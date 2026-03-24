Vaccins antiméningococciques : récapitulatif du périmètre de remboursement chez le jeune enfant

Méningocoques ACWY et B : rattrapage vaccinalChoreograph (Konstantin Yuganov) / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

Les vaccins suivants contre les méningocoques ACWY et B ont récemment fait l'objet d'une extension de prise en charge (remboursement à 65 % et agrément aux collectivités) pour inclure les enfants de plus de 2 ans pour lesquels un rattrapage vaccinal est recommandé, conformément aux recommandations en vigueur de la Haute Autorité de santé (HAS) des 13 mars 2025 [1] et 17 juillet 2025 [2] :

Tous ces vaccins sont désormais pris en charge chez tous les enfants nés en 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024, c'est-à-dire les enfants nés avant l'entrée en application de l'obligation vaccinale en janvier 2025.

Les avis de la HAS précités ont été émis en 2025, en réponse à la persistance de la recrudescence des infections invasives à méningocoque (IIM) observée en 2023 et 2024. Ils recommandent la mise en place d'un rattrapage vaccinal chez les enfants jusqu'à 4 ans révolus. Du fait d'un décalage de 1 an entre la publication de l'avis de la HAS et la publication des arrêtés de prise en charge des vaccins, les enfants nés en 2020, début 2021 (qui ont plus de 5 ans) sont inclus dans la population pour laquelle le rattrapage vaccinal est pris en charge.

Vaccination contre les méningocoques ACW et Y : recommandation et prise en charge

Selon leur autorisation de mise sur le marché (AMM), NIMENRIX, MENVEO et MENQUADFI sont indiqués pour l'immunisation active contre les infections à Neisseria meningitidis des sérogroupes A, C, W-135 et Y :

à partir de 6 semaines pour NIMENRIX ;

à partir de 12 mois pour MENQUADFI ;

à partir de 2 ans pour MENVEO.

Le tableau suivant (cf. Tableau 1) récapitule les recommandations de vaccination contre les méningocoques ACWY chez le jeune enfant et les modalités de prise en charge en vigueur au 24 mars 2026.

Tableau 1 : recommandations [9] et prise en charge des vaccins pour la vaccination contre les méningocoques ACWY chez le jeune enfant Schéma vaccinal Vaccins Remboursement Primovaccination (obligation vaccinale depuis janvier 2025) 1 dose à 6 mois

1 dose de rappel à 12 mois NIMENRIX (6 mois)

NIMENRIX ou MENQUADFI (12 mois) oui Rattrapage vaccinal pour les enfants non vaccinés entre 6 et 12 mois : entre 12 et 24 mois (recommandation générale)

chez les enfants nés en 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024 (recommandation temporaire - 17 mars 2025 et 17 juillet 2025) 1 dose NIMENRIX, MENQUADFI (12 à 24 mois)

NIMENRIX, MENQUADFI ou MENVEO (à partir de 2 ans) oui

Le rattrapage vaccinal s'applique aux enfants de 12 mois et plus qui n'ont pas été vaccinés contre les méningocoques ACWY, y compris ceux vaccinés uniquement contre le méningocoque C.

Pour rappel, un rattrapage vaccinal contre les méningocoques ACWY est également recommandé et pris en charge en population adolescente/jeune adulte (11 à 24 ans révolus).

Vaccination contre le méningocoque B : recommandation et prise en charge

BEXSERO est indiqué pour l'immunisation active des sujets à partir de l'âge de 2 mois contre l'infection invasive méningococcique causée par Neisseria meningitidis de groupe B. C'est le seul vaccin actuellement disponible avec une AMM pour la vaccination contre le méningocoque B du jeune enfant.

Le tableau suivant (cf. Tableau 2) récapitule les recommandations de vaccination contre le méningocoque B chez le jeune enfant et les modalités de prise en charge en vigueur au 24 mars 2026.

Tableau 2 : recommandations [9] et prise en charge des vaccins pour la vaccination contre le méningocoque B chez le jeune enfant Schéma vaccinal Vaccin Remboursement Primovaccination (obligation vaccinale depuis janvier 2025) 1 dose à 3 mois et 1 deuxième dose à 5 mois (M3, M5)

1 dose de rappel à 12 mois (M12) BEXSERO oui Rattrapage vaccinal pour les enfants non vaccinés entre 6 et 12 mois : jusqu'à l'âge de 24 mois (recommandation générale)

chez les enfants nés en 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024 (recommandation temporaire - 17 mars 2025 et 17 juillet 2025) jusqu'à 24 mois : 2 doses espacées de 2 mois et 1 dose de rappel (cf. calendrier vaccinal) [9]

après 24 mois : 2 doses espacées de 1 mois minimim (RCP) BEXSERO oui

Pour rappel, un rattrapage vaccinal contre le méningocoque B est également proposé et prise en charge en population adolescente/jeune adulte de 15 à 24 ans révolus.