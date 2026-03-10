  • Médicaments
    #Médicaments #Disponibilité

    Hôpital : état de disponibilité de plusieurs spécialités hospitalières

    Entre les 5 et 10 mars 2026, l'ANSM a signalé des perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités exclusivement distribuées sur le circuit hospitalier.

    3 minutes
    Point sur les spécialités de méthylprednisolone et arrêt de commercialisation de SOLUDACTONE.

    Point sur les spécialités de méthylprednisolone et arrêt de commercialisation de SOLUDACTONE.peterspiro / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

    Entre les 5 et 10 mars 2026, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a signalé de nouvelles perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités commercialisées en France [1], distribuées exclusivement à l'hôpital.

    Spécialités de méthylprednisolone Viatris 40 mg, 120 mg et 500 mg : des versions italiennes en réponse aux tensions d'approvisionnement

    METHYLPREDNISOLONE VIATRIS 40 mg poudre pour solution injectable IM/IV (méthylprednisolone hémisuccinate)
    METHYLPREDNISOLONE VIATRIS 120 mg poudre pour solution injectable IM IV 
    METHYLPREDNISOLONE VIATRIS 500 mg poudre pour solution injectable (IM-IV) 

    État de disponibilité selon l'ANSM

    METHYLPREDNISOLONE VIATRIS 40 mg :

    • Situation à l'hôpital : tension persistante (cf. notre article du 29 janvier 2026)
    • Pour rappel : mise à disposition exceptionnelle et transitoire d’unités de la spécialité Lisamethyle 40 mg /2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile  initialement destinées au marché italien
    • Date de remise à disposition indéterminée

    METHYLPREDNISOLONE VIATRIS 120 mg :

    • Situation à l'hôpital : tension persistante (cf. notre article du 29 janvier 2026)
    • Contingentement quantitatif à l'hôpital
    • Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d’unités de la spécialité Lisamethyle 120 mg /2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile initialement destinées au marché italien
    • Date de remise à disposition indéterminée

    METHYLPREDNISOLONE VIATRIS 500 mg :

    • Situation à l'hôpital : tension
    • Contingentement quantitatif à l'hôpital
    • Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d’unités de la spécialité Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d’unités de la spécialité Lisamethyle 500 mg polvere per soluzione iniettabile initialement destinées au marché italien
    • Date de remise à disposition indéterminée

    Complément d'information par le laboratoire 

    Courrier de la société Viatris à destination des professionnels de santé - METHYLPREDNISOLONE VIATRIS 40 mg et 120 mg (3 mars 2026) : le flacon de poudre et l'ampoule de solvant doivent être conservés ensemble. Si le flacon et l'ampoule venaient à être séparés avant l'administration, le flacon est reconnaissable par son opercule ROUGE. Cette information doit être diffusée aux services concernés au sein de votre établissement.

    Pour rappel, LISAMETHYLE 40 mg et 120 mg sont conditionnés en boîte unitaire, alors que METHYLPREDNISOLONE VIATRIS 40 mg et 120 mg sont conditionnés en boîte de 20. Il convient d’adapter les quantités commandées de LISAMETHYLE, par rapport à celles habituellement commandées avec les spécialités METHYLPREDNIOLONE VIATRIS, en fonction notamment du nombre de flacons par boîte (20 versus 1 flacon).

    Courrier de la société Viatris à destination des professionnels de santé - METHYLPREDNISOLONE VIATRIS 500 mg (3 mars 2026) : tableau de comparaison entre les spécialités française et italienne. 

    LISAMETHYLE 500 mg est conditionné en boîte unitaire, alors que METHYLPREDNISOLONE VIATRIS 500 mg est conditionné en boîte de 10. Il convient d’adapter les quantités commandées de LISAMETHYLE, par rapport à celles habituellement commandées avec les spécialités METHYLPREDNIOLONE VIATRIS, en fonction notamment du nombre de flacons par boîte (10 versus 1 flacon).

    Arrêt de commercialisation de SOLUDACTONE : remise à disposition de la spécialité ALDACTONE importée d'Allemagne

    SOLUDACTONE 100 mg et SOLUDACTONE 200 mg lyophilisat et solution pour usage parentéral (canrénoate de potassium et trométamol )

    État de disponibilité selon l'ANSM

    Complément d'information par le laboratoire

    Lettre d’information du laboratoire Esteve Pharmaceuticals à l’attention des professionnels de santé (20 février 2026) : remise à disposition normale de la spécialité importée Aldactone 10 ml, Canrenoate 200 mg/10 ml Injektionslösung. Dans le cadre de la gestion de la rupture de stock, les reliquats des commandes ne sont pas honorés.

    • Description des modalités de commande de la spécialité importée
    Pour en savoir plus

    [1] Liste des médicaments faisant l'objet de tension d'approvisionnement ou de rupture de stock (ANSM, mise à jour du 5 mars 2026)

    Sources

    Commentaires

    Ajouter un commentaire
    En cliquant sur "Ajouter un commentaire", vous confirmez être âgé(e) d'au moins 16 ans et avoir lu et accepté les règles et conditions d'utilisation de l'espace participatif "Commentaires" . Nous vous invitons à signaler tout effet indésirable susceptible d'être dû à un médicament en le déclarant en ligne.
    David Paitraud
    David Paitraud est docteur en pharmacie et journaliste médical.
