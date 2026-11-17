La France passe du 2e au 4e rang des pays européens les plus consommateurs d’antibiotiques. rarrarorro / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images
- Santé Publique France et l'Anses ont publié les données de consommation des antibiotiques et un état des lieux des résistances bactériennes aux antibiotiques portant sur l'année 2025.
- En santé humaine
- les données confirment la dynamique favorable marquée par une diminution de la consommation en ville et à l'hôpital par rapport à 2024 et plus globalement, au cours des dix
- les données d'antibiorésistance montrent une évolution contrastée. Si la résistance aux fluoroquinolones s'atténue, la progression de la résistance aux céphalosporines de troisième génération (pour E. coli) et la diffusion des entérobactéries productrices de carbapénémases (EPC) en ville et à l'hôpital
- les données confirment la dynamique favorable marquée par une diminution de la consommation en ville et à l'hôpital par rapport à 2024 et plus globalement, au cours des dix
- En santé animale
- l'exposition aux antibiotiques a été quasiment divisée par deux depuis 2011. Elle est particulièrement marquée
- des efforts restent
- les données d'antibiorésistance sont favorables, mais des multirésistances persistent selon les espèces.
- l'exposition aux antibiotiques a été quasiment divisée par deux depuis 2011. Elle est particulièrement marquée
À la veille de la Semaine mondiale de sensibilisation à la résistance aux antimicrobiens (du 18 au 24 novembre 2026), Santé publique France et l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) publient conjointement un ensemble de données relatives aux antibiotiques en santé humaine et en santé animale :
- données de consommation
- données de résistances aux antibactériens en 2025 [2, 3, 4, 5].
Cette analyse croisée et complémentaire s'inscrit dans une démarche One Health (Une seule santé). Rappelant que
Santé humaine : la consommation recule, mais insuffisamment
Données de consommation des antibiotiques en ville
Les données sont issues du système national des données de santé (SNDS) et portent sur les remboursements des prescriptions d’antibiotiques à usage systémique, dispensées en officine de ville. Elles intègrent les prescriptions provenant des établissements hospitaliers délivrées en ville et celles destinées aux résidents d’établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) ne disposant pas d’une pharmacie à usage intérieur (PUI), ainsi que l’ensemble des remboursements effectués dans les départements d’outre-mer.
Au total, 26 millions de personnes ont reçu au moins une prescription d'antibiotiques, soit 38 % de la population française [1, 4].
Après une hausse remarquée en 2024, les données 2025 montrent une baisse de la consommation d'antibiotiques :
- 20 doses définies journalières (DDJ) pour 1 000 habitants et par jour, soit une baisse de 9,6 % par rapport à 2024 et de 17 % par rapport à 2015 ;
- 741 prescriptions pour 1 000 habitants et par an, soit une baisse de 14 % par rapport à 2024 et de 23,2 % par rapport à 2015.
En détail, cette baisse de consommation est rapportée dans toutes les classes d'âge et dans les deux sexes, dans des proportions différentes :
- elle est particulièrement marquée chez les moins de 15 ans, avec une diminution de 35 % des prescriptions en dix ans (par rapport à 2015) ;
- elle est plus modérée chez les personnes de 80 ans et plus, de l'ordre de
Les médecins généralistes demeurent les principaux prescripteurs, avec 77,5 % des prescriptions, devant les médecins spécialistes (9,1 %) et les chirurgiens-dentistes. En 2025, la prescription des antibiotiques par les pharmaciens
La prescription d'antibiotiques en ville reste marquée par des disparités géographiques :
- la Corse et la région Provence-Alpes-Côte d’Azur enregistrent les niveaux de consommation en DDJ les plus élevés du pays, respectivement 23,63 DDJ/1 000 hab./j et 23,04 DDJ ;
- les Pays de la Loire et la Bretagne sont les territoires où la consommation d'antibiotiques est la plus faible
L'évolution de l'exposition varie en fonction des molécules ; les données 2025 indiquent :
- une diminution des consommations de céphalosporines et de fluoroquinolones ;
- une augmentation du nombre de
- une stagnation des antibiotiques critiques (cf. Encadré 1).
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Les antibiotiques critiques correspondent à des médicaments
En 2025,
En conclusion, l'évolution de la consommation d'antibiotiques en ville
Cependant, certains points restent à améliorer :
- la consommation française d'antibiotiques reste supérieure à l'objectif national fixé à
- la prescription des antibiotiques critiques stagne : la diminution globale des consommations ne s'accompagne pas encore d'un report suffisamment marqué vers les antibiotiques de première ligne à spectre étroit ;
- Les disparités régionales restent marquées.
Évolution de la consommation à l'hôpital
En établissements de santé (données recueillies dans les établissements participant au dispositif Spares [surveillance et prévention de l'antibiorésistance en établissement de santé]), la consommation
- 309 DDJ pour 1 000 journées d'hospitalisation en 2025.
La consommation à l'hôpital est globalement stable par rapport à 2012.
L'amoxicilline et l'association amoxicilline/acide clavulanique
La part de la consommation des antibiotiques à large spectre progresse, représentant 36,3 % des consommations antibiotiques en 2025
Santé animale : une exposition moindre depuis 2011
En santé animale [2], l'évolution de l'exposition aux antibiotiques est positive :
- depuis 2011, l'exposition a baissé de près de 49 % en France ;
- une stabilisation de l'indicateur global d'exposition (ALEA) depuis 2023. En 2025, cet indicateur s'élève
Les lapins en tête, les chiens et les chats à la traîne
Cependant, des disparités d'exposition existent selon les catégories animales :
- l'exposition aux antibiotiques reste dans une dynamique favorable
- mais sur cette même période, l'exposition augmente chez les animaux de compagnie, notamment les chiens et les chats (+
Une démarche de déclaration à renforcer
Au-delà de la maîtrise de la
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CalypsoVet est le dispositif de recueil des données de ventes d'antimicrobiens réalisées par les vétérinaires et les pharmaciens.
Si les déclarations via Calypso-Vet augmentent en
Pour atteindre l'exhaustivité et améliorer la qualité des données, plusieurs leviers sont envisagés :
Antibiorésistance : des résultats contrastés
En santé humaine : des objectifs non atteints
En ville et dans le secteur médico-social (Ehpad) [3, 4], les données de résistance bactérienne aux antibiotiques proviennent de la mission
L'analyse des données 2025 montre pour les souches urinaires de l’espèce Escherichia coli :
- une
- une baisse de résistance aux fluoroquinolones qui se confirme en 2025 dans les 2 secteurs, atteignant ainsi les
Comme pour la consommation, l'analyse des données de résistance met en évidence des disparités géographiques importantes.
Dans les établissements de santé [3, 5], la surveillance menée par le dispositif Spares confirme des résultats contrastés :
- l'objectif national concernant la réduction de l'incidence des
- en
Résistance aux EPC : un phénomène en progression en ville et en établissements de santé
La progression des entérobactéries productrices de carbapénémases (EPC) constitue un signal particulièrement préoccupant [1, 3, 4, 5]. Entre 2020 et 2025, leur nombre a augmenté significativement dans les trois secteurs surveillés (ville, établissements médico-sociaux et hôpital) :
- en ville, le nombre d'EPC est passé de 1,7 à 8,4 pour 10 000 antibiogrammes ;
- à l'hôpital, la densité d'incidence (DI) a augmenté de 0,013 à 0,041 pour 1 000 journées d'hospitalisation.
Klebsiella pneumoniae (à l'hôpital) et E. coli (en ville) figurent parmi les principales bactéries concernées.
La diffusion de ces résistances présente par ailleurs d'importantes disparités régionales, avec des incidences particulièrement élevées en Île-de-France, dans les Hauts-de-France et en Provence-Alpes-Côte d'Azur.
En santé animale : des résistances sous haute surveillance
La surveillance de l'antibiorésistance animale repose sur plusieurs dispositifs [2] :
- données issues du réseau d'épidémiosurveillance de l'antibiorésistance des bactéries pathogènes animales (Résapath), à partir des antibiogrammes réalisés
- le niveau de résistance des bactéries aux antibiotiques est variable selon les espèces animales, le type de bactérie et les antibiotiques et, au sein d'une même espèce, selon le type d'infection ;
- La résistance des bactéries Escherichia Coli aux antibiotiques critiques (céphalosporines de dernières générations et fluoroquinolones) est
- la proportion d’E. coli multisensible (sensible à au moins 5 antibiotiques)
- le niveau de résistance des bactéries aux antibiotiques est variable selon les espèces animales, le type de bactérie et les antibiotiques et, au sein d'une même espèce, selon le type d'infection ;
- données collectées au sein de la chaîne alimentaire
- la résistance aux salmonelles est rapportée principalement sur le porc. En 2025, on observe une
- pour Campylobacter (Campylobacter jejuni et C.coli) : les niveaux de résistance et la multirésistance sont plus élevés chez les veaux que chez les porcs, et plus fréquentes avec
- E. coli : le taux de bactéries E. coli indicatrices (correspondant aux E. coli utilisées pour le suivi des niveaux de résistances) pansensibles augmente chez le porc et chez le veau, ce qui constitue une évolution positive. La prévalence des
- la résistance aux salmonelles est rapportée principalement sur le porc. En 2025, on observe une
Enfin, l'Anses note qu'une
Des actions convergentes pour stimuler tous les leviers
La réduction des consommations d'antibiotiques et leur
En santé humaine, différentes actions complémentaires sont engagées auprès des professionnels de santé et de la population française :
- information diffusée auprès de la population française :
- sur le risque de résistance menaçant l'efficacité des antibiotiques : campagnes de sensibilisation, notamment celles relayées par l'Assurance maladie (Les antibiotiques, c'est vraiment pas automatique),
- sur les moyens de prévention des infections permettant de limiter le recours aux antibiotiques : campagnes de sensibilisation à la vaccination ;
- accompagnement des prescripteurs et des professionnels de santé pour renforcer les pratiques de bon usage des antibiotiques en s'appuyant sur des structures nationales et territoriales :
- surveillance de la consommation et des antibiorésistances par Santé Publique France avec les missions Spares et Primo,
- mise à disposition de ressources et d'outils spécifiques via les centres régionaux en antibiothérapie (CRAtb) et les centres d'appui pour la prévention des infections associées aux soins (CPias).
[1] Antibiorésistance en France en 2025 : de la surveillance à l'action (Bulletin épidémiologique hebdomadaire n° 25-26 du 17 novembre 2026)
[2] Antibiorésistance en santé animale : les principaux résultats de la surveillance en 2025 (Anses, 17 novembre 2026)
[3] Antibiotiques : baisse des prescriptions et de la consommation en 2025 (Santé publique France, 17 novembre 2026)
[4] Surveillance de la résistance bactérienne aux antibiotiques en soins de ville et en établissements pour personnes âgées dépendantes. Principaux résultats 2025 (Santé publique France, 17 novembre 2026)
[5] Surveillance de la consommation des antibiotiques, des antifongiques en établissement de santé et en Ehpad disposant d’une pharmacie à usage intérieur et des résistances bactériennes en établissement de santé. Principaux résultats 2025 (Santé publique France, 17 novembre 2026)
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