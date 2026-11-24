En 2025, l'expérimentation d'alcool au collège a progressé ainsi que la prise régulière au lycée. william87 / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

L'expérimentation d’alcool repart à la hausse chez les mineurs et, plus généralement, sa consommation reste un fléau sur les routes avec une implication dans un quart des accidents mortels en 2025, note une étude de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT) publiée le 24 novembre.

Après une période de baisse continue entre 2010 et 2022, la tendance à tester des boissons alcoolisées s'est inversée entre 2022 et 2024 chez les 11-18 ans : + 10,6 points notamment chez les collégiens, dont un sur deux est concerné par ces expérimentations.

Chez les lycéens, les consommations régulières progressent de 5,3 % à 8,8 % sur la même période.

Chez les adultes, le niveau d'usage a baissé, et traduit, selon l'OFDT, le "passage amorcé en Europe dans les années 2000 d’un mode de consommation dit méditerranéen (avec des usages quotidiens, essentiellement de vin, lors des repas et dans des quantités n’excédant pas quelques verres) à un mode dit nordique (usages moins fréquents, mais avec des quantités plus importantes et dans des contextes festifs) qui serait plus répandu chez les jeunes".

Alors qu'en 2017, 40 % des plus de 18 ans disaient boire chaque semaine, l'usage hebdomadaire est tombé à 37 % en 2023, quand la consommation quotidienne a baissé de 10,6 % à 7 %.

Pour ce qui est des soins, l'étude souligne une hausse du nombre de séjours et de patients en structure hospitalière : 641 067 séjours comptabilisés pour 2025 (+ 7,7 % depuis 2023), soit 323 044 patients (75 % sont des hommes).

Dans le détail, 23,2 % des séjours relevaient d'une prise en charge de dépendance à l’alcool, 66,4 % d’une comorbidité liée à l’alcool, 10,4 % d’une intoxication alcoolique aiguë.

En 2024, l’alcool reste le premier produit à l’origine des demandes de soins dans les centres de soin, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA). "Les trois quarts (77 %) des personnes consultant pour un usage d’alcool sont des hommes. Plus de la moitié (55 %) ont un niveau inférieur au baccalauréat", selon l'étude.

L'OFDT rappelle par ailleurs la hausse de la mortalité en lien avec l’alcool sur les routes.

Selon les dernières données disponibles de l’Observatoire national de la sécurité routière (ONISR), le volume global de dépistages de l’état alcoolique (préventifs, en cas d’infraction ou d’accident) était de 8,4 millions en 2024, contre 8,1 millions en 2023.

"En 2025, parmi les 2 537 personnes tuées pour lesquelles l’information d’alcoolémie est disponible, 716 l’ont été dans un accident impliquant un conducteur dont le taux d’alcool dépassait la limite légale, soit 28 % des décès à alcoolémie", dit l'OFDT.

En 2025, plus de la moitié des boissons alcoolisées vendues sont des vins (51 %), loin devant les bières et les spiritueux.

Zéro alcool pendant la grossesse (SPF) Santé publique France et le ministère de la Santé lancent une nouvelle campagne "Zéro alcool pendant la grossesse" du 24 novembre au 31 décembre 2026. Aucun niveau de consommation ne peut être garanti sans risque pour le bébé. le nombre de personnes touchées par les troubles liés à l'alcool pendant la grossesse est sous-estimé. Au moins une naissance par jour est concernée par un trouble lié à l'alcoolisation fœtale (TSAF), dont une naissance par semaine avec un syndrome d'alcoolisation fœtale (SAF), la forme la plus grave (malformations, retard de croissance, déficit intellectuel...) (cf. notre article du 3 novembre 2026). Le message "Pendant la grossesse, il n’y a pas de petit verre" est diffusé via affiches, posts sur les réseaux sociaux, vidéo pédagogique et dans les médias.

D'après une dépêche publiée par l'AFP le 24 novembre 2026.