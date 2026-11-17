La France passe du 2 e au 4 e rang des pays européens les plus consommateurs d’antibiotiques. rarrarorro / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

Résumé Santé Publique France et l'Anses ont publié les données de consommation des antibiotiques et un état des lieux des résistances bactériennes aux antibiotiques portant sur l'année 2025.

En santé humaine : les données confirment la dynamique favorable marquée par une diminution de la consommation en ville et à l'hôpital par rapport à 2024 et plus globalement, au cours des dix dernières années. Cette réduction reste toutefois inégale en fonction des territoires et des molécules ; les données d'antibiorésistance montrent une évolution contrastée. Si la résistance aux fluoroquinolones s'atténue, la progression de la résistance aux céphalosporines de troisième génération (pour E. coli) et la diffusion des entérobactéries productrices de carbapénémases (EPC) en ville et à l'hôpital méritent une attention particulière.

: En santé animale : l'exposition aux antibiotiques a été quasiment divisée par deux depuis 2011. Elle est particulièrement marquée pour les animaux d'élevage destinés à l'alimentation ; des efforts restent nécessaires pour augmenter le taux de déclaration d'usage d'antibiotiques par les vétérinaires, via le dispositif CalypsoVet ; les données d'antibiorésistance sont favorables, mais des multirésistances persistent selon les espèces.

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À la veille de la Semaine mondiale de sensibilisation à la résistance aux antimicrobiens (du 18 au 24 novembre 2026), Santé publique France et l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) publient conjointement un ensemble de données relatives aux antibiotiques en santé humaine et en santé animale :

données de consommation d'antibiotiques en 2025 [1, 2] ;

d'antibiotiques en 2025 [1, 2] ; données de résistances aux antibactériens en 2025 [2, 3, 4, 5].

Cette analyse croisée et complémentaire s'inscrit dans une démarche One Health (Une seule santé). Rappelant que « les micro-organismes et leurs mécanismes de résistance peuvent se transmettre entre les animaux et les humains », l'Anses et Santé publique France soulignent la nécessité d'identifier ou de renforcer les leviers d'action communs pour freiner ce phénomène qui compromet l'efficacité de cette catégorie de médicaments indispensables.

Santé humaine : la consommation recule, mais insuffisamment

Données de consommation des antibiotiques en ville

Les données sont issues du système national des données de santé (SNDS) et portent sur les remboursements des prescriptions d’antibiotiques à usage systémique, dispensées en officine de ville. Elles intègrent les prescriptions provenant des établissements hospitaliers délivrées en ville et celles destinées aux résidents d’établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) ne disposant pas d’une pharmacie à usage intérieur (PUI), ainsi que l’ensemble des remboursements effectués dans les départements d’outre-mer.

Au total, 26 millions de personnes ont reçu au moins une prescription d'antibiotiques, soit 38 % de la population française [1, 4].

Après une hausse remarquée en 2024, les données 2025 montrent une baisse de la consommation d'antibiotiques :

20 doses définies journalières (DDJ) pour 1 000 habitants et par jour, soit une baisse de 9,6 % par rapport à 2024 et de 17 % par rapport à 2015 ;

741 prescriptions pour 1 000 habitants et par an, soit une baisse de 14 % par rapport à 2024 et de 23,2 % par rapport à 2015.

En détail, cette baisse de consommation est rapportée dans toutes les classes d'âge et dans les deux sexes, dans des proportions différentes :

elle est particulièrement marquée chez les moins de 15 ans, avec une diminution de 35 % des prescriptions en dix ans (par rapport à 2015) ;

elle est plus modérée chez les personnes de 80 ans et plus, de l'ordre de - 15 % depuis 2015.

Les médecins généralistes demeurent les principaux prescripteurs, avec 77,5 % des prescriptions, devant les médecins spécialistes (9,1 %) et les chirurgiens-dentistes. En 2025, la prescription des antibiotiques par les pharmaciens (dans le cadre des protocoles « infection urinaire de la femme » et « angine » dépasse pour la première fois le seuil de 1 %. La prescription d'antibiotiques en pharmacie est conditionnée par un résultat positif à un test rapide d'orientation diagnostique (TROD).

La prescription d'antibiotiques en ville reste marquée par des disparités géographiques :

la Corse et la région Provence-Alpes-Côte d’Azur enregistrent les niveaux de consommation en DDJ les plus élevés du pays, respectivement 23,63 DDJ/1 000 hab./j et 23,04 DDJ ;

les Pays de la Loire et la Bretagne sont les territoires où la consommation d'antibiotiques est la plus faible (respectivement 16,63 DDJ et 17,84 DDJ).

L'évolution de l'exposition varie en fonction des molécules ; les données 2025 indiquent :

une diminution des consommations de céphalosporines et de fluoroquinolones ;

une augmentation du nombre de prescriptions de fosfomycine et de cotrimoxazole, respectivement de 25 % et 38 %. Cette évolution s'inscrit dans le cadre des recommandations de la Haute Autorité de santé (HAS) ;

prescriptions de fosfomycine et de cotrimoxazole, respectivement de 25 % et 38 %. Cette évolution s'inscrit dans le cadre des recommandations de la Haute Autorité de santé (HAS) ; une stagnation des antibiotiques critiques (cf. Encadré 1).

Encadré 1 - Point de vigilance : la prescription des antibiotiques critiques reste au-dessus de l'objectif national Les antibiotiques critiques correspondent à des médicaments dont les indications sont restreintes en raison de leur impact important sur la sélection des résistances bactériennes. Ils correspondent au groupe 2 des antibiotiques selon la classification de la Société de pathologie infectieuse de langue française (Spilf) : Pénicillines : Amoxicilline/acide clavulanique

Céphalosporines : Cefadroxil, céfalexine Céfaclor, céfuroxime-axétil Cefixime, cefpodoxime-proxétil Ceftriaxone

Fluoroquinolones : Ciprofloxacine, lévofloxacine, loméfloxacine, moxifloxacine, norfloxacine, ofloxacine

Macrolides et apparentés : Azithromycine

Azithromycine Divers : Acide fusidique Thiamphénicol Rifabutine, Rifampicine

En 2025, le nombre de prescriptions de la classe des antibiotiques critiques a reculé de 16 % en volume absolu,mais leur part relative au sein de l’antibiothérapie globale reste stable autour de 36 % « alors que l'objectif national était de réduire d'au moins 20 % leur consommation à usage systémique en ville, exprimée en DDJ pour 1 000 habitants et par jour, entre 2019 et 2025 ».

En conclusion, l'évolution de la consommation d'antibiotiques en ville apparaît favorable en 2025, avec une baisse de la consommation marquée par rapport à 2024 et au cours des dix dernières années. La France passe ainsi du 2e au 4e rang des pays européens les plus consommateurs d'antibiotiques, ce qui traduit cette dynamique positive.

Cependant, certains points restent à améliorer :

la consommation française d'antibiotiques reste supérieure à l'objectif national fixé à 650 prescriptions pour 1 000 habitants et par an (Stratégie nationale de prévention des infections et de l'antibiorésistance) ;

650 prescriptions pour 1 000 habitants et par an (Stratégie nationale de prévention des infections et de l'antibiorésistance) ; la prescription des antibiotiques critiques stagne : la diminution globale des consommations ne s'accompagne pas encore d'un report suffisamment marqué vers les antibiotiques de première ligne à spectre étroit ;

Les disparités régionales restent marquées.

Évolution de la consommation à l'hôpital

En établissements de santé (données recueillies dans les établissements participant au dispositif Spares [surveillance et prévention de l'antibiorésistance en établissement de santé]), la consommation diminue de près de 4 % par rapport à 2024 [3, 5] :

309 DDJ pour 1 000 journées d'hospitalisation en 2025.

La consommation à l'hôpital est globalement stable par rapport à 2012. Cependant, elle reste à un niveau supérieur à la cible nationale fixée à 257 DDJ pour 1 000 journées d'hospitalisation.

L'amoxicilline et l'association amoxicilline/acide clavulanique représentent plus du tiers des DDJ utilisées dans les établissements participants.

La part de la consommation des antibiotiques à large spectre progresse, représentant 36,3 % des consommations antibiotiques en 2025 contre 33,5 % en 2019.

Santé animale : une exposition moindre depuis 2011

En santé animale [2], l'évolution de l'exposition aux antibiotiques est positive :

depuis 2011, l'exposition a baissé de près de 49 % en France ; cette baisse est marquée pour certaines catégories d'animaux (- 71 % chez les volailles) ;

cette baisse est marquée pour certaines catégories d'animaux (- 71 % chez les volailles) ; une stabilisation de l'indicateur global d'exposition (ALEA) depuis 2023. En 2025, cet indicateur s'élève à 0,304, soit un niveau très proche de l'objectif fixé à 0,3 par le plan Ecoantibio 3 pour la période 2023-2028.

Les lapins en tête, les chiens et les chats à la traîne

Cependant, des disparités d'exposition existent selon les catégories animales :

l'exposition aux antibiotiques reste dans une dynamique favorable pour les espèces destinées à l'alimentation : elle recule de 2 % chez les bovins, de 3 % chez les porcs et les volailles et de 7 % chez les lapins entre 2024 et 2025 ;

pour les espèces destinées à l'alimentation : elle recule de 2 % chez les bovins, de 3 % chez les porcs et les volailles et de 7 % chez les lapins entre 2024 et 2025 ; mais sur cette même période, l'exposition augmente chez les animaux de compagnie, notamment les chiens et les chats (+ 5 %). Des efforts sont donc nécessaires afin d'atteindre les objectifs du plan Ecoantibio 3 qui prévoit une réduction de 15 %.

Une démarche de déclaration à renforcer

Au-delà de la maîtrise de la consommation, il est également nécessaire d'augmenter le taux de déclaration des prescriptions d'antibiotiques par le dispositif CalypsoVet (cf. Encadré 2).

Encadré 2 - CalypsoVet : un outil de déclaration sous-utilisé CalypsoVet est le dispositif de recueil des données de ventes d'antimicrobiens réalisées par les vétérinaires et les pharmaciens. Si les déclarations via Calypso-Vet augmentent en 2025, celles-ci restent insuffisantes au regard de la population déclarante : seuls 30 % des vétérinaires inscrits à l'Ordre utilisent le dispositif ;

et les déclarations ne représentent que 42 % du tonnage (volume libéré dans le circuit de distribution) déclaré par les titulaires d'autorisation de mise sur le marché. Pour atteindre l'exhaustivité et améliorer la qualité des données, plusieurs leviers sont envisagés : simplifier l'accès à CalypsoVet en intégrant la déclaration aux logiciels de prescription, en lien avec leurs éditeurs ;

renforcer la sensibilisation des vétérinaires à leur obligation de transmission des données de prescription des antibiotiques.

Antibiorésistance : des résultats contrastés

En santé humaine : des objectifs non atteints

En ville et dans le secteur médico-social (Ehpad) [3, 4], les données de résistance bactérienne aux antibiotiques proviennent de la mission Primo pilotée par le réseau de prévention des infections et de l'antibiorésistance (Répia). Elles sont collectées à partir des antibiogrammes réalisés dans les laboratoires d'analyse de biologie médicale participants. Elles portent majoritairement sur les entérobactéries, dont E. coli (83 %) et Klebsiella pneumoniae (12 %).

L'analyse des données 2025 montre pour les souches urinaires de l’espèce Escherichia coli :

une proportion en augmentation de la résistance aux céphalosporines de troisième génération (C3G) ;

proportion en augmentation de la résistance aux céphalosporines de troisième génération (C3G) ; une baisse de résistance aux fluoroquinolones qui se confirme en 2025 dans les 2 secteurs, atteignant ainsi les objectifs fixés par la stratégie nationale en ville (< 10 %) et en Ehpad (< 18 %)

Comme pour la consommation, l'analyse des données de résistance met en évidence des disparités géographiques importantes.

Dans les établissements de santé [3, 5], la surveillance menée par le dispositif Spares confirme des résultats contrastés :

l'objectif national concernant la réduction de l'incidence des SARM (fixé à - 10 %) est atteint, avec une fréquence de résistance de 11,5 % (soit - 24 % en 2025), même si des incidences plus élevées persistent dans certains services hospitaliers ;

SARM (fixé à - 10 %) est atteint, avec une fréquence de résistance de 11,5 % (soit - 24 % en 2025), même si des incidences plus élevées persistent dans certains services hospitaliers ; en revanche, les objectifs ne sont pas atteints pour les entérobactéries productrices de bêta-lactamases à spectre étendu (EBLSE) : la fréquence atteint 8,5 % et l'incidence 0,58 pour 1 000 journées d'hospitalisation en 2025.

Résistance aux EPC : un phénomène en progression en ville et en établissements de santé

La progression des entérobactéries productrices de carbapénémases (EPC) constitue un signal particulièrement préoccupant [1, 3, 4, 5]. Entre 2020 et 2025, leur nombre a augmenté significativement dans les trois secteurs surveillés (ville, établissements médico-sociaux et hôpital) :

en ville, le nombre d'EPC est passé de 1,7 à 8,4 pour 10 000 antibiogrammes ;

à l'hôpital, la densité d'incidence (DI) a augmenté de 0,013 à 0,041 pour 1 000 journées d'hospitalisation.

Klebsiella pneumoniae (à l'hôpital) et E. coli (en ville) figurent parmi les principales bactéries concernées.

La diffusion de ces résistances présente par ailleurs d'importantes disparités régionales, avec des incidences particulièrement élevées en Île-de-France, dans les Hauts-de-France et en Provence-Alpes-Côte d'Azur.

En santé animale : des résistances sous haute surveillance

La surveillance de l'antibiorésistance animale repose sur plusieurs dispositifs [2] :

données issues du réseau d'épidémiosurveillance de l'antibiorésistance des bactéries pathogènes animales (Résapath), à partir des antibiogrammes réalisés chez les animaux malades : le niveau de résistance des bactéries aux antibiotiques est variable selon les espèces animales, le type de bactérie et les antibiotiques et, au sein d'une même espèce, selon le type d'infection ; La résistance des bactéries Escherichia Coli aux antibiotiques critiques (céphalosporines de dernières générations et fluoroquinolones) est globalement faible (moins de 5 %), mais reste préoccupante dans certaines espèces (caprins, lapins de compagnie) ; la proportion d’E. coli multisensible (sensible à au moins 5 antibiotiques) est en augmentation chez toutes les espèces depuis 2023, ce qui constitue une tendance très positive ;

chez les animaux malades : données collectées au sein de la chaîne alimentaire sur les animaux destinés à l'alimentation, conformément à la réglementation européenne ; en 2025, ces données ont concerné la surveillance des salmonelles, de Campylobacter et de E. coli chez les porcs et les veaux : la résistance aux salmonelles est rapportée principalement sur le porc. En 2025, on observe une légère diminution de la pansensibilité (correspondant à la sensibilité à 14 antibiotiques testés) et une stabilisation de la multirésistance (résistance à 3 antibiotiques de 3 familles différentes) avec 25 % de salmonelles multirésistantes (variable selon les sérovars, c'est-à-dire les sous-populations de salmonelles) ; pour Campylobacter (Campylobacter jejuni et C.coli) : les niveaux de résistance et la multirésistance sont plus élevés chez les veaux que chez les porcs, et plus fréquentes avec la tétracycline et la ciprofloxacine ; E. coli : le taux de bactéries E. coli indicatrices (correspondant aux E. coli utilisées pour le suivi des niveaux de résistances) pansensibles augmente chez le porc et chez le veau, ce qui constitue une évolution positive. La prévalence des E. coli productrices de bêta-lactamases à spectre étendu (E. coli BLSE) suit elle aussi une évolution favorable, marquée par une diminution depuis 2015 chez les porcs et les bovins.

sur les animaux destinés à l'alimentation, conformément à la réglementation européenne ; en 2025, ces données ont concerné la surveillance des salmonelles, de Campylobacter et de E. coli chez les porcs et les veaux :

Enfin, l'Anses note qu'une surveillance européenne spécifique est mise en place chez les porcs pour le staphylocoque doré résistant à la méticilline (SARM), afin d'estimer la prévalence de SARM dans les lots de porcs à l'abattoir. En France, 94 % des 195 lots prélevés se sont révélés positifs au SARM. Ces résultats doivent cependant être interprétés avec précaution et approfondis avant d'en tirer des conclusions. Des recommandations spécifiques sont attendues prochainement.

Des actions convergentes pour stimuler tous les leviers

La réduction des consommations d'antibiotiques et leur bon usage, la prévention des infections et la surveillance des résistances doivent progresser conjointement en santé humaine et animale pour soutenir la lutte contre l'antibiorésistance [1].

En santé humaine, différentes actions complémentaires sont engagées auprès des professionnels de santé et de la population française :