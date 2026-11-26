Un rapport bénéfice/risque largement en faveur du vaccin. Andrii Yalanskyi / iStock/Getty Images Plus / via Getty Images

Résumé Une étude française Epi-Phare a évalué le risque de syndrome de Guillain-Barré (SGB) après une vaccination contre les papillomavirus humains (HPV).

Il s'agit d'une étude de grande ampleur incluant les données recueillies sur une période de 18 ans (plus de 6 millions de personnes vaccinées), et inédite parce qu'elle évalue pour la première fois le lien entre le risque de SGB et le nombre de doses.

Une légère augmentation du risque relatif est observée après la deuxième et la troisième dose de vaccin.

Aucune augmentation significative du risque absolu n'est rapportée.

Pour les auteurs, cette étude démontre la sécurité de la vaccination contre les HPV ; ils invitent néanmoins à explorer, par des études complémentaires, le profil de risque de SGB selon les doses.

Le groupement d'intérêt scientifique (GIS) Epi-Phare vient de publier les résultats [1, 2] d'une étude dont l'objectif était d'évaluer le risque de syndrome de Guillain-Barré (SGB) après chaque dose de vaccin contre les papillomavirus humains (HPV). Ce travail a été mené au sein de la population française ciblée par le programme de vaccination entre 2007 et 2024 (cf. Encadré).

Outre l'ampleur de cette étude en termes de durée (18 ans) et du nombre de personnes incluses (32,3 millions), cette analyse est inédite parce qu'« aucune des études précédentes n'a examiné l'effet spécifique de chaque dose vaccinale sur le risque de SGB », soulignent les auteurs.

Le syndrome de Guillain-Barré (SGB) est une maladie auto-immune rare. Il se traduit par une inflammation des nerfs périphériques, entraînant une faiblesse musculaire pouvant évoluer vers une paralysie complète. L’incidence du SGB en France est estimée entre 1 et 2 cas pour 100 000 habitants par an. Dans les formes graves survient une insuffisance respiratoire nécessitant une ventilation assistée.

Encadré - Évolution de la population ciblée par la vaccination contre les HPV en France 2007 : introduction de la vaccination contre les HPV, en ciblant les jeunes filles de 14 ans (avec rattrapage vaccinal jusqu'à 23 ans) ;

jeunes filles de 14 ans (avec rattrapage vaccinal jusqu'à 23 ans) ; 2012 : la vaccination contre les HPV est étendue aux jeunes filles de 11 à 14 ans (avec rattrapage vaccinal jusqu'à 19 ans) ;

aux jeunes filles de 11 à 14 ans (avec rattrapage vaccinal jusqu'à 19 ans) ; 2016 : la vaccination est étendue aux hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes (HSH) jusqu'à 26 ans ;

2021 : la vaccination est étendue à tous les adolescents, filles et garçons, de 11 à 14 ans (avec rattrapage vaccinal jusqu'à 19 ans), sans distinction de sexe ni d'orientation sexuelle ;

de 11 à 14 ans (avec rattrapage vaccinal jusqu'à 19 ans), sans distinction de sexe ni d'orientation sexuelle ; 2023 : lancement de la première campagne de vaccination en collège, auprès des élèves de cinquième. Au fil des années, trois vaccins contre les HPV ont été disponibles : le vaccin bivalent CERVARIX depuis 2008 (toute nouvelle vaccination anti-HPV se fait avec GARDASIL. Cependant, CERVARIX reste une alternative disponible sur le marché (cf. notre article du 13 mars 2023) ;

le vaccin quadrivalent GARDASIL (de 2007 à 2020) et le vaccin nonavalent GARDASIL 9, depuis 2018.

Une analyse des données sur 18 ans

Les auteurs ont utilisé les données françaises du Système national de données de santé (SNDS) enregistrées entre 2007 et 2024 (soit une période de 18 ans) afin d'extraire :

les personnes ciblées par le programme national de vaccination contre les HPV : 32,3 millions ;

personnes ciblées par le programme national de vaccination contre les HPV : 32,3 millions ; le nombre de doses de vaccins permettant d'estimer le nombre de personnes effectivement vaccinées, soit plus de 6 millions : 14,4 millions de doses de vaccins dont 6,7 millions de premières doses, 5,1 millions de deuxièmes doses et 2,5 millions de troisièmes doses,

: tous les individus de 10 à 29 ans hospitalisés pour un SGB sur cette période, soit 2 604 au total dont : 656 avaient reçu au moins une dose de vaccin contre HPV, et 25 chez lesquels le SGB est survenu dans les 42 jours (6 semaines) considérées comme la période à risque suivant la vaccination (n = 9 après la première dose, n = 9 après la deuxième et n = 7 après la troisième).



Durant toute la période d'étude, le vaccin GARDASIL puis le vaccin GARDASIL 9 ont été les plus fréquemment utilisés.

Une incidence relative qui tend à augmenter légèrement à la 2e et à la 3e dose

L’incidence relative (IR) de survenue d'un SGB a été estimée au cours des périodes à risque de 42 jours (6 semaines) suivant chaque dose de vaccin anti-HPV par rapport aux périodes témoins, après ajustement pour les autres vaccinations, les infections respiratoires et gastro-intestinales concomitantes, l’âge et la saisonnalité.

L'analyse des données ne montre pas d’augmentation de l’incidence relative du SGB après la première dose de vaccination.

En revanche, les auteurs relèvent une augmentation de l’incidence au cours des 42 jours suivant la deuxième dose et la troisième dose, en comparaison aux périodes hors vaccination, et indépendamment du sexe, des sous-groupes d’âge et du vaccin administré. Cette augmentation correspond à :

0,9 cas supplémentaire de syndrome de Guillain-Barré par million de personnes vaccinées selon un schéma à deux doses ;

2,5 cas supplémentaires de SGB par million de personnes vaccinées selon un schéma à trois doses.

« Cependant, les estimations pour les doses 2 et 3 n'étaient que marginalement significatives sur le plan statistique, et leurs intervalles de confiance chevauchaient largement celui de la dose 1. Il existe donc une différence potentielle de risque de SGB selon les doses de vaccin, mais les résultats restent peu concluants », nuancent les auteurs.

Pas d'augmentation en risque absolu

Le risque absolu de développer un SGB après la vaccination HPV est resté faible.

Depuis 2007, ce risque est estimé à 8,7 cas de syndrome de Guillain-Barré (SGB) attribuables à la vaccination contre les HPV (ou VHP) parmi 6,7 millions de personnes vaccinées en France et 14 millions de doses administrées, soit :

environ un cas supplémentaire de SGB par million de deuxièmes doses administrées ;

et 1,6 cas supplémentaire par million de troisièmes doses administrées.

« Ces chiffres soulignent que le SGB demeure exceptionnellement rare dans cette tranche d'âge et que la charge absolue attribuable à la vaccination contre le VPH est très faible », précisent les auteurs.

Des bénéfices qui dépassent largement les risques

Pour les auteurs, il est important de mettre en balance ces données :

avec les bénéfices de la vaccination contre les HPV, pour prévenir les cas de cancer du col de l'utérus : « à titre de comparaison, on estime qu'environ 3 000 cas de cancer du col de l'utérus pourraient être évités par million de personnes vaccinées » ;

: « à titre de comparaison, on estime qu'environ 3 000 cas de cancer du col de l'utérus pourraient être évités par million de personnes vaccinées » ; avec l'évolution clinique des cas de SGB chez les personnes vaccinées ou non vaccinées : « l'évolution hospitalière et la prise en charge du SGB étaient comparables entre les personnes vaccinées et non vaccinées, suggérant que la vaccination n'aggrave pas la gravité ou les résultats du SGB ».

Au final, cette analyse suggère « un profil de risque de SGB potentiellement hétérogène selon les doses de vaccins », qui mérite d'être approfondi par des études complémentaires.

En revanche, les données ne mettent pas en évidence d'augmentation significative du risque absolu de SGB après une vaccination contre le HPV, « confirmant ainsi l'innocuité de la vaccination contre les HPV ».