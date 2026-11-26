Près de deux pharmaciennes victimes de VSS sur trois font état de répercussions psychologiques. AndreyPopov / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

Trois pharmaciennes sur dix déclarent avoir subi des violences sexistes et sexuelles durant leur parcours étudiant ou professionnel - contre quatre pharmaciens sur 100 - souligne une enquête menée pour l'Ordre, auprès de plus de 4 000 professionnels.

Parmi les répondants, les pharmaciennes et pharmaciens les plus exposés exercent en établissement de santé (28 %), en tant qu’adjoint d’officine (26 %) et dans les laboratoires de biologie médicale (22 %), selon cette enquête réalisée par l'institut Viavoice du 28 avril au 2 juin, auprès de 4 123 professionnels inscrits à l'Ordre, et docteurs juniors (en dernière année d'études, N.D.L.R.).

Différentes formes de violences sont signalées : 19 % des répondants rapportent des faits d'outrage, reproduits à plusieurs reprises chez trois quarts des personnes concernées, 6 % dénoncent du harcèlement sexuel, répété pour deux tiers des victimes, 5 % des agressions sexuelles et 1 % disent avoir subi un viol, précise l'Ordre dans un communiqué.

Stress, anxiété, dépression : près de deux victimes sur trois font état de répercussions psychologiques.

Au niveau professionnel, une victime sur cinq assure avoir changé de lieu d'études ou de travail et plus d'une sur dix évoque "un désengagement, des troubles de la concentration, un syndrome d'épuisement professionnel ou un frein à l'évolution de sa carrière".

L'Ordre observe des "lacunes dans la connaissance des démarches et des ressources" : moins d'un pharmacien sur trois connaît les sanctions encourues pour des faits de VSS et seuls 6 % disent connaître les aides dédiées aux victimes.

Face à ce phénomène, l'Ordre des pharmaciens "entend renforcer son action".

Il promet notamment de prendre des mesures pour "mieux informer et prévenir", "faciliter et encourager le signalement", "renforcer l'accompagnement des pharmaciens victimes de VSS, notamment grâce à un futur réseau de référents ordinaux dédiés et formés," et "mieux outiller les conseillers ordinaux pour prévenir et traiter ces situations".

Il souhaite aussi aider davantage les pharmaciens "à repérer et orienter les patients victimes de VSS". Des outils sont déjà développés pour repérer et orienter les victimes de violences conjugales, en partenariat avec la Mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains (MIPROF), précise-t-il.

D'après une dépêche publiée par l'AFP le 25 novembre 2026.