L'essai britannique sur l'IA est prévu sur 3 ans chez 700 000 femmes. peakSTOCK / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

Le service public de santé britannique (NHS) a annoncé le 23 novembre avoir lancé un vaste essai clinique de dépistage du cancer du sein assisté par l'intelligence artificielle, dans l'espoir de détecter plus précocement les tumeurs tout en allégeant la charge de travail des radiologues.

Cet essai va se dérouler sur trois ans et devrait concerner 700 000 femmes à travers le Royaume-Uni, dont les premières ont déjà été sélectionnées au sein des Hôpitaux universitaires de Cambridge.

Selon la ministre de la Santé, Yvette Cooper, citée dans un communiqué, il s'agit du "plus vaste essai mondial" consistant à étudier l'utilisation de l'IA dans le dépistage du cancer du sein, le plus répandu chez les femmes au Royaume-Uni, avec 55 000 cas diagnostiqués et environ 11 500 décès chaque année.

Les femmes conviées au programme national de dépistage seront invitées à participer automatiquement à l'étude. Elles bénéficieront d'une mammographie classique, mais les clichés seront également analysés par un outil d'intelligence artificielle chargé d'assister les spécialistes dans la détection d'éventuelles anomalies.

Actuellement, chaque mammographie est examinée par deux spécialistes. L'essai doit déterminer si un système combinant un radiologue et l'IA peut offrir le même niveau de sécurité et d'efficacité, tout en réduisant les besoins en personnel.

Selon les promoteurs de l'essai, mené par les universités de Warwick et de Cambridge en partenariat avec le NHS, cette approche pourrait permettre de libérer du temps médical pour d'autres activités liées au diagnostic et au traitement des cancers, et ainsi "contribuer à réduire les listes d'attente et sauver davantage de vies".

L'IA a un "potentiel énorme" et pourrait faire une différence "profonde" dans le diagnostic du cancer du sein, a souligné le professeur Peter Johnson, directeur national pour le cancer au sein du NHS England.

Une étude réalisée en Suède et publiée en janvier dans la revue médicale The Lancet a montré que le dépistage mammographique assisté par l'IA donnait de meilleurs résultats que celui réalisé uniquement par des médecins.

Cette étude avait été menée sur 106 000 mammographies réalisées dans le cadre d'un programme de dépistage national du cancer du sein, d'avril 2021 à début décembre 2022. Le dépistage assisté par l'IA a permis d'identifier 81 % de femmes atteintes de cancers contre 74 % sans IA, sans augmenter le taux de faux positifs, selon ses auteurs.

D'après une dépêche publiée par l'AFP le 23 novembre 2026.