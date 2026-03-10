Hôpital : état de disponibilité de plusieurs spécialités hospitalières

Point sur les spécialités de méthylprednisolone et arrêt de commercialisation de SOLUDACTONE.peterspiro / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images
Entre les 5 et 10
Spécialités de méthylprednisolone Viatris 40 mg, 120 mg et 500 mg : des versions italiennes en réponse aux tensions d'approvisionnement
METHYLPREDNISOLONE VIATRIS 40 mg poudre pour solution injectable IM/IV (méthylprednisolone hémisuccinate)
METHYLPREDNISOLONE VIATRIS 120 mg poudre pour solution injectable IM IV
METHYLPREDNISOLONE VIATRIS 500 mg poudre pour solution injectable (IM-IV)
État de disponibilité selon l'ANSM
METHYLPREDNISOLONE VIATRIS 40 mg :
- Situation à l'hôpital : tension persistante (cf. notre article du 29 janvier 2026)
- Pour rappel : mise à disposition exceptionnelle et transitoire d’unités de la spécialité Lisamethyle 40 mg /2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile
- Date de remise à disposition indéterminée
METHYLPREDNISOLONE VIATRIS 120 mg :
- Situation à l'hôpital : tension persistante (cf. notre article du 29 janvier 2026)
- Contingentement quantitatif à l'hôpital
- Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d’unités de la spécialité Lisamethyle 120 mg /2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile initialement destinées au marché italien
- Date de remise à disposition indéterminée
METHYLPREDNISOLONE VIATRIS 500 mg :
- Situation à l'hôpital : tension
- Contingentement quantitatif à l'hôpital
- Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d’unités de la spécialité Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d’unités de la spécialité Lisamethyle 500 mg polvere per soluzione iniettabile initialement destinées au marché italien
- Date de remise à disposition indéterminée
Complément d'information par le laboratoire
Courrier de la société Viatris à destination des professionnels de santé
Pour rappel, LISAMETHYLE 40 mg et 120 mg sont conditionnés en boîte unitaire, alors que METHYLPREDNISOLONE VIATRIS 40 mg et 120 mg sont conditionnés en boîte de 20. Il convient d’adapter les quantités commandées de LISAMETHYLE, par rapport à celles habituellement commandées avec les spécialités METHYLPREDNIOLONE VIATRIS, en fonction notamment du nombre de flacons par boîte (20 versus 1 flacon).
Courrier de la société Viatris à destination des professionnels de santé -
LISAMETHYLE 500 mg est conditionné en boîte unitaire, alors que METHYLPREDNISOLONE VIATRIS 500 mg est conditionné en boîte de 10. Il convient d’adapter les quantités commandées de LISAMETHYLE, par rapport à celles habituellement commandées avec les spécialités METHYLPREDNIOLONE VIATRIS, en fonction notamment du nombre de flacons par boîte (10 versus 1 flacon).
Arrêt de commercialisation de SOLUDACTONE : remise à disposition de la spécialité ALDACTONE importée d'Allemagne
SOLUDACTONE 100 mg et SOLUDACTONE 200 mg lyophilisat et solution pour usage parentéral (canrénoate de potassium et trométamol )
État de disponibilité selon l'ANSM
- Arrêt de commercialisation (cf. notre article du 3 octobre 2023)
- Remise à disposition exceptionnelle et transitoire d’unités de la spécialité Aldactone 10 ml Canrenoat 200 mg/100 ml,Injektionslosung initialement destinées au marché allemand - Pour rappel, cette spécialité importée est proposée depuis novembre 2023.
Complément d'information par le laboratoire
Lettre d’information du laboratoire Esteve Pharmaceuticals à l’attention des professionnels de santé (20 février 2026)
- Description des modalités de commande de la spécialité importée
[1] Liste des médicaments faisant l'objet de tension d'approvisionnement ou de rupture de stock (ANSM, mise à jour du 5 mars 2026)
Commentaires
Cliquez ici pour revenir à l'accueil.