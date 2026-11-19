Médecins, infirmiers et sages-femmes libéraux peuvent désormais avoir un stock de vaccins grippe. AnnaStills / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

Résumé Santé publique France a mené une étude sur le nombre d'hospitalisations pour grippe évitées par la vaccination chez les 65 ans et plus au cours des trois dernières saisons hivernales.

Depuis la saison 2023-2024, 44 000 hospitalisations sont comptabilisées chaque année.

La vaccination antigrippale a permis d'empêcher plus de 9 000 hospitalisations en moyenne chaque année dans cette population.

Alors que la campagne lancée mi-octobre ne démarre pas très fort et que deux régions (Île-de-France, Hauts-de-France) sont en préépidémie, les autorités sanitaires appellent les personnes à risque à se faire vacciner sans tarder.

La vaccination antigrippale, qui protège particulièrement les plus vulnérables, a nettement réduit le fardeau des hospitalisations de seniors les trois dernières saisons mais reste très insuffisante en France, où les dernières épidémies ont été sévères et où la prochaine se profile.

Chez les adultes de 65 ans et plus, plus à risque de formes graves, la vaccination contre le virus de la grippe saisonnière a permis d'éviter quelque 8 315 hospitalisations en 2023-24, 11 732 en 2024-25 et 7 145 en 2025-26, selon une étude publiée le 19 novembre par Santé publique France.

Soit "une moyenne de 9 073 hospitalisations évitées par saison", précisent ses experts.

À l'approche de l'hiver, le gouvernement y trouve un argument supplémentaire pour convaincre que la vaccination demeure le principal levier pour éviter complications, hospitalisations et décès.

"Chaque hiver, la grippe tue, et chaque automne, le vaccin protège", a déclaré à l'AFP le directeur général de la santé Grégory Emery, soulignant qu'au-delà de l'apport individuel, "toute hospitalisation évitée met moins de tension dans le système de santé".

D'autant plus que les hospitalisations associées à la grippe se concentrent principalement sur une courte période, d'une dizaine de semaines en moyenne, avec un pic régulièrement lors des fêtes de fin d’année.

Ce "fardeau hospitalier" de la grippe les trois dernières saisons chez les seniors demeure cependant "considérable", note Santé publique France : environ 44 000 hospitalisations par saison en moyenne, dont environ 75 % concernant des personnes de 75 ans et plus.

Il a été moins important en 2023-2024 (26 250), plus élevé en 2024-2025 (57 191).

Chaque année, les épidémies de grippe saisonnière ont "un impact considérable", avec plusieurs milliers de morts, mais aussi sur le système de santé, avec parfois plusieurs millions de consultations en cabinets de ville et plusieurs dizaines de milliers d’hospitalisations, rappelle l'agence sanitaire.

Or la couverture vaccinale en France, notamment pour les plus vulnérables et pour les soignants, demeure loin de l'objectif de 75 % fixé par l'Organisation mondiale de la santé. Elle est aussi inférieure à d'autres pays européens, comme la Grande-Bretagne.

Jusqu'ici, la nouvelle campagne de vaccination, démarrée mi-octobre, "ne démarre pas très fort", a noté le 16 novembre la ministre de la Santé, Stéphanie Rist. Environ sept millions de vaccins ont été vendus jusqu'ici, "3 % de moins qu'un an auparavant", selon le directeur général de la Santé.

Comme possibles explications, Grégory Emery a évoqué cette année un automne particulièrement doux, susceptible d'avoir retardé la perception du risque. Et il n'a pas exclu une "lassitude vaccinale" persistante post-Covid, malgré une remontée globale de la confiance des Français dans la vaccination en général.

Plus de 12 000 morts l'an passé

Quid de la différence avec les Britanniques ? "Outre-Manche, ils ont moins d'hésitation vaccinale en général. Et je pense que les Anglais ont toujours communiqué sur la vaccination comme protection contre les formes graves et les hospitalisations dans un système de santé qui, comme beaucoup, connaît des tensions", a-t-il avancé.

Face à la nouvelle saison de grippe, les autorités sanitaires françaises appellent à ne pas tarder pour se vacciner, d'autant que plusieurs jours sont nécessaires après l'injection pour développer une immunité. Aération, masques et autres gestes barrières restent aussi importants.

Car l'épidémie approche : l'Île-de-France et les Hauts-de-France sont en pré-épidémie, et divers signaux augmentent en médecine de ville comme à l'hôpital.

"L'an passé, on a vu la grippe augmenter à peu près à la même période, puis une circulation très, très rapide du virus", a rappelé le Dr Emery.

L'épidémie de grippe 2025-2026, qui avait démarré assez précocement début décembre, a été parmi les plus intenses depuis 2009. Si elle a moins pesé sur les soins de ville que d'autres, elle a entraîné environ 115 000 passages aux urgences, dont 21 % suivis d'une hospitalisation, et plus de 12 000 morts.

Ces dernières années, ni les personnes âgées et vulnérables, ni les soignants, ne se sont fait suffisamment vacciner contre la grippe, une tendance aggravée par la crise née du Covid, a pointé mi-septembre une autre étude de Santé publique France.

Pour élargir les occasions cette saison, les médecins, infirmiers et sages-femmes libéraux, comme les centres de santé, peuvent désormais avoir un stock de vaccins contre la grippe et le Covid.

L’Assurance maladie, qui a envoyé les bons d'invitation aux publics à risque, doit aussi faire des relances aux personnes éligibles non vaccinées.

Pour les soignants, une obligation vaccinale annuelle se prépare, et les textes définissant sa mise en œuvre sont annoncés pour la fin du premier trimestre 2027.

D'après une dépêche AFP publiée le 19 novembre 2026.