En France, environ 1 000 enfants et adolescents sont infectés par le VIH.Chinnapong / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

Dans le traitement de l'infection par le VIH-1, les spécialités de cabotégravir VOCABRIA 30 mg comprimé pelliculé et VOCABRIA 600 mg suspension injectable à libération prolongée (LP) et la spécialité de rilpivirine REKAMBYS 900 mg suspension injectable LP sont désormais prises en charge (remboursement à 100 % en ville, agrément aux collectivités et prise en charge à 100 % en rétrocession [1, 2, 3]) lorsque le cabotégravir et la rilpivirine sont utilisés en association, en population adolescente :

adolescents de 12 ans et plus, et pesant au moins 35 kg, virologiquement contrôlés (charge virale < 50 copies/mL) sous traitement antirétroviral stable depuis au moins 6 mois, ayant plus de 200 CD4/mm3, sans preuve de résistance actuelle ou antérieure et sans antécédent d'échec virologique aux agents de la classe des inhibiteurs non-nucléosidiques de la transcriptase inverse (INNTI) et des inhibiteurs d'intégrase (INI).

En outre, la prescription de ces spécialités, dans cette indication, est restreinte aux médecins expérimentés dans la prise en charge pédiatrique du VIH.

Auparavant, le périmètre de prise en charge n'incluait que les adultes.

Pour mémoire, ces spécialités sont toutes soumises à prescription hospitalière. La première administration de VOCABRIA 600 mg ou de REKAMBYS 900 mg doit être réalisée en milieu hospitalier.

Évaluation de l'association cabotégravir/rilpivirine chez l'adolescent

L'extension d'indication chez l'adolescent de 12 ans et plus a été accordée à VOCABRIA et REKAMBYS par la Commission européenne en janvier 2025 sur la base de résultats intermédiaires de l’étude MOCHA qui démontrent :

que l'exposition au traitement est équivalente entre les adolescents et les adultes ;

l'exposition au traitement est équivalente entre les adolescents et les adultes ; qu’une modification du schéma posologique n'est pas nécessaire par rapport aux adultes. En effet, les schémas posologiques utilisés dans l'étude pour les adolescents (une injection mensuelle ou une injection tous les deux mois) étaient identiques, en termes de doses et d'intervalles, à ceux utilisés chez les adultes ;

un profil d’efficacité similaire entre l’adulte et l’adolescent.

En octobre 2025 [4, 5], la Commission de la transparence (CT) a émis deux avis favorables à la prise en charge de VOCABRIA (forme orale et forme injectable) et de REKAMBYS chez l'adolescent, en leur attribuant un niveau de service médical rendu (SMR) important uniquement dans les conditions suivantes :

patients virologiquement contrôlés (charge virale < 50 copies/mL) sous traitement antirétroviral stable depuis au moins 6 mois ;

ayant plus de 200 CD4/mm 3 ;

; sans preuve de résistance actuelle ou antérieure et sans antécédent d’échec virologique aux agents de la classe des inhibiteurs non-nucléosidiques de la transcriptase inverse (INNTI) et des inhibiteurs d’intégrase (INI).

Le SMR est insuffisant dans les autres populations prévues par l'autorisation de mise sur le marché (AMM), notamment les patients ayant moins de 200 CD4/mm3.

Un schéma posologique identique à l'adulte

Le schéma posologique chez l'adolescent est le même que celui recommandé chez l'adulte (cf. monographies de VOCABRIA et de REKAMBYS).

À titre d'exemple, l'encadré ci-après récapitule les recommandations de doses (initiation et entretien) pour un schéma d'administration tous les 2 mois.

Encadré - Schéma posologique recommandé pour l'injection intramusculaire tous les 2 mois

N.D.L.R. : ARV = antirétroviral