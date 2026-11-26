Certains traitements du cancer du sein fragilisent la peau et provoquent une sécheresse cutanée. RyanKing999 / iStock/Getty Images Plus / via Getty Images

Résumé Un avis de projet publié au Journal officiel précise les modalités de financement des crèmes hydratantes pour les patient(e)s ayant un cancer du sein.

Le forfait est fixé à 125 euros par an et par personne.

Pour pouvoir en bénéficier, le (la) patient(e) doit disposer d'une prescription par son oncologue ou son radiothérapeute, et doit acheter les produits en pharmacie.

Les crèmes hydratantes éligibles à ce forfait doivent répondre à des spécifications techniques et à des exigences précisées dans l'avis de projet.

Un code d'identification individuel est attribué (sur demande de l'industriel) à chaque produit éligible.

À ce jour, le forfait de financement des crèmes hydratantes n'est pas applicable. Des étapes réglementaires sont encore nécessaires (publication des arrêtés ministériels et attribution des codes d'identification individuel).

Un avis de projet permettant aux patient(e)s atteints d’un cancer du sein sous traitement actif (chimiothérapie ou radiothérapie) de bénéficier d'une prise en charge forfaitaire des crèmes hydratantes a été publié au Journal officiel du 21 novembre 2026 [1].

La publication de ce texte constitue une nouvelle étape vers le financement de ces produits par l’Assurance maladie, tel que prévu par l’article L16-11-3 du Code de la Sécurité sociale. Cet article a été créé par la loi du 5 février 2025 visant à améliorer la prise en charge des soins et dispositifs spécifiques au traitement du cancer du sein par l’Assurance maladie (cf. Encadré).

Encadré - Loi du 5 février 2025 : des dispositions pour réduire le reste à charge des patient(e)s ayant un cancer du sein [2] La loi du 5 février 2025 vise à améliorer la prise en charge des soins associés au cancer du sein, et qui sont actuellement à la charge des patient(e)s, car non remboursables dans le droit commun. Elle prévoit notamment : le remboursement intégral par la Sécurité sociale des soins et dispositifs spécifiques au cancer du sein dont : les actes de tatouage médical (sur les zones de l'aréole et du mamelon) après une ablation des seins, le renouvellement des prothèses mammaires, les sous-vêtements adaptés au port d'une prothèse mammaire amovible ;

une extension du forfait global de soins de support réservé auparavant aux patient(e)s en post-traitement (soins psychologiques, séances de nutrition ou d’activité physique adaptée) applicable depuis le 15 février 2026 par décret du 13 février 2026 ;

la création d’un forfait pour financer les produits prescrits, mais non remboursables dans le droit commun (dont il est question dans l'avis de projet du 21 novembre 2026 prise en charge forfaitaire des crèmes hydratantes).

Quels produits sont éligibles au forfait de financement ?

Le forfait de financement défini dans l'avis de projet concerne les crèmes hydratantes préconisées pour soulager les effets secondaires cutanés d'une chimiothérapie ou d'une radiothérapie [3] :

crèmes destinées à hydrater et à nourrir la peau pour limiter les sensations d'inconfort et protéger des effets secondaires cutanés (sécheresse, altération de la fonction barrière, irritation, démangeaison) induits par la chimiothérapie ou la radiothérapie.

Le texte précise les spécifications techniques et les exigences auxquelles doivent satisfaire ces produits pour être éligibles :

conformité au règlement européen relatif aux produits cosmétiques ;

relatif aux produits cosmétiques ; en termes de formulation : pouvoir être appliquées sur peaux atopiques ou peaux à risque d'allergie, au moins un agent humectant pour les crèmes hydratantes, au moins un agent émollient ou relipidant pour les crèmes relipidantes, et au moins un actif contribuant au maintien ou à la restauration de la barrière cutanée pour les crèmes revendiquant cette fonction.

: en termes d’ efficacité : les industriels doivent fournir au moins une étude d'efficacité conduite sur au moins 30 sujets recevant un traitement par chimiothérapie ou radiothérapie et une étude de qualité de vie. Les critères de jugement d'efficacité sont l'augmentation de l'hydratation de la couche cornée de l'épiderme, mesurée par cornéométrie maintenue pendant 24 heures après une application unique ou une limitation de la perte insensible en eau (PIE), maintenue pendant 24 heures, après une application unique ;

: les industriels doivent fournir au moins une étude d'efficacité conduite sur au moins 30 sujets recevant un traitement par chimiothérapie ou radiothérapie et une étude de qualité de vie. Les critères de jugement d'efficacité sont l'augmentation de l'hydratation de la couche cornée de l'épiderme, mesurée par cornéométrie maintenue pendant 24 heures après une application unique ou une limitation de la perte insensible en eau (PIE), maintenue pendant 24 heures, après une application unique ; en termes de sécurité, conformément aux bonnes pratiques de fabrication : démonstration de la qualité microbiologique, de la protection antimicrobienne, et de la tolérance cutanée.

Un forfait fixé à 125 euros par an, sur prescription

Selon l'avis de projet, le forfait de financement de ces crèmes hydratantes est fixé à 125 euros par an et par patient(e).

Ce forfait concerne les personnes ayant un cancer du sein, en cours de traitement.

Les modalités pour bénéficier de ce forfait sont :

une prescription du forfait par tout oncologue et radiothérapeute assurant le suivi du (de la) patient(e) ;

une délivrance du produit en pharmacie.

La prise en charge n'est assurée que pour les produits disposant d’un code d’identification individuelle (demandé par l'industriel), appartenant à l'une des catégories génériques suivantes :

conditionnement de 30 à 49 mL ;

conditionnement de 50 à 99 mL ;

conditionnement de 100 à 199 mL ;

conditionnement de 200 à 399 mL ;

conditionnement de 400 mL.

Les codes génériques ne sont pas précisés dans l’avis de projet.

Prochaines étapes : la publication des arrêtés ministériels et l'attribution de codes individuels

Les exploitants ou distributeurs concernés peuvent présenter des observations écrites concernant le présent avis de projet d'inscription, au plus tard le 1er décembre 2026.

À l'issue de cette période réglementaire, les prochaines étapes nécessaires avant l'entrée en application du forfait de financement des crèmes hydratantes sont :