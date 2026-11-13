Tuberculose : 1,13 million de morts en 2025, les objectifs mondiaux restent lointains (OMS)

Les antituberculeux administrés entre 2000 et 2025 ont permis d'éviter 86 millions de décès. Amorn Suriyan / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

Résumé L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a publié le 12 novembre le rapport sur l'épidémie de tuberculose en 2025, s'appuyant sur les données de 187 pays représentant 99% de la population mondiale et des cas de l'infection.

L'an passé, 10,6 millions de personnes (54 % d'hommes, 35 % de femmes et 11% d'enfants) ont contracté la maladie et 1,13 en est décédé.

Si les chiffres montrent une légère tendance à la baisse, ils restent loin des objectifs fixés, sur lesquels l'interprétation doit être réalisée, rappelle l'OMS. La diminution du nombre de nouveaux cas n'est que de 14 % par rapport à 2015. Or la stratégie mondiale prévoyait une baisse de 50 % dès 2025 et vise une réduction de 80 % d'ici à 2030.

L'Inde concentre un quart des nouveaux cas, devant l'Indonésie (11%), les Philippines (6,8%), la Chine (6,5%) et le Pakistan (6,4%)

La tuberculose a tué 1,13 million de personnes dans le monde en 2025, a annoncé le 12 novembre l'OMS, soulignant que les progrès dans la lutte contre cette maladie restent insuffisants pour atteindre les objectifs mondiaux.

Les décès dus à la tuberculose ont diminué de 4 % par rapport à 2024, tandis que le nombre de cas a stagné à -0,7 %, selon un rapport annuel de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Au total, 10,6 millions de personnes ont contracté la maladie en 2025, dont 54 % d'hommes, 35 % de femmes et 11 % d'enfants.

Maladie évitable et guérissable, la tuberculose est causée par une bactérie transmissible par voie aérienne qui affecte le plus souvent les poumons.

La diminution du nombre de nouveaux cas n'est que de 14 % par rapport à 2015, alors que la stratégie de l'OMS prévoyait une baisse de 50 % dès 2025 et vise une réduction de 80 % d'ici à 2030.

En revanche, le nombre de décès a diminué de 35 % sur la même période, permettant d'atteindre avec cinq ans de retard le premier objectif intermédiaire de la stratégie mondiale, initialement fixé à 2020. L'objectif d'une réduction de 90 % de la mortalité d'ici à 2030 reste par ailleurs éloigné.

La maladie concerne un nombre limité de pays : 30 pays présentant la plus forte charge de morbidité représentaient 88 % des cas mondiaux en 2025.

L'Inde arrive en tête, avec environ un quart des nouveaux cas, devant l'Indonésie (10%), les Philippines (6,8%), la Chine (6,5%), le Pakistan (6,4%) et le Nigeria (4,9%).

L'OMS souligne que les progrès restent tributaires de financements suffisants, alors que les contributions internationales diminuent.

Les ressources consacrées à la prévention, au diagnostic et au traitement de la tuberculose dans les pays à revenu faible et intermédiaire ont atteint 6,6 milliards de dollars en 2025, contre 6 milliards en 2024. Ce montant reste toutefois très inférieur à l'objectif de 22 milliards de dollars annuels fixé pour 2027.

Les cinq principaux facteurs de risque à l'origine de l'épidémie sont la malnutrition, l'infection par le VIH, le diabète, le tabagisme et les troubles liés à la consommation d'alcool. La tuberculose a tué 137 000 personnes vivant avec le VIH l'année dernière.

Au total, 8,4 millions de personnes ont été nouvellement diagnostiquées en 2025, soit 79 % des 10,6 millions de cas estimés. Cette proportion est stable depuis 2023.

L'OMS estime par ailleurs que les traitements administrés entre 2000 et 2025 ont permis d'éviter 86 millions de décès.

Les résultats de ce rapport "démontrent ce qu’il est possible d’accomplir lorsque l’engagement se traduit par des actions concrètes", a déclaré Tereza Kasaeva, directrice du département tuberculose à l'OMS, citée dans le rapport.

Mais elle a appelé à ne "pas oublier les millions de personnes qui n’ont toujours pas accès aux services de prévention, de diagnostic, de traitement et de soins dont elles ont besoin".

D'après une dépêche AFP publiée par l'AFP le 12 novembre 2026.