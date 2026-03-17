Plus de 160 millions de doses administrées en France et des milliards dans le monde.Jovanmandic / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images
Suivant l'avis du comité scientifique permanent (CST) émis en décembre 2025 [1], l'Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé (ANSM) a décidé de faire évoluer la stratégie de surveillance des vaccins à ARNm contre la Covid-19 [2]
- elle met fin à l'enquête nationale de pharmacovigilance ouverte en octobre 2020, dont l'objectif était de surveiller en temps réel la sécurité de ces vaccins afin de détecter rapidement des signaux de sécurité et de prendre,
- en France, la surveillance de ces vaccins est
« Cette décision s’appuie sur un recul sans précédent (des dizaines de rapports d’expertise nationale réalisés depuis le début de la vaccination, plus de 160 millions de doses administrées en France et des milliards de doses dans le monde) ainsi que sur l’absence de nouveaux signaux de sécurité identifiés », explique l'ANSM, ajoutant que
Vaccins contre la Covid-19 : confirmation du profil de sécurité de COMIRNATY et SPIKEVAX
Les derniers rapports d’enquête de pharmacovigilance publiés portent sur la période 2024-2025 (février 2024 à juin 2025) ; ils
Concernant le vaccin COMIRNATY (seul vaccin contre la Covid-19 désormais utilisé en France - suivi assuré par les CRPV de
- occlusions de la veine centrale rétinienne (OCVR) ;
- uvéites ;
- syndrome de tachycardie orthostatique posturale (PoTS) ;
- encéphalomyélite myalgique (EMM) ;
- syndrome de fatigue chronique (SFC) ;
- HELLP syndrome (Hemolysis Elevated Liver enzymes
- sclérose latérale amyotrophique (SLA).
Concernant le vaccin SPIKEVAX (vaccin utilisé sous différentes formulations entre 2021 et 2023 en France - suivi assuré par les CRPV de Besançon et de Lille), 5 cas marquants ont été analysés au cours de la période 2024-2025
- 2 cas de sclérose latérale amyotrophique ;
- 1 cas de dermatomyosite ;
- 1 cluster de 4 cas de syndrome de fatigue chronique ;
- 1 cas de syndrome de fatigue chronique.
Pour COMIRNATY comme pour SPIKEVAX, aucun lien entre les vaccins et ces cas n'a
Les auteurs concluent qu'« aucun de ces cas n’est considéré comme un cas d’intérêt car n’apporte pas d’éléments supplémentaires par rapport à ce qui a été analysé précédemment dans les rapports de pharmacovigilance sur les vaccins COMIRNATY et SPIKEVAX ».
[1] Compte-rendu du CSP
[2] Vaccinations contre le Covid-19 : profil de sécurité confirmé (ANSM, 16 mars 2026)
[3] Rapport d'enquête 2024-2025 de pharmacovigilance de COMIRNATY – 24/02/2024 au 30/06/2025 (ANSM, 16 mars 2026)
[4] Rapport de pharmacovigilance 2024-2025 de SPIKEVAX – 24/02/2024 au 30/06/2025 (ANSM, 16 mars 2026)
- COMIRNATY 10 µg/dose dispers diluer p disper inj
- COMIRNATY 3 µg/dose dispers diluer p disper inj
- COMIRNATY 30 µg/dose dispers diluer p disper inj
- COMIRNATY 30 µg/dose dispers inj
- COMIRNATY JN.1 10 µg/dose dispers inj
- COMIRNATY JN.1 3 µg/dose dispers diluer p disper inj
- COMIRNATY JN.1 30 µg/dose dispers inj
- COMIRNATY LP.8.1 10 µg/dose dispers inj
- COMIRNATY LP.8.1 3 µg/dose dispers diluer p disper inj
- COMIRNATY LP.8.1 30 µg/dose dispers inj
- COMIRNATY OMICRON XBB 1.5 10 µg/dose dispers inj
- COMIRNATY OMICRON XBB 1.5 3 µg/dose dispers diluer p disper inj
- COMIRNATY OMICRON XBB 1.5 30 µg/dose dispers inj
- COMIRNATY ORIGINAL/OMICRON BA.1 15/15 µg/dose dispers inj
- COMIRNATY ORIGINAL/OMICRON BA.4-5 15/15 µg/dose dispers inj
- COMIRNATY ORIGINAL/OMICRON BA.4-5 5/5 µg/dose dispers diluer p disper inj
- SPIKEVAX 0,2 mg/ml dispers inj
- SPIKEVAX BIVALENT ORIGINAL/OMICRON BA.1 50 µg/50 µg/ml dispers inj
- SPIKEVAX BIVALENT ORIGINAL/OMICRON BA.4-5 25 µg/25 µg dispers inj
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