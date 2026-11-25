Les dépenses de santé en France représentaient 11,3 % du PIB en 2024. TeamDAF / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

RÃ©sumÃ© L'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a publié le 25 novembre un rapport sur les dépenses de santé sur les dernières années (données depuis 2020).

En 2024, la France arrive ainsi quatrième position en part de PIB et les dépenses par habitant en France (4 491 euros en parité de pouvoir d'achat [PPA]) sont supérieures de 14 % à la moyenne de l’UE (3 955 euros), bien qu'inférieures à celles de l’Allemagne (5 791 euros PPA), ou de la Norvège (5 585 euros PPA) et de la Suisse (6 232 euros PPA).

Dans l'Hexagone, les ménages s'acquittent donc d'un reste à charge correspondant à 10 % du total, contre 16 % en moyenne dans l'UE. Cette part est parmi les plus faibles d'Europe. La France se classe ainsi au dixième rang européen, huitième dans l'UE.

Par rapport à la moyenne dans l'UE, les obstacles aux soins y étaient plus élevés en 2025 en raison du coût, de la distance ou des délais d'attente.

La pénurie de médecins reste marquée en France en 2024 (avec 3,9 médecins pour 1 000 habitants) par rapport à ses voisins.

Les dépenses de santé en France représentaient 11,3 % du PIB en 2024, la quatrième part la plus élevée en Europe, mais le pays n'est que dixième si on considère les dépenses par habitant, selon une étude de l'OCDE publiée le 25 novembre.

En part de PIB, la France arrive ainsi quatrième après l’Allemagne (12,2 %), l’Autriche (11,7 %) et la Suisse (11,4 %, hors Union européenne), la moyenne s'élevant à 10,2 % dans l'UE.

Les dépenses considérées sont à la fois publiques et privées (payées par les complémentaires santé, assurances, ménages). Elles ont globalement tendance à augmenter en Europe.

Avec 4 491 euros en 2024, en parité de pouvoir d’achat, c'est-à-dire corrigé des différences de niveaux de prix entre pays, les dépenses par habitant en France sont supérieures de 14 % à la moyenne de l’UE (3 955 euros) mais restent bien inférieures à celles de l’Allemagne (5 791 euros PPA), ou de la Norvège (5 585 euros PPA) et de la Suisse (6 232 euros PPA).

La France se classe ainsi au dixième rang européen, huitième dans l'UE.

Dans l'Hexagone, la Sécurité sociale et les complémentaires santé prennent en charge près de 90 % des dépenses. Les ménages s'acquittent donc d'un reste à charge correspondant à 10 % du total, contre 16 % en moyenne dans l'UE. Cette part est parmi les plus faibles d'Europe derrière la Croatie et le Luxembourg.

Toutefois, des "obstacles au soin persistent", souligne l'OCDE : en 2025, 4,2 % des adultes déclaraient "des besoins de soins médicaux non satisfaits pour des raisons de coût, de distance ou de délais d’attente", contre 3,6 % en moyenne dans l'UE.

Cette part grimpe à 6,6 % chez les adultes "exposés à la pauvreté".

L'OCDE note aussi des inégalités d'accès aux services numériques : en 2024, 52% des adultes peu diplômés déclaraient au moins une maladie chronique, mais seuls 14 % avaient consulté leur dossier médical en ligne ("Mon espace santé"), contre 33 % des diplômés de l’enseignement supérieur, dont seulement 30 % déclarent une pathologie chronique.

En France, la consommation d'antibiotiques a "diminué fortement en 2025" pour s’établir 9 % en dessous de son niveau de 2019, mais elle reste toutefois supérieure de 20 % à la moyenne européenne. Pour atteindre les objectifs fixés par le Conseil de l'UE (-27 % entre 2019 et 2030), le pays devra redoubler d'efforts.

La pénurie de médecins est toujours criante en France : le pays ne comptait en 2024 que 3,9 médecins pour 1 000 habitants, contre 4,3 en moyenne en Europe, 5,8 en Italie, ou 6,3 en Grèce.

D'après une dépêche publiée par l'AFP le 25 novembre 2026.