Des crampons à l’ordonnance : le Football-Santé s'impose comme un véritable outil de soin. Validée par le MEDICOSPORT-SANTE©, cette pratique, qui comporte le Foot en marchant, le FitFoot et le Golf Foot, allie travail cardiaque, effort musculaire et stimulation neurocognitive.

Comme toutes les disciplines sportives du MEDICOSPORT-SANTE©, le Football-Santé a été au préalable présenté, par la fédération affiliée, au Comité national olympique et sportif français (CNOSF) et expertisé par sa commission médicale.

Alors que les meilleurs clubs s’affrontent sur les pelouses du monde entier, le football va bien au-delà de la performance sportive. Le Football-Santé n’est plus seulement un jeu, mais une prescription opportune pour une santé durable : en développant les capacités cardio-respiratoires, la force des membres inférieurs, la mobilité du bassin, la coordination et l’équilibre. Il agit à la fois sur le cœur, les muscles et la prévention des chutes. Cette pratique est une activité loisir sans compétition. Consultez la fiche MEDICOSPORT-SANTE sur le Football et le Football-Santé sur vidal.fr

Une symphonie physiologique : plus qu’un simple cardio

Le Football-Santé est un sport collectif très complet où l'effort d’endurance peut être intermittent. La sollicitation musculaire et la coordination neuromusculaire sont constantes. Le travail postural dynamique permet de stabiliser la gestuelle.

Sur le plan cardiovasculaire : les courses, les accélérations et les phases de récupération font progresser l’endurance (capacité cardio-respiratoire), améliorent la circulation vasculaire et contribuent au contrôle de la pression artérielle.

Muscles et squelette : les frappes, les changements de direction et les appuis sollicitent le corps entier. Ils permettent de maintenir ou d’augmenter la force musculaire, l’endurance et la masse musculaires, ainsi que la souplesse. Ils préservent aussi le capital osseux et musculaire affaibli dû à l’avancée en âge.

Acuité cérébrale : chaque action de jeu demande de la concentration, de l’anticipation et une décision rapide. Cela stimule la proprioception, l’équilibre et la mémoire, et contribue à prévenir les troubles cognitifs.

Santé globale et qualité de vie : pratiqué en équipe, le Football-Santé lutte contre l’isolement social, réduit le stress et l’anxiété, améliore le sommeil et soutient le bien-être psychique. Il aide aussi à prévenir le surpoids et à conserver son autonomie en avançant en âge

Football - Prévention primaire

Le Football-Santé, le sport de toutes les générations

Enfance et adolescence : il développe la coordination, la proprioception et l’équilibre, piliers du développement moteur, tout en apprenant à vivre et à jouer en équipe.

Adulte :

Cœur et vaisseaux : il diminue la pression artérielle et la fréquence cardiaque de repos, maintient l’élasticité vasculaire et la fonction cardiaque (volume d’éjection), et améliore la récupération cardiaque à l’exercice. Il réduit aussi la dyspnée à l’effort.

Métabolisme : il améliore l’équilibre glycémique (diabète de type 2), la composition corporelle et le maintien de l’équilibre pondéral. Il réduit le tour de taille, prévient la reprise de poids et diminue les complications vasculaires et neuropathiques.

Cancer : chez les patients stabilisés depuis au moins 3 à 6 mois après chirurgie, irradiation et/ou chimiothérapie, il réduit la fatigue et le risque de récidive du cancer traité.

Seniors : avec 2 séances par semaine de 2x20 minutes, il aide à maintenir l’autonomie, la masse musculaire, l’équilibre et la mémoire. Il contribue à prévenir les fractures ostéoporotiques et les troubles cognitifs, et aide à conserver l’équilibre pondéral.

Football - Prévention secondaire et tertiaire

Comment jouer en toute sécurité

Malgré ses vertus, le ballon rond impose des points d’attention. La vigilance doit porter sur les traumatismes liés aux changements de direction et aux contacts, notamment les entorses de cheville, les lésions ligamentaires du genou et les blessures musculaires des ischio-jambiers et des adducteurs.

Chez le patient plus âgé, une attention particulière sera portée au complexe mollet-tendon d’Achille lors des démarrages brusques et des sprints, ainsi qu’à l’échauffement, qui doit être progressif.

Enfin, en période de chaleur, n’oublions pas le stress thermique, qui nécessite une hydratation rigoureuse. Chez les personnes diabétiques traitées par médicaments hypoglycémiants, la surveillance de la glycémie et la présence d’aliments de resucrage restent indispensables.

Le Football-Santé est un sport avec très peu de contact avec l’adversaire pour le football en marchant ce qui permet de s’amuser dans le cadre d’un sport collectif sans traumatisme direct.

Football - Risques et avis médical

Un sport accessible malgré la maladie

Le Football-Santé peut être pratiqué après avis médical par les patients greffés (rein, cœur, foie), avec peu de restrictions. Les seules contre-indications sont liées aux pathologies aiguës ou les pathologies chroniques instables.

Épilepsie : le football aide à dédramatiser la maladie et à faciliter l’accès à la pratique, comme pour les autres sports. Il n’y a pas lieu de proposer un terrain ou des conditions de jeu adaptés.

Greffe (rein, cœur, foie) : il peut être pratiqué avec peu de restrictions, après avis du chirurgien et des médecins qui assurent le suivi de la greffe.

Oncologie : la pratique s’adresse aux patients stabilisés, dont la chirurgie, la radiothérapie et la chimiothérapie sont terminées depuis au moins 3 à 6 mois. Elle se fait après avis de l’oncologue, selon les traitements et les complications éventuelles. Une hormonothérapie en cours n’est pas un frein à la pratique. Pendant les soins et le post-traitement précoce, la prise en charge se fait en collaboration étroite avec les médecins des centres de soins dédiés.

Football - Prévention secondaire et tertiaire