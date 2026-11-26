Les entrepôts de données de santé, des mines d'informations pour la recherche publique et privée. AndreyPopov / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

Résumé La Cour des comptes a publié le 26 novembre un rapport sur les entrepôts de données de santé hospitaliers.

Après les 75 millions d'euros d'amorçage de France 2030, la majorité des 54 structures n'a pas trouvé de modèle de financement et leur avenir repose principalement sur les fonds publics.

La Cour recommande d'aller vers un financement ciblé conditionné aux résultats.

La valorisation scientifique des très riches données de santé françaises, rêvée par le rapport Villani sur l'intelligence artificielle en 2018, a du mal à se mettre en place, selon un rapport publié le 26 novembre par la Cour des comptes.

Le rapport s'intéresse aux 54 "entrepôts de données de santé hospitaliers", constitués ces dernières années par les hôpitaux pour fournir des mines de données patients (pseudonymisées, c'est-à-dire aux identités masquées) aux programmes de recherche publics et privés.

Ces entrepôts "n'ont pas de modèle de financement" après le financement d'amorçage de 75 millions d'euros octroyé dans le cadre de France 2030, le grand programme d'investissement technologique lancé après la crise sanitaire, avertit la Cour.

Et "la très grande majorité" des hôpitaux porteurs "estiment que leur financement devra à titre principal reposer" à l'avenir "sur des fonds publics", indique la Cour.

"Une telle position revient à considérer que le potentiel de valorisation des données par les acteurs économiques est faible, à rebours de la promesse initiale", souligne la Cour.

La Cour appelle à la mise en place de financements publics "ciblés", "évitant l'écueil du saupoudrage", et "davantage conditionnés à l'atteinte de résultats".

Les entrepôts qui seront soutenus par les financements publics devront "s'engager à mettre en place une politique active de prestations de services (...) pour viser une autonomie financière plus complète", indique-t-elle.

Pour l'instant, "moins de la moitié des 16 entrepôts" ayant reçu un financement de France 2030 "peuvent faire état de publications scientifiques reposant" sur leurs données, et le nombre de publications par entrepôt sauf exception n'est que de "quelques unités", note-t-elle par ailleurs.

La Cour épingle également indirectement la plateforme nationale des données de santé (anciennement Health Data Hub), plombée notamment par les polémiques sur son hébergement par Microsoft.

La plateforme devait être le vaisseau amiral de l'exploitation scientifique des données de santé, grâce à sa copie notamment des données de l'Assurance maladie.

Mais "elle n'est pas parvenue à fédérer les acteurs de l'écosystème des données de santé" comme les hôpitaux et se situe "très en deçà des ambitions initiales", relève la Cour.

D'après une dépêche publiée par l'AFP le 26 novembre 2026.