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    #Médicaments #Nouvelle spécialité

    BETADINE 1 % solution : formulation à base de povidone iodée pour bain de bouche

    Au sein de la gamme BETADINE (povidone iodée), BETADINE 1 % est une solution antiseptique prête à l'emploi pour gargarisme et bain de bouche. Elle peut être indiquée en cas d'infection buccale ou en soin postopératoire de la bouche.

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    L’iode est un antiseptique bactéricide et fongicide.

    L’iode est un antiseptique bactéricide et fongicide.Capuski / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

    Une nouvelle spécialité est commercialisée au sein de la gamme BETADINE (povidone iodée) :

    Il s'agit de la première spécialité BETADINE indiquée en stomatologie, dans le traitement local d'appoint des infections de la cavité buccale et des soins postopératoires en stomatologie.

    Elle est formulée à base de povidone iodée, à la concentration de 1 g pour 100 mL.
    L'iode à une activité antiseptique bactéricide sur l'ensemble des bactéries et fongicide sur les levures et les champignons filamenteux.

    Bon usage de BETADINE 1 %

    BETADINE 1 % est réservé :

    • à l'utilisation locale en gargarisme ou en bain de bouche. Ce médicament ne doit pas être avalé ; 
    • à l’adulte et à l’enfant de plus de 6 ans.

    Une fois le flacon ouvert, la solution peut être utilisée pendant 6 mois.

    Une solution prête à l'emploi

    La solution BETADINE 1 % est prête à l’emploi. 

    Elle est utilisée en gargarisme ou en bain de bouche avec 15 mL de solution. Pour prélever ce volume, un gobelet doseur est fourni avec le flacon (un trait indique le volume de 15 mL) [2] :

    • 4 gargarismes ou bains de bouche par jour, d'une durée de 30 secondes.

    Après le bain de bouche ou le gargarisme, la solution est recrachée. 

    Pas d'utilisation de plus de 5 jours

    BETADINE 1 % ne doit pas être utilisé pendant plus de 5 jours consécutifs. En cas de persistance des symptômes au-delà de 5 jours et/ou de fièvre associée, il faut consulter un médecin ou un dentiste, pour avis ou réévaluation.

    L'utilisation prolongée de BETADINE 1 % en bain de bouche expose :

    • comme tout antiseptique en bain de bouche, à un déséquilibre de la flore microbienne normale de la cavité buccale (bouche et gorge) avec un risque de diffusion bactérienne ou fongique ; 
    • en raison d'un passage possible de l'iode à travers les muqueuses, à un risque d'effets systémiques, en particulier à un dysfonctionnement thyroïdien. BETADINE 1 % est d'ailleurs contre-indiqué en cas d'hyperthyroïdie ou d'autres maladies aiguës de la thyroïde. 

    Identité administrative

    Flacon de 200 mL avec gobelet doseur de 15 mL, CIP 3400930213940
    Non remboursable et non agréé aux collectivités
    Non inscrit sur la liste des médicaments de médication officinale/accès direct (20 avril 2026)
    Laboratoire Cooper

    Pour en savoir plus

    [1] Notice de BETADINE 1 % bain de bouche et gargarisme (30 mars 2026)

    Pour aller plus loin
    Consultez les monographies VIDAL
    Sources

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