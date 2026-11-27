D'importantes épidémies de rougeole en 2025 dans 13 pays d'Europe, dont 11 qui l'avaient éliminée. Natalya Maisheva / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

Résumé L'OMS a fait part de son inquiétude quant à la désinformation grandissante sur la rougeole et la vaccination.

La couverture vaccinale mondiale antirougeoleuse est stable (84 % pour la première dose et 77 % pour la seconde) mais inférieure à celle d'avant la pandémie de Covid et en deçà des seuils requis pour protéger les populations.

La position gouvernementale des États-Unis s'est accompagnée d'une flambée des cas dans le pays, avec le nombre record de plus de 5 400 cas enregistrés en 2026 depuis des années.

La vaccination contre la rougeole aurait permis de sauver plus de 60 millions de vies depuis 2000, soit plus que toute autre vaccination infantile au cours des 50 dernières années.

L'infection a causé environ 9,8 millions de cas et 72 000 décès l'an dernier. Au total, 59 pays ont connu d'importantes flambées épidémiques ou des épidémies perturbant leurs systèmes de santé en 2025, dont 28 dans la région Afrique et treize en Europe. Et onze de ces 59 pays avaient par le passé été officiellement reconnus comme ayant éliminé la rougeole.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a exprimé le 27 novembre son inquiétude face à la rougeole, avertissant que les progrès vers son élimination étaient au point mort, sur fond de recrudescence de la désinformation.

Cette mise à jour de l'OMS sur la lutte au long cours contre cette maladie hautement contagieuse intervient une semaine après que les États-Unis ont perdu leur statut de pays ayant éliminé la rougeole, la baisse de la couverture vaccinale ayant entraîné une forte hausse des cas.

À l'échelle mondiale, la pandémie de Covid-19 a perturbé les programmes de vaccination, a indiqué l'agence sanitaire de l'ONU. De nombreux pays peinent à retrouver des taux de couverture vaccinale équivalents à ceux d'avant la pandémie et à rattraper les vaccinations manquées pendant la crise.

La responsable des vaccins à l'OMS, Kate O'Brien, a estimé que la situation aux États-Unis constituait un rappel frappant de la rapidité avec laquelle des maladies évitables peuvent réapparaître lorsque la couverture vaccinale diminue.

"Tirons-nous la sonnette d'alarme sur le nombre d'enfants non vaccinés ou insuffisamment vaccinés ? Absolument. La rougeole est le virus le plus contagieux connu de l'être humain", a-t-elle souligné lors d'une conférence de presse à Genève. "Elle est de retour, et le monde découvre à quel point la rougeole peut rendre malade et tuer".

Couverture vaccinale stable mais insuffisante

La rougeole provoque de la fièvre, des symptômes respiratoires et des éruptions cutanées et peut entraîner une pneumonie et/ou une encéphalite, susceptibles de provoquer des séquelles durables, voire la mort. Elle touche principalement les enfants, auxquels deux doses de vaccin sont généralement proposées avant l'âge de 18 mois.

La couverture vaccinale mondiale estimée pour la première dose de vaccin contre la rougeole est restée stable à 84 % en 2025 par rapport à 2024, selon l'OMS, mais ce taux reste inférieur aux 86 % enregistrés avant la pandémie.

La couverture pour la deuxième dose est également restée stable, à 77 % en 2025. Le Gabon et la République centrafricaine sont les deux seuls États membres de l'OMS à ne pas encore avoir intégré une deuxième dose dans leur calendrier de vaccination systématique.

L'OMS estime qu'une couverture d'au moins 95 % avec deux doses est nécessaire pour interrompre la transmission du virus et protéger les populations.

Quelque 20,8 millions d'enfants n'ont reçu aucun vaccin en 2025, tandis que 8,3 millions supplémentaires n'ont reçu qu'une seule dose.

Polarisation

L'épidémie aux États-Unis est la plus importante depuis plus de trois décennies, avec plus de 5 400 cas signalés cette année.

Des experts médicaux ont accusé le ministre de la Santé, Robert F. Kennedy Jr, connu pour son scepticisme à l'égard des vaccins, d'alimenter la défiance en mettant régulièrement en avant des inquiétudes infondées concernant leur innocuité.

Kate O'Brien a estimé que la désinformation contribuait "de manière significative" à semer la confusion chez les parents quant à la conduite à adopter. "Dans de nombreux endroits, les vaccins se sont retrouvés pris dans les clivages politiques ou idéologiques", a-t-elle observé.

Environ 60 millions de vies sauvées

La vaccination contre la rougeole aurait permis de sauver plus de 60 millions de vies depuis 2000, soit davantage que toute autre vaccination infantile au cours des 50 dernières années, a ajouté Kate O'Brien.

Selon les modélisations de l'OMS, la rougeole a causé environ 9,8 millions de cas et 72 000 décès l'an dernier. Ce nombre de cas est en baisse par rapport aux 37,8 millions recensés en 2000.

Au total, 59 pays ont connu d'importantes flambées épidémiques ou des épidémies perturbant leurs systèmes de santé en 2025, dont 28 dans la région Afrique et treize en Europe. Et onze de ces 59 pays avaient par le passé été officiellement reconnus comme ayant éliminé la rougeole.

Au total, 92 pays ont été officiellement reconnus comme ayant éliminé la rougeole ou maintenu cette élimination.

D'après une dépêche publiée par l'AFP le 27 novembre 2026.