Même s’il n’augmente pas dans la dernière période, ce fléau continue à emporter de nombreuses vies dans notre pays. Dans le nord-ouest de la France, sa disparition ferait gagner jusqu’à dix-huit mois d’espérance de vie.

Le nord-ouest et l’est de l’Europe, tout comme la Suède, sont désormais touchés par cette augmentation, ce qui n’est pas le cas de la France.

Aux États-Unis, la « mortalité du désespoir » (suicides, décès dus à l’alcool ou aux drogues) a beaucoup augmenté depuis les années 2000.

Aux États-Unis, l’espérance de vie a cessé de progresser au cours des années 2010, avant même la pandémie de Covid-19. Les économistes Anne Case et Angus Deaton ont mis un nom sur un phénomène alors en plein essor, expliquant en partie cette tendance : les « décès de désespoir », qui ont fortement augmenté depuis le début du XIXᵉ siècle, en particulier chez les Américains d’âge moyen blancs et sans diplôme.

L’Europe est-elle en train de suivre le même chemin ? Existe-t-il, sur le Vieux Continent, des territoires où cette mortalité spécifique a augmenté au même rythme qu’outre-Atlantique et d’autres où elle atteint dorénavant des niveaux comparables ? Qu’en est-il en France ?

L’étude que nous publions dans la revue médicale The Lancet Regional Health – Europe répond à ces questions. Elle révèle notamment que, si la France a échappé à la flambée observée outre-Atlantique, elle n’a pas été épargnée par le Covid-19 et occupe aujourd’hui une position intermédiaire en Europe. Au-delà de cet article, tous nos résultats sont disponibles dans une application interactive.

Une étude européenne portant sur 400 millions d’habitants

Pour ces travaux, nous avons exploité les données de mortalité et de population des instituts statistiques nationaux et de la base de données de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Celles-ci concernent 169 régions réparties dans 23 pays européens, sur la période 2002-2019, ce qui représente près de 400 millions d’habitants âgés de 15 ans et plus.

Pour aller encore plus loin et révéler l’impact de la pandémie sur la mortalité du désespoir, nous avons prolongé l’analyse jusqu’en 2022 pour 16 pays dont les données étaient disponibles.

Le concept de « mortalité du désespoir » recouvre trois grandes familles de causes de décès : les suicides, les décès liés aux drogues et aux substances toxiques et ceux liés à l’alcool. Concernant ce dernier, deux formes complémentaires de mortalité sont prises en compte : les décès provoqués par une alcoolisation aiguë (intoxications), d’une part, et les maladies du foie, telles que les cirrhoses et les autres pathologies hépatiques, qui traduisent en grande partie l’usure résultant d’une consommation prolongée, d’autre part.

Pour mesurer le fardeau de ces décès, nous avons calculé les pertes d’espérance de vie qu’ils entraînent. L’idée est simple : combien d’années de vie une population perd-elle en moyenne du fait de ces morts prématurées ? Ce chiffre est d’autant plus élevé que ces décès sont nombreux et surviennent tôt dans l’existence.

Jusqu’à un an et demi d’espérance de vie perdue en Bretagne

Le premier constat de notre étude est plutôt rassurant pour l’Europe : sur la période 2017-2019, tandis qu’un homme résidant aux États-Unis perdait vingt-deux mois d’espérance de vie, un Européen n’en perdait que douze. Chez les femmes, les chiffres étaient respectivement de dix et quatre mois.

Dans ce paysage, la France occupe une position intermédiaire, très proche de la moyenne européenne (treize mois d’espérance de vie perdue pour les hommes, quatre mois pour les femmes). Cette moyenne cache cependant de forts contrastes régionaux.

Florian Bonnet/INED , Fourni par l'auteur

Chez les hommes, les pertes culminent en Bretagne (dix-huit mois), en Basse-Normandie et dans le Nord-Pas-de-Calais et atteignent un minimum en Île-de-France (neuf mois). Chez les femmes, c’est le Nord-Pas-de-Calais qui est le plus exposé (sept mois) tandis que la Corse (trois mois) est dans une position bien plus privilégiée.

Ramenées à l’échelle du continent, ces valeurs françaises restent modérées. Chez les hommes, les pertes les plus lourdes se concentrent au nord et à l’est de l’Europe. Cinq régions dépassent même le niveau américain pour atteindre jusqu’à vingt-six mois de perte d’espérance de vie : l’Écosse, la Lituanie et trois régions de Pologne.

Chez les femmes, la géographie change : la Pologne s’efface, et ce sont l’Écosse (la seule région d’Europe à dépasser le niveau américain pour les femmes), le sud de la Finlande et la Lituanie qui passent en tête. Le sud du continent, lui, est largement épargné : en Italie et en Espagne, les valeurs sont souvent de trois à quatre mois chez les hommes, et de moins de deux mois chez les femmes.

Trois foyers d’augmentation : les îles Britanniques, la Suède et l’Europe de l’Est

Ces niveaux ne disent rien de la dynamique observée entre 2002 et 2019. Une région peut afficher des niveaux élevés mais en recul, ou des niveaux modérés mais en augmentation.

Pour l’Europe dans son ensemble, le fardeau de cette « mortalité du désespoir » a reculé de 15 %, quand il bondissait de 75 % aux États-Unis sur la même période.

La situation française s’inscrit pleinement dans cette embellie : la quasi-totalité de ses régions voit le fardeau de la « mortalité du désespoir » refluer. Mieux : c’est précisément dans le nord-ouest du pays, encore fortement touché, que les reculs les plus rapides ont été observés. Autrement dit, toutes les régions françaises convergent progressivement vers un niveau similaire.

Ailleurs en Europe, les trajectoires observées sont parfois bien plus sombres : une région sur trois voit le fardeau de cette mortalité stagner, voire augmenter. Ces territoires en difficulté dessinent trois zones géographiques spécifiques, se déployant parfois sur plusieurs pays (Carte ci-dessous).

Le premier s’étend au nord-ouest du continent et comprend l’Irlande du Nord, l’Angleterre (hors Londres), la Flandre belge et les Pays-Bas. Le deuxième couvre l’Europe de l’Est (Pologne, Tchéquie, Slovaquie notamment). Le troisième englobe la quasi-totalité de la Suède. À noter néanmoins : aucune région de ces regroupements n’égale la forte hausse observée outre-Atlantique.

Florian Bonnet/INED , Fourni par l'auteur

Overdoses chez les actifs, alcoolisation aiguë chez les retraités

Derrière l’expression « mortalité du désespoir » se cachent des causes qui n’évoluent pas au même rythme. Suicides et maladies du foie ont ainsi plutôt reculé en Europe au cours de la période. Mais deux dynamiques inquiétantes apparaissent lorsque l’on croise causes et groupes d’âge.

La première concerne les drogues et entre en résonance avec la littérature scientifique états-unienne, qui a mis en lumière que les décès de désespoir sont une affaire d’adultes en âge de travailler mourant d’overdoses. En Europe, le fardeau du désespoir a fortement progressé chez les 15-64 ans, notamment en Suède et dans les îles Britanniques. L’Écosse est d’ailleurs la seule région du continent à égaler la flambée états-unienne. La France est quant à elle épargnée par ce fléau.

La seconde dynamique préoccupante est propre à l’Europe et concerne la mortalité liée à l’alcoolisation aiguë chez les 65 ans et plus, qui progresse nettement. On relève ainsi une hausse de cette mortalité dans près d’une région européenne sur deux, et des rythmes particulièrement marqués en Europe de l’Est. Le niveau de ce fardeau dépassait en 2017-2019 les valeurs américaines dans six régions sur dix.

La France est, là encore, plutôt préservée : la hausse ne touche que 5 régions sur 22 (Auvergne, Champagne-Ardenne, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Rhône-Alpes). Pour autant, les niveaux de cette mortalité spécifique restent parmi les plus élevés d’Europe de l’Ouest, notamment dans le nord de notre pays.

Covid-19 : une hausse de la mortalité dans plus de la moitié des régions

En ce qui concerne la progression du fardeau de la « mortalité du désespoir » durant la période de la pandémie de Covid-19, la France n’a pas été épargnée. Entre 2017-2019 et 2020-2022, il s’est alourdi dans 15 des 22 régions, à rebours de la baisse observée avant la pandémie.

À l’échelle du continent, cette mortalité augmente dans 55 % des régions pour lesquelles nous disposons actuellement de données. C’est le cas notamment dans les îles Britanniques et aux Pays-Bas, prolongeant des tendances déjà défavorables. C’est le cas aussi en Finlande, en Estonie, en Hongrie et dans le nord de l’Allemagne.

Seule éclaircie notable, la Suède : ce foyer de crise d’avant-Covid voit sa mortalité refluer pendant la période de la pandémie. Ce renversement est à contre-courant de la situation du reste du continent à cette époque.

Des exemples à suivre dans le sud de l’Europe

Ce panorama de la « mortalité du désespoir » peut inquiéter. Mais il incite aussi à l’espoir. En effet, ce fléau n’a rien d’une fatalité, comme le prouve la situation du sud de l’Europe.

En Italie et en Espagne, il est quasi inexistant. En Calabre et en Sicile, par exemple, la perte d’espérance de vie chez les femmes est d’à peine plus d’un mois. Ces territoires montrent qu’un autre modèle est possible, dont il convient maintenant d’explorer les déterminants.

À l’autre bout du spectre, les leviers à actionner diffèrent d’une région à l’autre : renforcer les politiques de réduction des risques face aux drogues en Suède et au Royaume-Uni, mieux réguler l’alcool en Europe centrale et orientale, porter attention aux personnes âgées.

Pour la France, épargnée par la hausse observée outre-Atlantique, mais loin d’être indemne, l’enjeu est de consolider une trajectoire globalement favorable.

Pour conclure, notre étude montre que les moyennes nationales masquent des réalités régionales contrastées : une surveillance réactive et à l’échelle des territoires permettra de repérer à temps les foyers émergents afin d’y diriger attention et moyens. C’est à cette condition que les territoires français pourront rester du « bon côté de la carte ».

Florian Bonnet, Démographe et économiste, spécialiste des inégalités territoriales, Ined (Institut national d'études démographiques); Carlo Giovanni Camarda, Docteur, spécialiste des méthodes de prévision (mortalité, longévité, etc.), Ined (Institut national d'études démographiques); Elsa Perdrix, Maître de conférences, Université Paris Dauphine – PSL et France Meslé, Démographe, Ined (Institut national d'études démographiques)

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.