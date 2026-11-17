Noter le numéro de lot à chaque perfusion permet la traçabilité en cas de réaction. Dacharlie / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

Résumé Le comité de pharmacovigilance de l’EMA (Prac) a ouvert l'examen d'un signal de sécurité : une hausse des notifications de réactions d’hypersensibilité avec certains lots d’immunoglobulines humaines normales. La cause n’est pas identifiée, et l’évaluation porte sur toutes les immunoglobulines humaines normales, quelle que soit la voie d’administration.

En France, ces cas groupés ont déjà entraîné le rappel de lots de GAMUNEX et de FLEBOGAMMA DIF par l’ANSM, en mai et septembre 2026.

L’hypersensibilité est un effet indésirable connu de ces médicaments ; elle peut survenir même après une bonne tolérance antérieure. Comme le préconisent les mises en garde et les précautions des résumés des caractéristiques du produit (RCP), les patients doivent être surveillés pendant et après la perfusion, et consulter sans délai en cas d’éruption, d’étourdissements, de palpitations, de sifflement ou de gêne respiratoire.

Une augmentation des notifications de réactions d’hypersensibilité allergique associées à certains lots de médicaments à base d’immunoglobuline humaine normale a été rapportée, ce qui a conduit à des rappels de lots spécifiques de ces médicaments en France par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) entre mai et septembre 2026 (cf. Encadré). Cependant, malgré les investigations, la cause de ces cas groupés n’a pas été établie.

Toutes les immunoglobulines visées par l’examen

Pour comprendre l’origine de ces réactions (qui pourraient se produire plus fréquemment que ce qui est attendu), le comité européen d’évaluation des risques en pharmacovigilance (Prac) a ouvert l’examen de ce signal de sécurité [1]. Et, ne sachant pas si d’autres spécialités à base d’immunoglobulines humaines pourraient être concernées, l’analyse couvrira tous les médicaments de ce type, et ce quelle que soit leur voie d’administration (IV, SC, IM) [1].

Encadré - Rappel de lots de spécialités à base d’immunoglobulines humaines normales en France [2] 12 mai 2026 : GAMUNEX 100 mg/mL, solution pour perfusion, flacon de 200 mL (CIP : 34009 301 696 2 9, lot J04K120133, péremption 09/2028) ;

20 mai 2026 : FLEBOGAMMA DIF 50 mg/mL, solution pour perfusion, flacon de 400 mL (CIP : 34009 577 031 7 2, lot G04K181561, péremption 11/2027) ;

22 septembre 2026 : FLEBOGAMMA DIF 50 mg/mL, solution pour perfusion (400 mL, CIP 34009 577 031 7 2, lot G04L04394, péremption 02/2028) et FLEBOGAMMA DIF 100 mg/mL, solution pour perfusion 100 mL (CIP 34009 579 816 1 7, lot G04K139941, péremption 08/2027) et 200 mL (CIP 34009 579 817 8 5, lot G04K169391, péremption 10/2027).

Des effets indésirables connus

Les immunoglobulines humaines sont produites à partir de plasma de donneurs humains et contiennent essentiellement des IgG, accompagnées de quelques composants minoritaires (notamment des traces d’IgA) et d’excipients.

Ces médicaments sont utilisés :

en traitement substitutif en cas de déficit immunitaire, primitif ou secondaire ;

en traitement immunomodulateur dans certaines maladies auto-immunes ;

et, pour certains d’entre eux, en prophylaxie de la rougeole pré et postexposition.

Ces spécialités sont prescrites et délivrées à l’hôpital (agrément aux collectivités). Elles peuvent aussi être délivrées en rétrocession et administrées à domicile.

Réactions d'hypersensibilité

Les réactions d’hypersensibilité sont rares et de gravité variable allant d’éruptions cutanées et de démangeaisons à des réactions anaphylactiques et des angiœdèmes, potentiellement mortels. Une anaphylaxie peut survenir chez les patients :

qui présentent des anticorps anti-IgA avec IgA indétectables notamment ;

qui avaient toléré un traitement antérieur par une immunoglobuline humaine normale.

Réactions liées à la perfusion

Les réactions liées à la perfusion sont plus fréquentes que l’apparition d’une hypersensibilité : par exemple, céphalées, bouffées vasomotrices, frissons, myalgies, respiration sifflante, tachycardie, douleur au bas du dos, nausées et hypotension. Elles dépendent surtout de la dose et du débit de perfusion.

Surveiller pendant et après la perfusion

Il est rappelé par le Prac aux professionnels de santé l'importance de suivre les mises en garde et les précautions d’emploi indiquées dans les résumés des caractéristiques du produit (RCP).

En particulier, les patients doivent être surveillés :

pendant le traitement : en cas d’effets indésirables, le débit d’administration doit être diminué ou la perfusion arrêtée, en cas de choc, le traitement médical standard de l’état de choc est instauré ;

: après le traitement : au moins 20 minutes, et au moins 1 heure lors d’une première perfusion, d’un changement de produit ou après une longue interruption.

Les patients doivent être prévenus qu’en cas d’apparition de signes pouvant évoquer une réaction d’hypersensibilité, ils doivent consulter rapidement un médecin : éruption cutanée, étourdissements, palpitations, respiration sifflante ou difficultés respiratoires.

Enfin, à chaque administration, le nom et le numéro de lot du produit doivent être reportés.

Pour signaler un effet indésirable : les professionnels de la santé déclarent tout effet indésirable suspecté.