Médecine esthétique : le gouvernement plafonne l'activité

Une formation pratique et théorique en médecine esthétique conditionne l'autorisation d'exercice. Robert Daly / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

Résumé Un décret du 14 novembre signé par la Premier ministre, la ministre de la Santé et le ministre de l'Enseignement supérieur encadre par de nouvelles règles la pratique de la médecine esthétique.

Pour se lancer, les médecins doivent avoir exercé pleinement pendant cinq ans dans leur spécialité d'origine et avoir suivi une formation qualifiante obligatoire.

L'exercice de la médecine esthétique est limité à 30 % de l'activité médicale du praticien, les 70 % restants devant être consacrés à la spécialité d'origine.

L'Ordre des médecins sera chargé, en lien avec l’Agence régionale de santé compétente, de vérifier les qualifications, l'expérience et les conditions nécessaires à la délivrance de l'autorisation d'exercice complémentaire.

Quant aux médecins souhaitant poursuivre leur activité esthétique, ils ont jusqu'au 1er juillet 2027 pour déposer une demande de droit d'exercice complémentaire à l'Ordre des médecins.

Les praticiens se consacrant exclusivement à la médecine esthétique depuis au moins cinq ans ont deux ans (jusqu'au 31 décembre 2028) pour ramener cette activité à 50 % de leur exercice médical avant de l'abaisser à 30 % dans les trois ans (au plus tard le 31 décembre 2031). Ceux l'exerçant à temps complet ou partiel depuis moins de cinq ans ont jusqu'au 31 décembre 2028 pour se conformer aux 30 % au cours de l'année écoulée.

Autre cheval de bataille du gouvernement, la lutte contre les « fake injectors » fera l'objet de mesures interministérielles d'ici à la fin de l'année, a assuré dans un communiqué le ministère de la Santé.

Si l'objectif affiché du décret est d'améliorer l'accès aux soins et de protéger les patients, le syndicat des médecins libéraux (SML) dénonce une mesure contre-productive.

De nouvelles règles pour encadrer l'activité esthétique des médecins, dont un plafonnement du temps de travail dédié, sont officialisées le 14 novembre par un décret paru au Journal officiel entrant en vigueur le lendemain, la ministre de la Santé espérant mieux préserver l'accès aux soins et protéger les patients.

Face au développement des pratiques de médecine esthétique mais aussi des difficultés d'accès aux soins, le gouvernement définit un nouveau cadre pour "renforcer la sécurité des patients, garantir la qualité des formations et préserver le temps médical consacré aux soins", selon un communiqué de Stéphanie Rist.

Les médecins désireux de se lancer dans cette activité très rémunératrice, et non remboursée par l'Assurance maladie, devront avoir exercé pleinement pendant cinq ans dans leur spécialité d'origine puis avoir suivi une formation qualifiante obligatoire.

L'Ordre des médecins sera chargé, en lien avec l’Agence régionale de santé compétente, de vérifier les qualifications, l'expérience et les conditions nécessaires à la délivrance de cette autorisation d'exercice complémentaire.

Et l'activité de médecine esthétique sera "limitée à 30 % de l'activité médicale des praticiens, les 70 % restants devant être consacrés aux soins et activités relevant de leur spécialité d'origine", souligne le ministère de la Santé.

Ce plafonnement concernera l'ensemble des spécialités médicales, y compris la dermatologie, ainsi que les médecins libéraux et salariés, conventionnés ou non avec l’Assurance maladie.

"Alors que de nombreux Français rencontrent encore des difficultés pour accéder à un médecin, nous devons veiller à ce que les compétences médicales restent prioritairement mobilisées au service des patients", plaide Stéphanie Rist, citée dans le communiqué, défendant "un cadre exigeant".

La mise en œuvre sera "progressive", selon le ministère.

Les médecins souhaitant poursuivre une activité esthétique devront déposer leur demande de droit d'exercice complémentaire "au plus tard le 1er juillet 2027" et pourront continuer à exercer dans l'attente d'une décision de l'Ordre des médecins.

Les praticiens exclusivement en médecine esthétique depuis plus de cinq ans auront deux ans (jusqu'au 31 décembre 2026) pour réduire cette activité à 50 % avant de la ramener à 30 % dans les trois ans suivants (jusqu'au 31 décembre 2031).

Des actions à venir contre l'exercice illégal

Parallèlement, le gouvernement promet d'intensifier la lutte contre l'exercice illégal de la médecine esthétique, notamment face à la multiplication des "fake injectors", des personnes réalisant illégalement des actes médicaux à visée esthétique et pouvant exposer les patients à des risques graves, susceptibles d'entraîner des hospitalisations, voire des décès.

D'ici à la fin de l'année, des actions interministérielles seront conduites en ce sens, selon le ministère.

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a salué, à la mi-journée du 14 novembre, "une avancée majeure pour encadrer une activité en plein développement, prévenir ses nombreuses dérives et mieux protéger les patients".

Il a aussi assuré, dans un communiqué, être "déjà pleinement engagé contre les fake injectors", mettant en avant 280 signalements reçus depuis 2022 et environ 80 signalements transmis aux procureurs de la République pour exercice illégal de la médecine.

Vent debout contre le décret, la présidente du Syndicat des médecins libéraux (SML), Sophie Bauer, et le président de l'union de la médecine esthétique du SML, Dominique Bellecour, ont jugé que, "sous couvert de sécurité sanitaire, le gouvernement organise la disparition de la médecine esthétique pratiquée par des médecins".

"Le quota arbitraire de 30 % ne permettra pas d’augmenter le nombre de consultations de médecine générale ni de résoudre les difficultés d’accès aux soins", "détruira des emplois et réduira l’offre médicale légale" tandis que la demande des patients "se déplacera vers les injecteurs clandestins", selon leur réaction transmise à l'AFP.

D'après une dépêche publiée par l'AFP le 14 septembre 2026.