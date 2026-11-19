Surveillance active : un suivi par imagerie répétée alternant échographie, scanner ou IRM. Alena Butusava / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

De nouvelles recommandations du comité de cancérologie de l'Association française d'urologie (AFU) privilégient désormais, pour les cancers du rein de petite taille, une surveillance active, a-t-on appris au congrès annuel de l'AFU à Paris.

Le cancer du rein est peu fréquent, étant le 14ᵉ cancer en fréquence dans le monde, mais une augmentation significative est observée avec un doublement de l'incidence entre 2010 et 2020, passant de 10.000 à 20.000 cas, cette augmentation touchant notamment les sujets jeunes, a indiqué le Pr Pierre Bigot du CHU d'Angers lors d'un point presse au congrès.

Ni les facteurs de risque connus (obésité, hypertension, maladie rénale chronique, tabac) ni le vieillissement de la population n'expliquent une telle élévation et des causes environnementales, majoritairement inconnues, sont soupçonnées.

Une proportion grandissante de ces cancers est détectée à un stade précoce grâce à des découvertes incidentes lors de scanners ou d'échographies pelviennes. Pour ces cancers, pour la première fois, les recommandations de l'AFU privilégient la surveillance active.

Cette stratégie "constitue une option de première intention pour les tumeurs ≤ 2 cm, indépendamment de l'âge", indiquent les nouvelles recommandations présentées au congrès.

C'est également une "option possible" quand la taille de la tumeur se situe entre 2 et 4 cm, à envisager "chez des patients sélectionnés" en fonction de l'âge, de l'espérance de vie, de la préservation de la fonction rénale et de la préférence du patient.

Le suivi se fera par "imagerie abdominale répétée", pouvant alterner échographie et scanner ou IRM, d'abord tous les trois à six mois la première année puis tous les six à douze mois si la lésion reste stable. Le déclenchement d'un traitement sera fondé sur "la taille tumorale et la cinétique de croissance ainsi que sur les signes radiologiques de progression".

Une étude sur plus de 5.000 patients a montré que 20 % à 30 % des tumeurs restent stables, 70 % croissent lentement et seulement 0 % à 6 % présenteront une progression métastatique à cinq-sept ans. La survie spécifique à cinq ans est de 95-98 %. Pierre Bigot a souligné le fait qu'on peut ainsi éviter un traitement à un patient sur trois à cinq ans.

C'est "à discuter au cas par cas, après biopsie et en RCP [réunion de concertation pluridisciplinaire]".

La biopsie, « élément central de la décision thérapeutique »

Parmi les autres nouveautés de ces recommandations, la biopsie "devient un élément central de la décision thérapeutique", dès lors qu'elle "est susceptible de modifier la prise en charge". Elle devient "indispensable" avant d'envisager un traitement ablatif percutané, une radiothérapie stéréotaxique ou un traitement systémique en absence d'histologie.

Pierre Bigot a mis en avant le fait que 10 % des néphrectomies réalisées actuellement concernent finalement une tumeur bénigne. Une biopsie permettrait d'éviter ces interventions inutiles. Or, actuellement seulement 17 % des patients opérés ont bénéficié d'une biopsie préopératoire.

Parmi les autres recommandations, en chirurgie, la néphrectomie partielle "est désormais recommandée pour certaines tumeurs cT2", lorsqu'elle est techniquement réalisable, la néphrectomie totale n'étant donc recommandée qu'à partir d'une suspicion de tumeur localement avancée (T3a).

Et désormais, "la chirurgie robot-assistée devient la voie d'abord de référence pour la néphrectomie partielle", afin d'"améliorer les suites opératoires".

Radiothérapie stéréotaxique

Parmi les traitements ablatifs, la radiothérapie stéréotaxique est amenée à prendre une place "plus importante".

Ce traitement constitue une "nouvelle option" à discuter en RCP pour des tumeurs cT1a/cT1b "chez des patients non éligibles à la chirurgie ou à une ablation percutanée".

On obtient un contrôle local à cinq ans dans 98 % à 100 % des cas, en une à trois séances, avec 8 % à 10 % d'effets indésirables de grade 3. Ainsi, "quand opérer n'est pas possible, traiter sans incision peut l'être", a commenté Pierre Bigot.

Concernant les traitements systémiques, le bénéfice en survie globale est désormais démontré pour l'immunothérapie par pembrolizumab (Keytruda*, Merck Sharp & Dohme) en traitement adjuvant.Et en cas de récidive après cette immunothérapie, les nouvelles recommandations de traitement varient selon le délai avant la récidive.

Si la maladie progresse durant le traitement ou dans les six premiers mois après l'arrêt, la maladie est probablement réfractaire à l'immunothérapie et un inhibiteur de tyrosine kinase anti-VEGFR seul est recommandé. Pour une récidive plus de 12 mois après l'arrêt, une association inhibiteur de tyrosine kinase-immunothérapie est recommandée et entre 6 et 12 mois, c'est à discuter.

D'après une dépêche publiée par APMnews le 18 novembre 2026.