Un rapport bénéfice/risque largement en faveur du vaccin. Andrii Yalanskyi / iStock/Getty Images Plus / via Getty Images
- Une étude française Epi-Phare a évalué le risque de syndrome de Guillain-Barré (SGB) après une vaccination contre les papillomavirus humains (HPV).
- Il s'agit d'une étude de grande ampleur incluant les données recueillies sur une période de 18 ans (plus de 6 millions de personnes vaccinées), et inédite parce qu'elle évalue pour la première fois le lien entre le risque de SGB et le nombre de doses.
- Une légère augmentation du risque relatif est observée après la deuxième et la troisième dose de vaccin.
- Aucune augmentation significative du risque absolu n'est rapportée.
- Pour les auteurs, cette étude démontre la sécurité de la vaccination contre les HPV ; ils invitent néanmoins à explorer, par des études complémentaires, le profil de risque de SGB selon les doses.
Le groupement d'intérêt scientifique (GIS) Epi-Phare vient de publier les résultats [1, 2] d'une étude
Outre l'ampleur de cette étude en termes de durée (18 ans) et du nombre de personnes incluses (32,3 millions), cette analyse est inédite parce qu'« aucune des études précédentes n'a examiné l'effet spécifique de chaque dose vaccinale sur le risque de SGB », soulignent les auteurs.
Le
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Au fil des années, trois vaccins contre les HPV ont été disponibles :
Une analyse des données sur 18 ans
Les auteurs ont utilisé les données françaises du Système national de données de santé (SNDS) enregistrées entre 2007 et 2024 (soit une période de 18 ans)
- les
- le nombre de doses de vaccins permettant d'estimer le nombre de personnes effectivement vaccinées, soit plus de 6 millions
- 14,4 millions de doses de vaccins dont 6,7 millions de premières doses, 5,1 millions de deuxièmes doses et 2,5 millions de troisièmes doses,
- tous les individus de 10 à 29 ans hospitalisés pour un SGB sur cette période, soit 2 604 au total dont :
- 656
- et 25 chez lesquels le SGB est survenu dans les 42 jours (6 semaines) considérées comme la période à risque
- 656
Durant toute la période d'étude,
Une incidence relative qui tend à augmenter légèrement à la 2e et à la 3e dose
L’incidence relative (IR) de survenue d'un SGB a été estimée au cours des périodes à risque de 42 jours (6 semaines) suivant chaque dose de vaccin anti-HPV par rapport aux périodes témoins, après ajustement pour les autres vaccinations, les infections respiratoires et gastro-intestinales concomitantes, l’âge et la saisonnalité.
L'analyse des données ne montre pas d’augmentation de l’incidence relative du SGB après la première dose de vaccination.
En revanche, les auteurs relèvent une augmentation de l’incidence au cours des 42 jours suivant la deuxième dose et la troisième dose, en comparaison aux périodes hors vaccination, et indépendamment du sexe, des sous-groupes d’âge et du vaccin administré. Cette augmentation correspond à :
- 0,9 cas supplémentaire de syndrome de Guillain-Barré par million de personnes vaccinées selon un schéma à deux doses ;
- 2,5 cas supplémentaires de SGB par million de personnes vaccinées selon un schéma à trois doses.
«
Pas d'augmentation en risque absolu
Le risque absolu de développer un SGB après la vaccination HPV est resté faible.
Depuis 2007, ce risque est estimé à 8,7 cas de syndrome de Guillain-Barré (SGB) attribuables à la vaccination contre les HPV (ou VHP) parmi 6,7 millions de personnes vaccinées en France et 14 millions de doses administrées, soit :
- environ un cas supplémentaire de SGB par million de deuxièmes doses administrées ;
- et 1,6 cas supplémentaire par million de troisièmes doses administrées.
« Ces chiffres soulignent que le SGB demeure exceptionnellement rare dans cette tranche d'âge et que la charge absolue attribuable à la vaccination contre le VPH est très faible », précisent les auteurs.
Des bénéfices qui dépassent largement les risques
Pour les auteurs, il est important de mettre en balance ces données :
- avec les bénéfices de la vaccination contre les HPV, pour prévenir les cas de cancer du col de l'utérus
- avec l'évolution clinique des cas de SGB chez les personnes vaccinées ou non vaccinées : «
Au final, cette analyse suggère « un profil de risque de SGB potentiellement hétérogène selon les doses de vaccins », qui mérite d'être approfondi par des études complémentaires.
En revanche, les données ne mettent pas en évidence d'augmentation significative du risque absolu de SGB après une vaccination contre le HPV, « confirmant ainsi l'innocuité de la vaccination contre les HPV ».
[1] Vaccination contre le HPV et risque de syndrome de Guillain-Barré (Epi-Phare, 23 novembre 2026)
[2] Dufour L et al. Risque de syndrome de Guillain-Barré après chaque dose de vaccin contre le VPH : une étude cas-témoins autocontrôlée menée à l’échelle nationale sur 18 ans. Vaccine, 2026 ; 96 : 129372. doi.org/10.1016/j.vaccine.2026.129372
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