Les egovirus, présents dans l'intestin des animaux et des humains, ont des génomes très complexes. Natali_Mis / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

Une équipe internationale de chercheurs a découvert un type de virus géant, baptisés egovirus, présents dans la flore intestinale, une "nouvelle piste pour comprendre l'origine de la variole", selon une étude publiée le 18 novembre.

"C’est la première fois que l’on découvre des virus géants aussi largement répandus dans le système digestif des humains et de nombreux animaux", souligne Morgan Gaïa, chercheur à l'organisme de recherche CEA et co-auteur de l'étude publiée dans Nature.

Les analyses suggèrent que ces virus aux génomes complexes qui se trouvent dans le microbiote intestinal "pourraient être présents chez plus de 2 % de la population mondiale (...)", selon un communiqué conjoint du CEA et du CNRS.

Ces egovirus "sont les cousins les plus proches des poxvirus, une famille de virus géants qui comprend notamment ceux de la variole, aujourd’hui éradiquée, et de la variole du singe (mpox)", a indiqué Tom Delmont, chercheur au CNRS, qui a piloté l'étude.

La plupart des virus géants s'attaquent à des organismes constitués d'une seule cellule. Les poxvirus, en revanche, infectent les animaux, composés de nombreuses cellules.

La découverte des egovirus apporte de nouvelles pistes pour comprendre l'histoire évolutive des poxvirus et notamment du virus de la variole, selon les chercheurs.

Ils suggèrent que leurs ancêtres communs infectaient des micro-organismes unicellulaires dans l’intestin des premiers animaux, il y a 700 millions d’années.

"Puis, au cours du temps, une lignée virale aurait acquis la capacité d’infecter directement les cellules animales, donnant ainsi naissance aux poxvirus", souligne le communiqué.

D'après une dépêche publiée par l'AFP le 18 novembre 2026.