Vaccins antiméningococciques : récapitulatif du périmètre de remboursement chez le jeune enfant

Méningocoques ACWY et B : rattrapage vaccinalChoreograph (Konstantin Yuganov) / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images
Les vaccins suivants contre les méningocoques ACWY et B ont récemment fait l'objet d'une extension de
- vaccin antiméningococcique
- vaccin antiméningococcique
Tous ces vaccins sont désormais pris en charge chez tous les enfants nés en 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024,
Les avis de la HAS précités ont été émis en 2025, en réponse à la persistance de la recrudescence des infections invasives à méningocoque (IIM) observée en 2023 et 2024. Ils recommandent la mise en place d'un rattrapage vaccinal chez les enfants jusqu'à 4 ans révolus. Du fait d'un décalage de 1 an entre la publication de l'avis de la HAS et la publication des arrêtés de prise en charge des vaccins, les enfants nés en 2020, début 2021 (qui ont plus de 5 ans) sont inclus dans la population pour laquelle le rattrapage vaccinal est pris en charge.
Vaccination contre les méningocoques ACW et Y : recommandation et prise en charge
Selon leur autorisation de mise sur le marché (AMM), NIMENRIX, MENVEO et MENQUADFI sont indiqués pour l'immunisation active contre les infections à Neisseria meningitidis des sérogroupes A, C, W-135 et Y :
- à partir de 6 semaines pour NIMENRIX ;
- à partir de 12 mois pour MENQUADFI ;
- à partir de 2
Le tableau suivant (cf. Tableau 1) récapitule les recommandations de vaccination contre les méningocoques ACWY chez le jeune enfant et les modalités de prise en charge en vigueur au 24 mars 2026.
|Schéma vaccinal
|Vaccins
|Remboursement
|Primovaccination (obligation vaccinale depuis janvier 2025)
|
|
|oui
|
Rattrapage vaccinal pour les enfants non vaccinés entre 6 et 12 mois :
|
|
|oui
Le rattrapage vaccinal s'applique aux enfants de 12 mois et plus qui n'ont pas été vaccinés contre les méningocoques ACWY, y compris ceux vaccinés uniquement contre le méningocoque C.
Pour rappel, un rattrapage vaccinal contre les méningocoques ACWY est également recommandé et pris en charge en population adolescente/jeune adulte (11 à 24 ans révolus).
Vaccination contre le méningocoque B : recommandation et prise en charge
BEXSERO est indiqué
Le tableau suivant (cf. Tableau 2) récapitule les recommandations de vaccination contre le méningocoque B chez le jeune enfant et les modalités de prise en charge en vigueur au 24 mars 2026.
- 1 dose à 3 mois et 1 deuxième dose à 5 mois (M3, M5)
- 1 dose de rappel à 12 mois (M12)
- BEXSERO
Rattrapage vaccinal pour les enfants non vaccinés entre 6 et 12 mois :
- jusqu'à l'âge de 24 mois (recommandation générale)
- chez les enfants nés en 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024 (recommandation temporaire - 17 mars 2025 et 17 juillet 2025)
- jusqu'à 24 mois : 2 doses espacées de 2 mois et 1 dose de rappel (cf. calendrier vaccinal) [9]
- après 24 mois : 2 doses espacées de 1 mois minimim (RCP)
- BEXSERO
Pour rappel, un rattrapage vaccinal contre le méningocoque B est également proposé et prise en charge en population adolescente/jeune adulte de 15 à 24 ans révolus.
[1] Stratégie de vaccination contre les infections invasives à méningocoques (HAS, 13 mars 2025)
[2] Avis du 17 juillet 2025 du collège de la Haute Autorité de santé relatif à l’ajout des vaccins contre les maladies méningococciques invasives des sérogroupes A, C, W, Y, et B à l’arrêté fixant la liste des vaccins mentionnée à l’article L. 5122-6 du Code de la santé publique (HAS, 17 juillet 2025)
[3] Arrêté du 18 février 2026 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux - NIMENRIX (Journal officiel du 20 février 2026, texte 24) modifié par l'arrêté du 20 mars 2026 (Journal officiel du 24 mars 2026, texte 20)
[4] Arrêté du 18 février 2026 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics - NIMENRIX (Journal officiel du 20 février 2026, texte 25) modifié par l'arrêté du 20 mars 2026 (Journal officiel du 24 mars 2026, texte 21)
[5] Arrêté du 12 mars 2026 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux - MENVEO et BEXSERO (Journal officiel du 17 mars 2026, texte 7) modifié par l'arrêté du 20 mars 2026 (Journal officiel du 24 mars 2026, texte 22)
[6] Arrêté du 12 mars 2026 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics - MENVEO et BEXSERO (Journal officiel du 17 mars 2026, texte 8) modifié par l'arrêté du 20 mars 2026 (Journal officiel du 24 mars 2026, texte 23)
[7] Arrêté du 20 mars 2026 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux - MENQUADFI (Journal officiel du 24 mars 2026, texte 18)
[8] Arrêté du 20 mars 2026 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics - MENQUADFI (Journal officiel du 24 mars 2026, texte 19)
[9] Calendrier des vaccinations et recommandations vaccinales 2025 (ministère de la Santé, décembre 2025)
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