Résumé La Haute Autorité de santé a publié le 19 novembre une recommandation de bonne pratique sur le risque cardiovasculaire (RCV).

L'évaluation du RCV repose sur la recherche des facteurs de risque et des modificateurs de risque ainsi que l'histoire personnelle du patient ; l'outil Score-2 n'est pas obligatoire ni suffisant à lui-seul.

Les interventions sont d'abord non médicamenteuses et adaptées aux priorités et à ce que le patient se sent prêt à faire.

Les statines peuvent être introduites en prévention primaire si le RCV est élevé et sont « fortement recommandées » en prévention secondaire. L'aspirine à faible dose n'a de place qu'en prévention secondaire où elle est « fortement recommandée ».

Après quatre ans de travail, la Haute Autorité de santé (HAS) a publié le 19 novembre une recommandation de bonne pratique sur le risque cardiovasculaire (RCV), qui met en avant une prise en charge centrée sur le patient « dans sa globalité ». L'évaluation du RCV prend en compte la personne dans son ensemble, y compris son contexte psychosocial, et l'outil Score-2 n'est pas suffisant à lui seul.

Les mesures thérapeutiques passent d'abord par la prise en charge des facteurs de risque (arrêt du tabac, hypertension artérielle, diabète) et l'hygiène de vie (régime méditerranéen, activité physique régulière), la stratégie médicamenteuse étant proposée en complément si besoin (fortement recommandée en prévention secondaire, possible selon le niveau de risque en prévention primaire).

La stratégie médicamenteuse repose sur les molécules « avec un équilibre bénéfice-risque vraiment favorable » et intervient après la mise en place de « toutes les interventions non médicamenteuses, négociées avec le patient », a indiqué en conférence de presse le 19 novembre la Pr Clarisse Dibao-Dina, médecin généraliste et présidente du groupe de travail.

Les maladies cardiovasculaires (infarctus du myocarde, accident vasculaire cérébral ...) sont la deuxième cause de mortalité en France avec 138 000 décès par an. Chaque année en France, plus d'un million de personnes sont hospitalisées à la suite d'un accident cardiovasculaire.

Pour élaborer ces recommandations, la haute autorité explique avoir suivi la méthodologie Grade, qui permet d'évaluer le niveau de certitude des preuves apportées et « de privilégier les résultats qui comptent pour le patient », a insisté Claire Compagnon, membre du Collège de la HAS.

Car les recommandations de la HAS élaborées pour le premier recours divergent sensiblement de celles émises par la Société européenne de cardiologie (ESC) : elles prennent de la distance par rapport à un objectif cible de LDL-cholestérol (LDL-C) pour se recentrer sur le patient, son parcours et ce qu'il est prêt à faire. « Beaucoup de médecins généralistes et de cardiologues nous disent que c'est très difficile d'arriver à une cible de LDL-C de 0,55 g/L ou 0,40 g/L », a souligné le Dr Bruno Pavy, vice-président du groupe de travail. Certes, « plus le taux de LDL-C est bas, plus le risque diminue », mais la trajectoire compte aussi, « il faut prendre aussi en compte le taux initial, une baisse de 50 %, c'est déjà très bien », explique-t-il.

« Changements progressifs, réalistes »

L'objectif est de voir avec le patient « tout ce qui peut être amélioré », a résumé la Pr Dibao-Dina, et de faire un bilan médical. Ces « changements progressifs, réalistes et adaptés à la situation » du patient devront tenir compte de ses « priorités », ses « contraintes au quotidien » et ses « préférences », recommande la HAS.

La haute autorité appelle ainsi tous les professionnels de santé - généralistes, cardiologues, diabétologues, gynécologues, pharmaciens, nutritionnistes, tabacologues - à « accompagner en priorité les patients dans les changements de leur mode de vie ». La HAS appelle à la coordination interprofessionnelle dans la prise en charge du RCV.

Pour rappel, les facteurs de risque comptent le tabac, l'HTA, le diabète, la dyslipidémie, la sédentarité, le surpoids/obésité et les antécédents familiaux de maladie cardiovasculaire précoce. Mais il existe aussi des modificateurs du RCV à rechercher (non pris en compte dans l'outil Score-2) : facteurs psychosociaux (stress, précarité...) et environnementaux (pollution), maladies inflammatoires chroniques, VIH, BPCO, maladie rénale chronique, facteurs féminins (ménopause précoce, prééclampsie), alcool et autres conduites addictives (cannabis, cocaïne, drogues de synthèse...), stéatohépatite avec Mash. La HAS indique que l'utilisation du Score-2 est possible (mais pas obligatoire) et toujours à compléter.

Ce bilan doit combiner un examen clinique (pression artérielle, indice de masse corporelle...) et des analyses biologiques (glycémie à jeun, bilan lipidique et hépatique...). D'éventuels examens complémentaires (ECG, échodoppler, score calcique coronaire) seront « discutés au cas par cas » en fonction du RCV et des symptômes évocateurs.

Stratégie médicamenteuse

Les statines doivent être proposées aux personnes présentant « plusieurs facteurs de risque » et sont « fortement recommandées » en prévention secondaire pour réduire le risque de récidive et de décès. En prévention primaire, la HAS indique que plus le RCV est élevé, plus la statine est recommandée. En cas d'intolérance, il est possible de passer au gemfibrozil ou à l'acide bempédoïque si le RCV est élevé.

En prévention secondaire, les données sont probantes pour certains dosages de statines, précise la haute autorité. En cas d'intolérance avérée, la HAS préconise l'acide bempédoïque ou un anti-PCSK9, « même si le bénéfice est plus faible que les statines et le coût plus élevé », indique-t-elle. Une intensification est possible par atorvastatine 80 mg/ jour ou par une bithérapie statine (par exemple simvastatine 40 mg/jour) + ézétimibe 10 mg/jour (antécédent coronaire) ou statine + antiPCSK9.

L'aspirine à faible dose (75 mg ou 100 mg) doit être réservée à la prévention secondaire où elle est « fortement recommandée », recommande la HAS. Le clopidogrel (75 mg/jour) est une alternative possible à l'aspirine en cas d'artérite oblitérante des membres inférieurs.

Et après 65 ans, la vaccination contre la grippe est « fortement recommandée », car « il y a une très forte corrélation entre les poussées d'insuffisance cardiaque et les infections saisonnières, qu'elles soient virales ou bactériennes », a souligné le Pr Bogdan Catargi, vice-président du groupe de travail. D'autres vaccinations (Covid, pneumocoque, VRS, zona) n'ont pas fait l'objet de point spécifique, faute d'études suffisantes pour le RCV, « ce sont les recommandations pour la population générale qui prévalent », a ajouté le Pr Catargi.

Le groupe de travail se prononce contre les compléments alimentaires (niacine, oméga 3).

Ce travail s'inscrit dans un contexte où les pouvoirs publics veulent réduire le fardeau des maladies cardiovasculaires avec le lancement du plan cœur européen en décembre 2025, le vote en juillet d'une stratégie de lutte contre les maladies neuro-cardiovasculaires (dite loi Neuder) et la feuille de route interministérielle 2026-2030 présentée en octobre. L'ambition affichée est de réduire de 15 % la mortalité générale liée à ces pathologies et de 10 % la mortalité prématurée, avant 75 ans, d'ici à 2030.

D'après une dépêche publiée par l'AFP le 20 novembre 2026.