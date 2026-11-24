Les gains de santé associés à la réduction de maladies chroniques pourraient se traduire par plus de 800 millions d’euros de dépenses de santé évitées annuellement.

Les politiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre se traduisent également par des réductions d’émissions de polluants atmosphériques ayant des effets directs sur la santé, notamment les particules fines (PM2,5) et le dioxyde d’azote (NO₂).

Les dirigeants mondiaux se sont réunis à Antalya, en Turquie, du 9 au 20 novembre 2026, à l’occasion de la COP31. L’un des enjeux de cette COP portait sur le développement de l’électrification du mix énergétique mondial, un objectif en lien avec celui de la sortie des énergies fossiles.

Ces objectifs dépassent les seuls enjeux climatiques et peuvent également être appréhendés sous l’angle de la santé publique. En effet, en complément d’objectifs de réduction des consommations d’énergie par des mesures de sobriété, l’électrification de certains usages permet d’éviter les émissions associées à la combustion d’énergies fossiles, que ce soit dans les secteurs des transports, du chauffage résidentiel ou de l’industrie. Or, ces combustions n’émettent pas que des gaz à effet de serre, elles émettent également des polluants de l’atmosphère, notamment les particules fines (PM 2,5 ) ou le dioxyde d’azote (NO₂).

Dans une étude publiée dans Environment International, nous nous sommes demandé quels seraient les bénéfices sanitaires et économiques d’une amélioration de la qualité de l’air en France dans le cadre de divers scénarios de neutralité carbone d’ici 2050. À cet horizon, nos résultats montrent que près de 70 000 cas de maladies chroniques par an pourraient être évités grâce à la réduction des PM 2,5 , ce qui permettrait au système de santé d’économiser près de 800 millions d’euros par an en coûts médicaux directs.

Les particules fines, un problème de taille Les particules fines ou PM 2,5 sont un ensemble de composés (primaires ou secondaires) de taille inférieure à 2,5 micromètres de diamètre. Les particules primaires proviennent en grande partie du chauffage au bois issu du secteur résidentiel ainsi que des émissions industrielles et du trafic routier. Les particules secondaires sont formées par des réactions chimiques à partir de gaz précurseurs.Leur faible dimension en fait un polluant nocif, car capable de pénétrer directement les voies respiratoires et d’infiltrer la circulation sanguine. L’exposition à ces particules est associée à un sur-risque de décès prématurés et d’apparition de différentes maladies chroniques, notamment le cancer du poumon, des maladies cardio-vasculaires et le diabète de type 2.

Améliorer la qualité de l’air : des milliards d’euros de bénéfices

En France, on estime que la pollution atmosphérique est responsable d’environ 40 000 décès prématurés par an dus aux PM 2,5 et d’environ 7 000 dus au NO₂, selon Santé publique France. Au-delà de la mortalité, la réduction des PM 2,5 apporte des bénéfices sur la santé en diminuant la morbidité de certaines maladies et le risque d’apparition de nouveaux cas.

Sur une année en France, près de 20 % des nouveaux cas d’asthme chez les enfants, 11 % des cas d’hypertension et 7 % des nouveaux cas de diabète de type II pourraient être évités si des politiques plus drastiques de réduction des PM 2,5 étaient mises en place.

Plus important encore, si les concentrations moyennes de ce polluant étaient ramenées aux niveaux recommandés par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) (5 microgrammes par mètre cube en moyenne annuelle), les bénéfices annuels en termes de santé et de bien-être liés à ces maladies pourraient s’élever jusqu’à 13 milliards d’euros en France.

Évaluation de l’impact sur la santé des scénarios de neutralité carbone

Pour conduire cette évaluation d’impact sanitaire, nous avons utilisé les quatre scénarios « Transition(s) 2050 » élaborés par l’Agence française pour la transition écologique (Ademe). Tous les quatre aboutissent à la neutralité carbone, mais par des choix politiques différents :

le scénario 1 (« Génération frugale ») repose sur de forts leviers de sobriété : réduction drastique de la consommation de viande, diminution de la construction de logements neufs et report modal massif vers la mobilité active, comme la marche et le vélo ;

le scénario 2 (« Coopérations territoriales ») combine des leviers de sobriété à une gouvernance plus régionale et décentralisée ;

le scénario 3 (« Technologies vertes ») s’appuie sur les technologies vertes comme l’électrification des moyens de production ;

le scénario 4 (« Le pari réparateur ») repose en grande partie sur une logique de compensation carbone avec des technologies émergentes et encore immatures (comme la capture et le stockage du carbone).

Dans un premier temps, nous avons évalué la réduction des émissions de polluants d’ici à 2030 et à 2050 par rapport à une situation de référence (les émissions de polluants pour l’année 2019). Nous avons constaté que, quelle que soit la voie vers la neutralité carbone choisie, ces réductions sont significatives et à peu près similaires pour tous les polluants et dans tous les scénarios. Cette réduction s’opère même à court terme, d’ici 2030, où l’on observe plus de la moitié des niveaux de réduction.

Estimation des intervalles de réduction des émissions de polluants atmosphériques (S1-S4) d’ici à 2030 et à 2050 par rapport à 2019 Polluant Pourcentage de réduction des émissions de polluants d’ici à 2030 (par rapport à 2019) Pourcentage de réduction des émissions de polluants d’ici à 2050 (par rapport à 2019) Mesures à mettre en œuvre Oxydes d’azote (NOx) 57-70 % 84–88 % Élimination progressive des émissions de gaz d’échappement des véhicules diesel destinés au transport routier Dioxyde de soufre (SO₂) 60-80 % ~64 % Réduction des émissions issues de la combustion stationnaire dans le secteur industriel Particules (PM 10 ) 40-69 % 31–42 % Diminution de la combustion résidentielle, partiellement compensée par les émissions routières non liées aux gaz d’échappement (usure des freins, des pneus et de la chaussée), notamment dans S4 Particules fines (PM 2,5 ) 49-56 % 53–58 % Diminution de la combustion résidentielle, partiellement compensée par les émissions routières non liées aux gaz d’échappement (usure des freins, des pneus et de la chaussée), notamment dans S4 Ammoniac (NH 3 ) ~22 % 57–64 % Diminution des cheptels dans l’agriculture et l’alimentation biologique

À partir de ces émissions, nous avons simulé pour chacun des scénarios les concentrations ambiantes de PM 2,5 et de NO₂ sur l’ensemble du territoire hexagonal en 2030 et en 2050 à l’aide d’un modèle de qualité de l’air à haute résolution (à l’échelle kilométrique, le modèle CHIMERE), puis nous les avons comparées à celles de 2019. Ces concentrations sont pondérées en fonction de la population pour estimer l’exposition à la pollution de l’air.

Quelle sera la qualité de l’air en 2030 et en 2050 ?

Dans l’ensemble des scénarios, les baisses prévues des concentrations sont globalement similaires entre les différents polluants étudiés, avec des améliorations plus importantes pour le NO₂ (jusqu’à 50 % de réduction d’ici à 2030 et 75 % d’ici à 2050) que pour les PM 2,5 (23 % d’ici à 2030 et 38 % d’ici à 2050).

Cette diminution significative du NO₂ s’explique en particulier par la maturité des technologies de réduction des émissions issues des procédés de combustion dans les principaux secteurs émetteurs, notamment les transports routiers, l’industrie et le résidentiel. Ainsi, des mesures de contrôle sur ces deux secteurs amènent à pouvoir diminuer rapidement ses émissions.

À l’inverse, les réductions de PM 2,5 sont plus lentes et complexes à obtenir. Les particules fines incluent des polluants secondaires, c’est-à-dire formés à partir de gaz précurseurs (NO x , SO₂, COV et NH₃), eux-mêmes émanant de plusieurs secteurs d’émissions (transport, bâtiment, industrie, agriculture). Cette complexité des mécanismes chimiques et leur diversité de provenance rendent les réductions plus diffuses et plus lentes.

Enfin, il existe un niveau de fond correspondant aux sources naturelles de particules fines qui correspond à un minimum non abattable. Néanmoins, avec ces niveaux de réduction de PM 2,5 attendus (38 % d’ici 2050), on estime qu’environ 43 % de la population française vivra dans des communes où les valeurs guides de l’OMS seront atteintes, contre la quasi-totalité de la population pour le NO₂.

DR , Fourni par l'auteur

À partir de ces niveaux de concentration, nous avons ensuite évalué les effets sur la santé qui en découlent, en quantifiant le nombre de décès prématurés à des maladies telles que l’hypertension, l’asthme, les accidents vasculaires cérébraux, la bronchopneumopathie chronique obstructive et le diabète de type 2.

Un air plus respirable, moins de décès et une vie plus longue en meilleure santé

L’amélioration de la qualité de l’air observée dans les scénarios s’accompagne de gains de santé substantiels. Par rapport à 2019, une réduction des concentrations de PM 2,5 permettrait d’éviter de 8 800 à 9 300 décès prématurés par an en 2030 et de 21 300 à 22 100 décès par an en 2050.

Les réductions de concentrations de NO₂ vont dans le même sens. Elles permettraient d’éviter entre 11 000 et 12 800 décès par an en 2030 et entre 24 500 et 26 200 décès en 2050. En 2050 et pour chacun des polluants, cela correspondra à une réduction d’environ 4 % de l’ensemble des décès en France. Étant donné que ces deux polluants affectent en grande partie les mêmes personnes par des mécanismes communs, ces chiffres ne doivent toutefois pas être simplement additionnés.

Les bénéfices ne se limitent pas aux décès évités, mais peuvent s’étendre à une réduction de la morbidité de certaines maladies ainsi qu’un allongement de l’espérance de vie. D’ici 2050, la société pourrait éviter près de 68 000 nouveaux cas de maladie par an liés aux PM 2,5 . Leur seule réduction permettrait aux citoyens français de gagner environ 230 000 années supplémentaires en bonne santé d’ici 2050, dont environ 150 000 en 2030 (ces chiffres prennent en compte les années de vie sauvées lorsqu’un décès est retardé, ainsi que les années passées sans maladie).

DR , Fourni par l'auteur

Un bénéfice estimé à plusieurs milliards d’euros

Ces bénéfices sur la santé peuvent se chiffrer en coûts économiques. Nos résultats indiquent que les coûts de traitement évités s’élèveront à environ 800 millions d’euros par an d’ici 2050 pour les PM 2,5 et à environ 60 millions d’euros pour le NO₂. Ce dernier chiffre est sous-estimé, car seules quelques affections respiratoires, telles que l’asthme et les infections aiguës des voies respiratoires inférieures, sont connues pour avoir un lien de causalité avec le NO₂.

Au-delà des coûts médicaux directs (ou coûts dits « tangibles »), qui sont faciles à évaluer, nous avons également calculé les coûts non monétaires et intangibles. Ils correspondent aux coûts liés aux décès prématurés, à la douleur, aux maladies et à la diminution de la qualité de vie, et en tenant compte de ce que la société est prête à payer pour des années de vie en bonne santé (valeur statistique d’une année de vie – VVS – estimée aujourd’hui à 3 millions d’euros en France).

Ainsi, en intégrant ces composantes, le bénéfice annuel lié aux coûts intangibles explose et s’élève à environ 19 milliards ou 20 milliards d’euros pour les PM 2,5 et à 17 milliards ou 18 milliards d’euros pour le NO₂ en 2050. Par conséquent, se limiter à prendre en compte les économies réalisées pour le système de santé risquerait de sous-estimer considérablement les bénéfices économiques liées à l’amélioration de la qualité de l’air.

Air, santé, économie : une stratégie « triplement gagnante »

Ces résultats apportent des éléments quantitatifs soulignant que la mise en œuvre de mesures climatiques dans une perspective de neutralité carbone pourrait constituer une situation « triplement gagnante » pour la qualité de l’air, la santé et l’économie.

Ils devraient encourager les décideurs politiques à mener une action conjointe non seulement sur les questions climatiques, mais aussi sur la qualité de l’air et en faire de véritables politiques de santé publique. Prendre en compte la santé dans les décisions climatiques permet non seulement de limiter le nombre de décès et de certaines maladies, mais permet également un allongement de la durée de vie en bonne santé et d’importantes économies en coûts sanitaires.

Des mesures cibles telles que la réduction à la source des co-émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques (PM 2,5 et NO₂), permettrait de répondre à nos objectifs climatiques tout en améliorant la qualité de l’air et in fine la santé.

Toutefois, il convient de garder à l’esprit la complexité chimique de ces polluants (notamment les PM 2,5 et la diversité de leurs précurseurs) et de mener des politiques agissant sur l’ensemble des secteurs d’émission pour espérer les meilleurs résultats en termes de gains de santé.

Les quatre scénarios de l’Ademe n’ont pas les mêmes effets

Pour terminer, soulignons que, si les quatre scénarios présentent des résultats similaires concernant la qualité de l’air, il n’en est pas de même si l’on s’intéresse à d’autres déterminants de la santé (activité physique).

Dans une autre étude également conduite sur les scénarios Transition(s) 2050 de l’Ademe, ce sont les scénarios qui activent le plus les leviers de sobriété comme S1 ou S2 (où le report modal vers les mobilités actives et donc l’activité physique sont les plus importantes) qui présentent le plus de bénéfices sur la santé, en comparaison avec des scénarios plus axés sur des choix technologiques comme les véhicules électriques dans S3 ou S4.

Ce dernier point rappelle que replacer la santé au cœur des politiques climatiques permet de passer d’une approche des risques (coûts des investissements climatiques) à une approche par les opportunités et les bénéfices (sanitaires comme économiques).

Ce changement de paradigme invite alors les décideurs politiques à considérer en priorité les gains de la transition écologique (comme cela a été montré ici avec l’amélioration de la qualité de l’air), observables à l’échelle locale et à court terme, afin d’élargir le soutien des citoyens à travers leur santé et celle de leurs proches.

Kévin Jean, Professeur junior en Santé et Changements Globaux, École normale supérieure (ENS) – PSL; Université Paris Dauphine – PSL; Alicia Gressent, Ingénieur d'étude et de recherche en modélisation de la qualité de l'air, Institut national de l'environnement industriel et des risques (Ineris); Augustin Colette, Responsable de l'Unité Modélisation Atmosphérique et Cartographie Environnementale, Institut national de l'environnement industriel et des risques (Ineris); Ayushi Sharma, Post-doctorante en épidémiologie environnementale, École normale supérieure (ENS) – PSL; Elsa Real, Ingénieure recherche et projets, Institut national de l'environnement industriel et des risques (Ineris) et Micheline Pham, Ingénieure de recherche santé-climat-environnement, École normale supérieure (ENS) – PSL

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.