  • Médicaments
  • DM & Parapharmacie
  • Maladies
  • Santé des patients
  • Prise en charge médicale
  • Formations médicales
  • Actualités
      • search search close close
      • S'inscrire
    #Médicaments #Prise en charge #Prescription - Délivrance

    VOCABRIA et REKAMBYS : prise en charge étendue dans le traitement du VIH-1 en population adolescente

    Dans le traitement du VIH-1, VOCABRIA 30 mg comprimé, VOCABRIA 600 mg suspension injectable LP (cabotégravir) et REKAMBYS 900 mg suspension injectable LP (rilpivirine) sont désormais remboursables, en association, chez l'adolescent à partir de 12 ans (35 kg et plus).

    Image d'une montre3 minutes icon Ajouter un commentaire
    1
    2
    3
    4
    5
    (aucun avis, cliquez pour noter)
    En France, environ 1 000 enfants et adolescents sont infectés par le VIH.

    En France, environ 1 000 enfants et adolescents sont infectés par le VIH.Chinnapong / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

    Dans le traitement de l'infection par le VIH-1, les spécialités de cabotégravir VOCABRIA 30 mg comprimé pelliculé et VOCABRIA 600 mg suspension injectable à libération prolongée (LP) et la spécialité de rilpivirine REKAMBYS 900 mg suspension injectable LP sont désormais prises en charge (remboursement à 100 % en ville, agrément aux collectivités et prise en charge à 100 % en rétrocession [1, 2, 3]) lorsque le cabotégravir et la rilpivirine sont utilisés en association, en population adolescente :

    • adolescents de 12 ans et plus, et pesant au moins 35 kg, virologiquement contrôlés (charge virale < 50 copies/mL) sous traitement antirétroviral stable depuis au moins 6 mois, ayant plus de 200 CD4/mm3, sans preuve de résistance actuelle ou antérieure et sans antécédent d'échec virologique aux agents de la classe des inhibiteurs non-nucléosidiques de la transcriptase inverse (INNTI) et des inhibiteurs d'intégrase (INI).

    En outre, la prescription de ces spécialités, dans cette indication, est restreinte aux médecins expérimentés dans la prise en charge pédiatrique du VIH.

    Auparavant, le périmètre de prise en charge n'incluait que les adultes. 

    Pour mémoire, ces spécialités sont toutes soumises à prescription hospitalière. La première administration de VOCABRIA 600 mg ou de REKAMBYS 900 mg doit être réalisée en milieu hospitalier. 

    Évaluation de l'association cabotégravir/rilpivirine chez l'adolescent

    L'extension d'indication chez l'adolescent de 12 ans et plus a été accordée à VOCABRIA et REKAMBYS par la Commission européenne en janvier 2025 sur la base de résultats intermédiaires de l’étude MOCHA qui démontrent : 

    • que l'exposition au traitement est équivalente entre les adolescents et les adultes ;
    • qu’une modification du schéma posologique n'est pas nécessaire par rapport aux adultes. En effet, les schémas posologiques utilisés dans l'étude pour les adolescents (une injection mensuelle ou une injection tous les deux mois) étaient identiques, en termes de doses et d'intervalles, à ceux utilisés chez les adultes ;
    • un profil d’efficacité similaire entre l’adulte et l’adolescent.

    En octobre 2025 [4, 5], la Commission de la transparence (CT) a émis deux avis favorables à la prise en charge de VOCABRIA (forme orale et forme injectable) et de REKAMBYS chez l'adolescent, en leur attribuant un niveau de service médical rendu (SMR) important uniquement dans les conditions suivantes : 

    • patients virologiquement contrôlés (charge virale < 50 copies/mL) sous traitement antirétroviral stable depuis au moins 6 mois ;
    • ayant plus de 200 CD4/mm3 ;
    • sans preuve de résistance actuelle ou antérieure et sans antécédent d’échec virologique aux agents de la classe des inhibiteurs non-nucléosidiques de la transcriptase inverse (INNTI) et des inhibiteurs d’intégrase (INI).

    Le SMR est insuffisant dans les autres populations prévues par l'autorisation de mise sur le marché (AMM), notamment les patients ayant moins de 200 CD4/mm3. 

    Un schéma posologique identique à l'adulte

    Le schéma posologique chez l'adolescent est le même que celui recommandé chez l'adulte (cf. monographies de VOCABRIA et de REKAMBYS). 

    À titre d'exemple, l'encadré ci-après récapitule les recommandations de doses (initiation et entretien) pour un schéma d'administration tous les 2 mois.  

    Encadré - Schéma posologique recommandé pour l'injection intramusculaire tous les 2 mois

    N.D.L.R. : ARV = antirétroviral

    Pour en savoir plus

    [1] Arrêté du 9 février 2026 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du 11 février 2026, texte 34)

    [2] Arrêté du 9 février 2026 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics (Journal officiel du 11 février 2026, texte 35)

    [3] Arrêté du 9 février 2026 relatif aux conditions de prise en charge de spécialités pharmaceutiques disposant d'une autorisation de mise sur le marché inscrites sur la liste visée à l'article L. 5126-6 du Code de la santé publique (Journal officiel du 11 février 2026, texte 30)

    [4] Avis de la Commission de la transparence – VOCABRIA en population adolescente (HAS, 8 octobre 2025)

    [5] Avis de la Commission de la transparence – REKAMBYS en population adolescente (HAS, 8 octobre 2025)

    Pour aller plus loin
    Consultez les monographies VIDAL
    Consultez les VIDAL Recos
    Sources

    Commentaires

    Ajouter un commentaire
    En cliquant sur "Ajouter un commentaire", vous confirmez être âgé(e) d'au moins 16 ans et avoir lu et accepté les règles et conditions d'utilisation de l'espace participatif "Commentaires" . Nous vous invitons à signaler tout effet indésirable susceptible d'être dû à un médicament en le déclarant en ligne.
    Pour recevoir gratuitement toute l’actualité par mail Je m'abonne !
    Dans la même rubrique
    David Paitraud
    David Paitraud est docteur en pharmacie et journaliste médical. Diplômé de la faculté de pharmacie de Poitiers et titulaire du DESS de Politiques des biens et des services de santé (Paris V), il commence sa carrière de journaliste en 2006 chez VIDAL, en intégrant la (...)
    Du même auteur
    Voir toutes les actualités de cet auteur
    icon_fb icon_bluesky icon_linkedin icon_instagram icon_youtube icon_welcome
    Espace produit
    Espace institutionnel
    Service client
    Espace partenaires
    Vidal Mobile
    google-play-badge application-iphone
    Presse - CGU - Conditions générales de vente - Données personnelles - Politique cookies - Mentions légales
    Fréquentation certifiée par l'ACPM/OJD |Copyright 2026 Vidal