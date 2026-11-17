Noter le numéro de lot à chaque perfusion permet la traçabilité en cas de réaction. Dacharlie / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images
- Le comité de pharmacovigilance de l’EMA (Prac) a ouvert l'examen d'un signal de sécurité : une hausse des notifications de réactions d’hypersensibilité avec certains lots d’immunoglobulines humaines normales. La cause n’est pas identifiée, et l’évaluation porte sur toutes les immunoglobulines humaines normales, quelle que soit la voie d’administration.
- En France, ces cas groupés ont déjà entraîné le rappel de lots de GAMUNEX et de FLEBOGAMMA DIF par l’ANSM, en mai et septembre 2026.
- L’hypersensibilité est un effet indésirable connu de ces médicaments ; elle peut survenir même après une bonne tolérance antérieure. Comme le préconisent les mises en garde et les précautions des résumés des caractéristiques du produit (RCP), les patients doivent être surveillés pendant et après la perfusion, et consulter sans délai en cas d’éruption, d’étourdissements, de palpitations, de sifflement ou de gêne respiratoire.
Une augmentation des notifications de réactions d’hypersensibilité allergique associées à certains lots de médicaments à base d’immunoglobuline humaine normale a été rapportée, ce qui a conduit à des rappels de lots spécifiques de ces médicaments en France par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) entre mai et septembre 2026 (cf. Encadré). Cependant, malgré les investigations, la cause de ces cas groupés n’a pas été établie.
Toutes les immunoglobulines visées par l’examen
Pour comprendre l’origine de ces réactions (qui pourraient se produire plus fréquemment que ce qui est attendu), le comité européen d’évaluation des risques en pharmacovigilance (Prac) a ouvert l’examen de ce signal de sécurité [1]. Et, ne sachant pas si d’autres spécialités à base d’immunoglobulines humaines pourraient être concernées, l’analyse couvrira tous les médicaments de ce type, et ce quelle que soit leur voie d’administration (IV, SC, IM) [1].
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Des effets indésirables connus
Les immunoglobulines humaines sont produites à partir de plasma de donneurs humains et contiennent essentiellement des IgG, accompagnées de quelques composants minoritaires (notamment des traces d’IgA) et d’excipients.
Ces médicaments sont utilisés :
- en traitement substitutif en cas de déficit immunitaire, primitif ou secondaire ;
- en traitement immunomodulateur dans certaines maladies auto-immunes ;
- et, pour certains d’entre eux, en prophylaxie de la rougeole pré et postexposition.
Ces spécialités sont prescrites et délivrées à l’hôpital (agrément aux collectivités). Elles peuvent aussi être délivrées en rétrocession et administrées à domicile.
Réactions d'hypersensibilité
Les réactions d’hypersensibilité sont rares et de gravité variable allant d’éruptions cutanées et de démangeaisons à des réactions anaphylactiques et des angiœdèmes, potentiellement mortels. Une anaphylaxie peut survenir chez les patients :
- qui présentent des anticorps anti-IgA avec IgA indétectables notamment ;
- qui avaient toléré un traitement antérieur par une immunoglobuline humaine normale.
Réactions liées à la perfusion
Les réactions liées à la perfusion sont plus fréquentes que l’apparition d’une hypersensibilité : par exemple, céphalées, bouffées vasomotrices, frissons, myalgies, respiration sifflante, tachycardie, douleur au bas du dos, nausées et hypotension. Elles dépendent surtout de la dose et du débit de perfusion.
Surveiller pendant et après la perfusion
Il est rappelé par le Prac aux professionnels de santé l'importance de suivre les mises en garde et les précautions d’emploi indiquées dans les résumés des caractéristiques du produit (RCP).
En particulier, les patients doivent être surveillés :
- pendant le traitement :
- en cas d’effets indésirables, le débit d’administration doit être diminué ou la perfusion arrêtée,
- en cas de choc, le traitement médical standard de l’état de choc est instauré ;
- après le traitement : au moins 20 minutes, et au moins 1 heure lors d’une première perfusion, d’un changement de produit ou après une longue interruption.
Les patients doivent être prévenus qu’en cas d’apparition de signes pouvant évoquer une réaction d’hypersensibilité, ils doivent consulter rapidement un médecin : éruption cutanée, étourdissements, palpitations, respiration sifflante ou difficultés respiratoires.
Enfin, à chaque administration, le nom et le numéro de lot du produit doivent être reportés.
Pour signaler un effet indésirable : les professionnels de la santé déclarent tout effet indésirable suspecté.
[1] Meeting highlights from the Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) 26-29 October 2026 (EMA, 30 octobre 2026).
[2] Retour d’information sur le PRAC de novembre 2026 (26-29 octobre) (ANSM, 3 novembre 2026).
- CLAIRYG 100 mg/ml sol p perf
- CLAIRYG 50 mg/ml sol p perf
- CUTAQUIG 165 mg/ml sol inj
- CUVITRU 200 mg/ml sol inj SC
- FLEBOGAMMA DIF 100 mg/ml sol p perf
- FLEBOGAMMA DIF 50 mg/ml sol p perf
- GAMMAGARD 50 mg/ml pdre/solv p sol p perf
- GAMUNEX 100 mg/ml sol p perf
- HIZENTRA 200 mg/ml sol inj sous cutanée en flacon
- HYQVIA 100 mg/ml sol p perf par voie sous-cutanée
- INTRATECT 100 g/l sol p perf
- INTRATECT 50 g/l sol p perf
- KIOVIG 100 mg/ml sol p perf
- OCTAGAM 100 mg/ml sol p perf
- OCTAGAM 50 mg/ml sol p perf
- PANZYGA 100 mg/ml sol p perf
- PRIVIGEN 100 mg/ml sol p perf
- TEGELINE 50 mg/ml pdre/solv p sol p perf
- XEMBIFY 200 mg/ml sol inj sous cutanée
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