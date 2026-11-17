Au 6 novembre 2026, aucun cas d’événement indésirable en lien avec ce défaut n’a été rapporté. Yellow duck / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

Résumé Les capteurs FREESTYLE LIBRE 2 PLUS issus du lot 260930P font l'objet d'un rappel auprès des pharmacies et des patients.

Ils présentent un risque de dysfonctionnement pouvant entraîner une mesure incorrecte, retardée ou manquante de la glycémie.

Les pharmaciens doivent mettre en quarantaine le stock de capteurs issus de ce lot et informer les patients.

Les patients qui détiennent un capteur issu de ce lot doivent arrêter immédiatement son utilisation .

. Une autre méthode de mesure de la glycémie doit être mise en place en attendant le remplacement par un capteur conforme.

Le remplacement du capteur défectueux peut être demandé gratuitement auprès du fabricant.

En diabétologie, les capteurs FREESTYLE LIBRE 2 PLUS (cf. Encadré) issus du lot 260930P (N° UDI : 05021791006953, Ref : 78764-01) font l'objet d'un rappel par la société Abbott Diabetes Care [1].

Ces capteurs ont été distribués dans le circuit officinal après le 12 octobre 2026. Au total, quelques centaines de capteurs sont concernées.

Encadré - À propos des capteurs FREESTYLE LIBRE 2 PLUS Le capteur FREESTYLE LIBRE 2 PLUS mesure en continu le taux de glucose interstitiel. Il est compatible avec le lecteur FreeStyle Libre 2, et les applications FreeStyle LibreLink ou Libre (sur smartphone). Le capteur est délivré en pharmacie dans un kit contenant également un applicateur de capteur et une notice de produit.

Un dysfonctionnement aux conséquences potentiellement graves

Cette décision fait suite à l’identification d’un dysfonctionnement : « certains capteurs peuvent entraîner des mesures incorrectes, retardées ou manquantes du taux de glucose », explique l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM). Pour les utilisateurs, ce dysfonctionnement expose à un risque de non-détection ou à une prise en charge inadaptée d’une hyperglycémie ou d’une hypoglycémie.

Au 6 novembre 2026, aucun cas d'événement indésirable en lien avec ce défaut n'a été rapporté au laboratoire [2, 3].

Mise en quarantaine des stocks en pharmacie

Les pharmaciens d'officine doivent mettre immédiatement tous les kits de capteurs du lot 260930P en quarantaine et cesser toute distribution ou vente des produits de ce lot [2]. La société Abbott contactera les pharmaciens pour organiser la récupération des capteurs concernés par le rappel.

Il est également demandé aux pharmaciens d'officine de contacter les patients auxquels des capteurs FREESTYLE LIBRE 2 PLUS ont été délivrés afin de :

vérifier avec eux le numéro de lot et de leur transmettre la conduite à tenir ;

leur transmettre le courrier du fabricant à leur attention [3].

Si l’identification individuelle des patients n’est pas possible, il est demandé aux pharmaciens d'officine d'adresser le courrier de la société Abbott Diabetes Care [3] à l’ensemble des patients auxquels un capteur FREESTYLE LIBRE 2 PLUS a été délivré après le 12 octobre 2026.

Conduite à tenir pour les patients : ne pas utiliser les capteurs issus du lot 260930P

L'information auprès des patients est diffusée :

soit par les pharmaciens d'officine ;

soit par notification directe via l’application FreeStyle LibreLink ou l’application Libre sur votre smartphone.

Il est possible de vérifier le numéro de série d'un capteur à partir du site internet de la société Abbott [3].

Après vérification du numéro de lot, les patients détenant un ou des capteurs défectueux doivent appliquer les consignes suivantes :

arrêter immédiatement d'utiliser le capteur ;

le capteur ; utiliser une autre méthode de mesure de glycémie le temps de recevoir un autre capteur non concerné par le défaut. Pour rappel, les porteurs d'un dispositif de lecteur en continu de la glycémie doivent toujours avoir à disposition un système de remplacement permettant le suivi de la glycémie.

Les patients peuvent demander le remplacement des capteurs concernés gratuitement auprès du fabricant (via le site internet ou auprès du service clients 0800101156 ou 0145603434).