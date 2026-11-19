Accompagner les malades, les proches et les professionnels de santé, une nécessité. kazuma seki / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

La Haute Autorité de santé (HAS) a partagé le 19 novembre ses recommandations concernant les substances à utiliser et leurs conditions d'administration lors d'une aide à mourir, en insistant sur l'importance de la préparation en amont de cet acte.

Dans ce document, compilant 60 recommandations, la HAS rappelle avoir été saisie le 9 février 2026 par le ministère de la Santé, au sujet de trois points : les produits susceptibles d'être utilisés dans le cadre de l'aide à mourir ; l'élaboration de recommandations relatives à la prescription médicale et à l'administration de ces produits ; et la conduite à tenir en cas de difficulté, d'échec ou de complication.

La HAS a toutefois choisi d'élargir le cadre de cette saisine, a expliqué Claire Compagnon, présidente de la commission des recommandations, lors d'un brief presse. "Il nous semblait important de porter les enjeux d'accompagnement des malades, des proches et des professionnels de santé, et pas juste aborder le côté technique et procédural", a-t-elle souligné.

Plusieurs parties du document portent ainsi sur ces aspects. La HAS rappelle qu'il est recommandé d'informer la personne et de dialoguer avec elle afin qu'elle puisse choisir la voie d'autoadministration (orale ou intraveineuse). "Ces informations, présentées de façon compréhensible pour la personne, incluent les options médicalement réalisables, leurs avantages, inconvénients, contraintes et risques, et les mesures à prendre pour réduire le risque de complications", est-il mis en avant.

Dans le cas d'une auto-administration par voie orale, les échanges peuvent par exemple porter sur le délai habituel de survenue de la perte de conscience (de 5 à 10 minutes) ; le délai habituel de survenue de l'arrêt respiratoire (environ 20 minutes) ; le délai médian de survenue de la mort (environ 25 minutes).

Pour l'aide à mourir par voie intraveineuse, le délai pour la perte de conscience est de quelques minutes (1 à 3 minutes). Il faut informer la personne et son entourage que la perte de conscience peut être immédiatement suivie d'un arrêt respiratoire, et que ce dernier peut être prolongé quelques minutes jusqu'à l'arrêt cardiaque.

La durée indicative de présence dans la même pièce du professionnel de santé est de 90 minutes pour l'aide à mourir par voie intraveineuse.

Groupe de soutien et accompagnement psychologique

La HAS appelle à ce que l'ensemble des professionnels de santé impliqués soient formés à l'aide à mourir sur le plan technique et sur le plan humain, "notamment à l'écoute et au dialogue avec la personne et ses proches et à leur accompagnement".

Dès la demande d'aide à mourir approuvée et confirmée, le professionnel de santé doit associer les autres professionnels de santé ayant accepté de participer à cette aide à mourir et avertir la pharmacie à usage intérieur (PUI) de l'hôpital pressenti pour la préparation des mallettes d'administration.

"Une attention particulière doit également être portée à l'accompagnement des professionnels de santé et de l'entourage présent, en leur offrant la possibilité d'exprimer et de partager ce qu'ils ont vécu, s'ils en éprouvent le besoin, et de trouver, dans un cadre bienveillant, un espace d'écoute et de soutien", a prôné la HAS.

Elle recommande qu'après la mort de la personne, un temps d'échange avec l'entourage présent soit organisé. Plusieurs dispositifs sont par ailleurs conseillés : groupe de soutien pour l'entourage, groupe de discussions ou de débriefing pour les professionnels de santé impliqués.

"Il est également recommandé que tout professionnel de santé qui en éprouve le besoin puisse accéder à un dispositif d'accompagnement psychologique", est-il noté.

Choix des substances

Concernant les substances létales, la HAS a privilégié le recours à un seul médicament "afin de rendre la mise en œuvre aussi simple que possible" et de limiter les manipulations.

Pour une aide à mourir par voie orale, elle recommande ainsi d'administrer soit le pentobarbital, soit le sécobarbital. Pour l'aide à mourir par voie intraveineuse, c'est le thiopental qui est choisi, avec la possibilité d'utiliser le propofol en cas de rupture d'approvisionnement.

"Il est recommandé que, quelle que soit la voie d'administration et après confirmation que la perte de conscience est profonde, un curare (rocuronium, cisatracurium ou atracurium) puisse être utilisé dans des situations compliquées", peut-on lire dans le document.

"Les substances ont été choisies pour leur efficacité et rapidité. Elles sont utilisées depuis longtemps dans d'autres pays. Sur le grammage, on n'a rien inventé, ce sont les recommandations internationales", a soutenu la HAS lors du brief presse.

Le recours à des mallettes de préparation magistrale létale a été privilégié afin d'harmoniser et de simplifier la préparation, de limiter les manipulations et les risques d'erreur, et de faciliter l'administration.

La HAS recommande ainsi que la PUI tienne à disposition des pharmacies d'officine des mallettes complètes adaptées aux modes d'administration et aux complications potentielles.

Pour la voie orale, il est recommandé de disposer de trois mallettes : une mallette substance létale orale et deux de substance létale intraveineuse, en cas de complications. Pour la voie intraveineuse, il est recommandé de disposer de deux mallettes identiques de substance létale intraveineuse.

Sorbet non lacté

Dans le cas d'une auto-administration par voie orale, la HAS encourage le professionnel de santé à s'assurer à nouveau "avec tact" du consentement explicite de la personne.

Un anxiolytique peut être proposé au patient, sans que sa prise soit toutefois systématique. La HAS recommande d'administrer un antiémétique par voie orale, "une à deux heures avant la réalisation de l'aide à mourir, en fonction des habitudes de prescription du médecin".

Après s'être assuré que le patient a adopté une position confortable et adaptée à ses capacités, le professionnel de santé doit avertir la personne (et si elle le souhaite son entourage) et leur laisser le temps de "se recueillir, se dire au revoir ou simplement rester ensemble, dans le respect des souhaits et du rythme de chacun".

D'autres conseils pratiques sont distillés : contrôler la capacité à déglutir avant l'ingestion de l'inducteur de perte de conscience ; réaliser l'induction de la perte de conscience à distance du repas ; ou encore que la substance létale soit ingérée rapidement, en moins de quatre minutes si possible.

"L'ingestion peut être accompagnée de sorbet (non lacté) pour atténuer le goût désagréable de la substance létale, sans en retarder l'ingestion", est-il en outre noté.

Dans le cas d'une auto-administration par voie intraveineuse, la HAS apporte plusieurs conseils sur les modalités techniques (une perfusion en garde-veine avec un cathéter d'un diamètre d'au moins 20 gauges, une valve antireflux au niveau du robinet, etc.) et recommande la séquence suivante : le professionnel de santé prévoit que la personne déclenche elle-même l'autoadministration de l'inducteur de la perte de conscience, puis il surveille la perte de conscience et sa profondeur jusqu'à la mort de la personne.

Si l'aide à mourir est directement réalisée par le professionnel de santé, celui-ci doit administrer l'inducteur de la perte de conscience puis, là aussi, rester surveiller la perte de conscience et sa profondeur jusqu'à la mort de la personne.

Gestion des difficultés et complications

"Pour la voie orale, il est recommandé d'informer la personne et l'entourage présent, si la personne le souhaite, qu'en l'absence de survenue de la mort, une substance létale complémentaire sera injectée, après avoir vérifié que la perte de conscience est profonde, au-delà d'un délai convenu avec la personne lors de l'entretien", est-il expliqué.

Ce "temps d'attente" sera d'une heure maximum si le patient est calme, mais peut être plus court dans le cas contraire et selon le choix du médecin, a précisé Sophie Géhin, cheffe du service des bonnes pratiques, lors du brief presse.

La HAS recommande ainsi de mettre en place en amont une ou deux voies veineuses à la discrétion des équipes, en privilégiant des voies déjà en place après s'être assuré qu'elles sont fonctionnelles.

L'agence sanitaire appelle à anticiper les difficultés, complications voire échecs possibles. Outre les difficultés physiques, comme le maintien d'une voie veineuse fonctionnelle, "le contexte émotionnel chargé pour l'entourage ou le professionnel de santé, [peut] susciter une inquiétude, de l'angoisse ou de l'anxiété", est-il mis en exergue.

Les complications concernent des incidents pouvant survenir malgré une préparation appropriée, comme des nausées ou vomissements ou l'extravasation de thiopental, avec risque de lésion tissulaire, voire de nécrose.

"L'échec correspond aux situations dans lesquelles l'effet attendu de l'administration n'est pas obtenu : reprise de conscience après une perte de conscience initiale, surtout si l'ingestion ou l'absorption est incomplète ; absence de survenue de la mort malgré la réalisation de la procédure prévue, au terme du délai convenu en amont avec la personne", est-il expliqué.

Implication juridique

Interrogé sur un potentiel risque juridique pour le professionnel de santé intervenant directement dans l'aide à mourir en cas d'incapacité physique de la personne, le président de la HAS, Lionel Collet, a assuré que ce sujet avait été examiné avec la direction juridique du ministère.

"Dès lors que le patient a exprimé son souhait d'aide active à mourir, dans le cas où il y a une difficulté, les textes permettent […] de rester dans le cadre de la loi de l'aide active à mourir et de laisser le professionnel qui accompagne procéder à une injection létale", a-t-il soutenu.

La personne qui demande l'aide à mourir a par ailleurs été informée au préalable de cette possibilité, a-t-il insisté.

"Les recommandations de la HAS ne sont pas opposables mais nous savons qu'il y a un décret en préparation, nous verrons si ce qui est écrit dans le décret est en lien avec nos recommandations", a conclu le président de la haute autorité.

D'après une dépêche publiée par l'APMnews le 19 novembre 2026.