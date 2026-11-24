Anxiété, dépression, troubles de la mémoire ou difficultés de concentration : longtemps considérées comme des conséquences du stress ou de la fatigue liés à la maladie, ces manifestations pourraient aussi avoir une origine biologique.

e lupus est une maladie auto-immune qui attaque la peau, les articulations, les reins… mais qui peut également affecter le fonctionnement du cerveau.

Le lupus érythémateux systémique est une maladie auto-immune au cours de laquelle le système immunitaire se dérègle et attaque les propres tissus de l’organisme, notamment la peau, les articulations et les reins.

Elle touche majoritairement les femmes (environ neuf femmes pour un homme) et apparaît le plus souvent chez des personnes jeunes, entre 20 et 40 ans. Selon une étude de Santé publique France et de l’Assurance-maladie, près de 55 000 personnes présentaient un lupus érythémateux systémique en France en 2020, avec une fréquence plus élevée dans les territoires ultramarins, tels La Réunion, la Guyane, la Guadeloupe et la Martinique.

Mais le lupus ne se limite pas aux atteintes visibles et peut également affecter le système nerveux. On parle alors de lupus neuropsychiatrique.

Mieux comprendre les symptômes neuropsychiatriques du lupus

Anxiété, dépression, troubles de la mémoire, difficultés de concentration… Ces symptômes sont fréquents chez les personnes atteintes de lupus. Ils sont pourtant souvent mis sur le compte du stress, de la fatigue ou du poids psychologique d’une maladie chronique. Une explication plausible mais incomplète.

Selon les critères diagnostiques retenus, jusqu’à 75 % des personnes atteintes de lupus présenteraient au moins une manifestation neuropsychiatrique au cours de leur maladie. Les formes les plus sévères, comme les crises d’épilepsie ou les épisodes psychotiques, restent rares.

En revanche, les troubles cognitifs, l’anxiété et la dépression sont davantage rapportés. La difficulté vient du fait que ces symptômes ne sont pas spécifiques du lupus et existent dans de nombreuses autres situations, ce qui complique l’identification de leur origine.

Chez une femme jeune souffrant de lupus, des difficultés de concentration, une anxiété persistante ou une fatigue cognitive peuvent être interprétées comme une fragilité psychologique, avant même qu’une éventuelle atteinte du système nerveux ne soit envisagée. Cette situation retarde les investigations et la prise en charge adaptée.

Pour mieux cerner ces troubles, nous avons mené deux études complémentaires.

La première, une analyse de 120 cas de lupus neuropsychiatrique décrits dans la littérature scientifique, montre que leurs formes sont très variées : l’atteinte du système nerveux s’accompagne souvent d’atteintes des reins, de la peau ou des articulations, et la prise en charge reste difficile. Surtout, elle montre qu’il manque des outils, en imagerie comme en biologie, pour repérer de façon fiable l’atteinte du cerveau.

Chez la souris, l’inflammation semble abîmer le cerveau

Pour comprendre l’origine biologique de ces troubles, il faut aller au-delà des symptômes et examiner directement le cerveau au cours de la maladie. C’est difficile chez l’humain. Nous avons donc étudié une souris très utilisée dans la recherche, la souris MRL/lpr, qui développe spontanément une maladie proche du lupus humain.

Dans cette seconde étude, ces souris présentaient des comportements de type anxieux et des troubles de la mémoire.

Nous avons donc recherché les mécanismes biologiques susceptibles de relier l’inflammation chronique caractéristique de la maladie aux altérations du fonctionnement cérébral, et nos analyses ont révélé une augmentation importante de l’interféron gamma (IFNγ), une molécule du système immunitaire qui participe à la réponse inflammatoire.

Plus le taux de cette molécule était élevé, plus nous observions dans le sang une augmentation du neurofilament léger (NfL), une protéine libérée lorsque les neurones subissent des dommages.

Ces observations suggèrent qu’une inflammation générale de l’organisme peut s’accompagner d’une atteinte mesurable des cellules nerveuses.

Quand l’inflammation perturbe la chimie du cerveau

Nous avons ensuite cherché à comprendre comment cette inflammation pouvait perturber le fonctionnement du cerveau en nous intéressant particulièrement au cortex frontal, qui intervient dans la mémoire, l’attention et les émotions.

Nous avons observé chez les souris atteintes de lupus une perturbation du métabolisme du tryptophane, un acide aminé nécessaire pour fabriquer la sérotonine, une substance clé de la régulation de l’humeur.

Au lieu d’être utilisé pour produire de la sérotonine, le tryptophane était davantage orienté vers une autre voie de transformation qui avait pour conséquence une diminution de la quantité de sérotonine dans le cerveau.

Ainsi, la quantité de sérotonine diminuait dans le cerveau, tandis que certaines substances nocives pour les neurones augmentaient. Nous avons également constaté que les souris ayant le moins de sérotonine présentaient davantage de comportements de type anxieux.

Ces observations suggèrent que l’inflammation liée au lupus pourrait modifier la chimie du cerveau et contribuer à certains troubles du comportement. L’interféron gamma qui, pour rappel, intervient dans ce processus inflammatoire, pourrait jouer un rôle central dans ce mécanisme.

Ces résultats doivent toutefois être interprétés avec prudence : ils ont été obtenus chez la souris et devront être confirmés chez l’être humain. Ils ne signifient pas que l’anxiété ou la dépression s’expliquent uniquement par ces mécanismes biologiques. Ces troubles sont complexes et font intervenir des facteurs à la fois biologiques, psychologiques et sociaux.

Repérer plus tôt, traiter plus juste ?

Aujourd’hui, le diagnostic du lupus neuropsychiatrique reste difficile. Les troubles de la mémoire, de l’attention, l’anxiété ou les symptômes dépressifs sont fréquents, mais aucun examen ne permet, à lui seul, d’établir qu’ils sont directement liés au lupus.

Le diagnostic repose donc sur un ensemble d’arguments cliniques, biologiques et radiologiques, une fois les autres causes possibles écartées. Nos travaux ouvrent néanmoins plusieurs pistes. L’association de différents marqueurs sanguins, comme l’interféron gamma et le neurofilament léger, pourrait notamment contribuer à mieux repérer les personnes présentant une atteinte du système nerveux.

À plus long terme, une autre perspective serait de développer des traitements ciblant les mécanismes biologiques impliqués dans ces troubles, avec un intérêt pour les voies et les molécules qui contrôlent le métabolisme du tryptophane.

Des molécules capables de bloquer certaines de ces molécules sont déjà à l’étude dans d’autres domaines, notamment en cancérologie et en neurologie.

Ces approches restent cependant expérimentales. Leur intérêt dans le traitement du lupus neuropsychiatrique n’est pas établi, et il faudra notamment déterminer si la modulation de ces voies métaboliques permettrait réellement de limiter les atteintes cérébrales sans perturber les autres fonctions de ces molécules dans l’organisme.

Les symptômes invisibles ne sont pas des symptômes secondaires

Le lupus n’est pas un cas isolé. D’autres maladies auto-immunes, comme la sclérose en plaques, le syndrome de Sjögren ou certaines thyroïdites, peuvent aussi s’accompagner de fatigue persistante, de troubles cognitifs, d’anxiété ou de symptômes dépressifs. Parce qu’elles sont difficiles à mesurer et souvent invisibles, ces manifestations ont longtemps été considérées comme secondaires, voire inévitables.

Mieux comprendre les mécanismes biologiques qui les sous-tendent ne revient pas à nier leurs dimensions psychologiques ou sociales. Au contraire, cela permet de les replacer dans toute leur complexité et d’éviter qu’elles soient minimisées avant même d’avoir été examinées.

Une plainte cognitive ou psychiatrique chez une personne atteinte de lupus mérite donc une véritable attention médicale, même lorsqu’elle est difficile à objectiver. Mieux reconnaître ces symptômes, comprendre leurs origines possibles et développer des outils pour les identifier plus précocement constituent des enjeux importants pour améliorer la prise en charge et la qualité de vie des personnes atteintes de lupus.

Karim Matmat, Postdoctoral Scientist, University of Basel; Université de Strasbourg et Hélène Jeltsch-David, PHD neurosciences, Senior Researcher CNRS, Université de Strasbourg

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.