Réduire le temps d’écran ne suffit pas : il faut aussi faciliter les rencontres en présentiel et soutenir des relations saines.

Chez ces étudiants, le deuxième facteur lié au bien-être était le temps consacré au travail rémunéré et aux responsabilités familiales.

Une étude menée auprès de près de 80 000 étudiants états-uniens et canadiens lie leur épanouissement au temps passé en présence de leurs amis.

Faire du sport, éviter l’alcool ou dormir davantage ne sont pas les facteurs les plus importants pour le bien-être des étudiants. C’est le temps qu’ils passent en face-à-face avec leurs amis et d’autres personnes qui est le plus fort élément prédictif de leur santé mentale, selon une étude de 2026 portant sur près de 80 000 étudiants que j’ai menée avec l’aide de mes élèves.

Ce résultat a son importance, car les jeunes se rencontrent de moins en présentiel et communiquent davantage par le biais d’écrans. Entre 2010 et 2022, le pourcentage de lycéens états-uniens en dernière année qui déclaraient voir leurs amis en face-à-face presque tous les jours est passé de 44 % à 32 %.

Dans ce contexte, les problèmes de santé mentale chez les jeunes sont devenus une préoccupation croissante de santé publique. Le suicide reste ainsi la deuxième cause de mortalité chez les Américains âgés de 15 à 34 ans.

Mesurer l’épanouissement

Mais la santé mentale ne se résume pas à l’absence de maladie mentale. Mes étudiants chercheurs et moi voulions poser une question un peu différente : qu’est-ce qui aide les jeunes à s’épanouir ?

Pour y répondre, nous avons créé une mesure large du bien-être qui allait au-delà de l’absence de problèmes de santé mentale, comme la détresse psychologique. Elle incluait aussi des aspects positifs de la vie, comme le fait d’avoir des relations chez qui chercher du soutien, des loisirs et un sentiment de sens et de finalité.

Un système de mesures pour déterminer le bien-être

Notre équipe de recherche a analysé les réponses de 79 246 étudiants du supérieur aux États-Unis et au Canada.

Nous avons détaillé 51 aspects de la vie des étudiants, notamment leur consommation de substances, les discriminations qu’ils rencontraient, leur stress financier, d’éventuels problèmes de sommeil et différents défis relationnels.

Nous avons aussi examiné comment les étudiants passaient leur temps libre, que ce soit à faire de l’exercice, à étudier, à avoir une vie sociale, à méditer, à jouer aux jeux vidéo ou à faire défiler les réseaux sociaux.

Grâce à des méthodes statistiques, nous avons pu comparer simultanément des dizaines d’influences potentielles sur le bien-être des étudiants, ce qui nous a aidés à identifier quels facteurs étaient le plus fortement associés à l’épanouissement. Et parmi les dizaines de facteurs que nous avons examinés, six se sont démarqués comme les plus importants et les plus influents.

Le temps passé avec les autres

Le facteur le plus fortement lié à l’épanouissement des étudiants était remarquablement ordinaire : passer du temps avec d’autres personnes. Les étudiants qui passaient davantage d’heures à fréquenter des amis, à participer à des organisations étudiantes et à des événements culturels avaient tendance à déclarer un sentiment global de bien-être.

Le deuxième facteur le plus important nous a surpris. Les étudiants qui consacraient davantage de temps à des obligations, y compris un travail rémunéré et des responsabilités familiales non rémunérées, avaient aussi tendance à déclarer un plus grand sentiment de bien-être.

Nos résultats soulèvent une possibilité intrigante : le bien-être peut venir non seulement des loisirs et du soin de soi, mais aussi du fait de contribuer à quelque chose de plus grand que soi.

Si la consommation problématique de substances, le temps passé passivement devant un écran et les problèmes de sommeil ont bien tendance à compromettre le bien-être, leur influence reste à nuancer. C’est la difficulté à gérer les relations interpersonnelles, y compris les problèmes avec les amis, les partenaires amoureux et les colocataires, qui a le plus d’incidence.

Se faire des amis, entretenir des relations saines et surmonter les conflits demande de la pratique, et une partie de ce temps de pratique entre désormais en concurrence avec la communication médiée par les écrans.

On note d’ailleurs que les facteurs contribuant à l’épanouissement des étudiants étaient similaires chez les étudiants ayant reçu un diagnostic d’anxiété ou de dépression et chez les autres. Cela suggère que ces expériences du quotidien peuvent avoir de l’importance sur un large spectre de la santé mentale.

Aider les étudiants à s’épanouir

Soutenir la santé mentale et émotionnelle des étudiants n’est pas simplement une question de réduction du temps d’écran. Cela signifie encourager le temps passé ensemble en présentiel, que ce soit par le biais de clubs, de programmes de loisirs, d’événements communautaires ou d’autres espaces de sociabilisation. Des programmes de conseil psychologique et d’éducation peuvent également aider les étudiants à nouer des amitiés et à gérer les conflits de manière saine.

Rien de tout cela ne signifie que la maladie mentale peut se résoudre en disant à un jeune en difficulté de poser son téléphone et de rejoindre une association. Les troubles de santé mentale sont complexes, et les personnes qui en souffrent ont besoin d’accéder à des soins professionnels efficaces. Mais nos résultats suggèrent qu’aider les jeunes à s’épanouir exige davantage que de simplement traiter les symptômes de mal-être.

Roxanne Prichard, Professor of Psychology, University of St. Thomas

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.