, estimé à environ 12 700 décès au cours de l’épidémie 2025-2026 (versus 17 900 en 2024-2025).

La couverture vaccinale reste insuffisante, mais progresse

À l’issue de la campagne de vaccination contre la grippe (28 février 2026), la couverture vaccinale contre la grippe est estimée à :

49,6 % chez l’ensemble des personnes à risque ciblées par la vaccination, soit + 3,1 points par rapport à la saison 2024-2025 ;

56,7 % chez les 65 ans et plus, soit + 3 points ;

et 28,9 % chez les moins de 65 ans à risque de grippe sévère, soit + 3,6 points.

« Une telle augmentation est observée pour la première fois depuis la pandémie de Covid-19 », relève Santé publique France.

L'efficacité vaccinale comparable à celle observée en 2024-2025

Au cours de la saison 2025-2026, l'efficacité vaccinale est jugée modérée (de l'ordre de 30 % [IC95% : 25-36]) contre les virus de type A, tous âges confondus. Ce niveau d'efficacité est comparable aux estimations de la saison 2024-2025.

L’effet protecteur de la vaccination apparaît plus élevé chez les enfants (67 % chez les 0-17 ans) et diminue avec l’âge (34 % chez les 18-64 ans, et 23 % chez les 65 ans et plus).

Parmi les personnes de 65 ans et plus ayant été vaccinées, 28,9 % ont reçu le vaccin EFLUELDA ou FLUAD, c'est-à-dire un des vaccins préférentiellement recommandés dans cette population.