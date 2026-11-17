En maintenant l’activité du FXa, le concizumab prolonge la phase d’initiation de la coagulation. AndreyPopov / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

Résumé ALHEMO est un médicament de prophylaxie, indiqué en prévention des épisodes hémorragiques chez les patients atteints d'hémophilie A ou B.

Il se présente en stylo prérempli multidose et prêt à l'emploi. Deux dosages sont actuellement distribués, à 60 mg/1,5 mL et 150 mg/1,5 mL.

ALHEMO contient un nouveau principe actif, le concizumab, qui agit sur l'inhibiteur de la voie du facteur tissulaire pour rendre la coagulation plus efficace.

Il est disponible à l'hôpital (y compris en rétrocession) et en ville (remboursable à 100 %).

En hématologie, ALHEMO solution injectable en stylo prérempli (concizumab) est une nouvelle option dans la prise en charge de l'hémophilie. Ce médicament se décline sous deux dosages :

ALHEMO est indiqué en prophylaxie pour la prévention des épisodes hémorragiques chez les patients de 12 ans ou plus atteints de :

hémophilie A (déficit congénital en facteur VIII) avec inhibiteurs du FVIII ;

; hémophilie A sévère (déficit congénital en facteur VIII, FVIII < 1 %) sans inhibiteur du FVIII ;

1 %) sans inhibiteur du FVIII ; hémophilie B (déficit congénital en facteur IX) avec inhibiteurs du FIX ;

; hémophilie B modérée/sévère (déficit congénital en facteur IX, FIX ≤ 2 %) sans inhibiteur du FIX.

Avant d'obtenir son autorisation de mise sur le marché (AMM), ALHEMO a bénéficié d'une autorisation temporaire d'utilisation (ATU) nominative, puis d'une autorisation d'accès compassionnel et d'accès précoce pré-AMM.

ALHEMO fait l’objet d’une surveillance supplémentaire qui permettra l’identification rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité. Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté.

Un nouveau principe actif dans l'arsenal thérapeutique de l'hémophilie

Le concizumab est un anticorps anti-inhibiteur de la voie du facteur tissulaire (tissue factor pathway inhibitor [TFPI]). En se liant au TFPI, le concizumab empêche l'inhibition du facteur Xa (FXa) par le TFPI. En prolongeant l'activité du FXa, le concizumab permet de prolonger la phase d'initiation de la coagulation et de générer suffisamment de thrombine pour une hémostase efficace.

Le concizumab agit indépendamment du facteur VIII (FVIII) et du facteur IX (FIX).

Une supériorité démontrée par rapport à l'absence de prophylaxie

L’évaluation d’ALHEMO (concizumab) repose essentiellement sur les résultats de l'étude de supériorité Explorer 7, comparant l’effet du concizumab utilisé en prophylaxie à l’absence de prophylaxie (traitement à la demande avec des agents by-passants) chez les patients adultes et adolescents à partir de 12 ans atteints d’hémophilie A ou B avec inhibiteurs.

Le critère de jugement principal était la réduction du taux annuel de saignements traités (TSA).

Le concizumab a démontré sa supériorité par rapport à l’absence de prophylaxie en matière de prévention des épisodes hémorragiques, avec une réduction moyenne estimée de 86 % du TSA pour les patients sous prophylaxie par concizumab en comparaison aux patients traités à la demande.

La CT limite le périmètre de prise en charge

À l’issue de son évaluation médico-économique [1], la Commission de la transparence (CT) a émis un avis favorable à la prise en charge d'ALHEMO dans un périmètre plus restreint que l'indication de l'AMM :

service médical rendu (SMR) important uniquement en prophylaxie pour la prévention des épisodes hémorragiques chez les patients atteints d’hémophilie B (déficit congénital en facteur IX) avec inhibiteurs du FIX et âgés de 12 ans ou plus.

Elle conclut à un SMR insuffisant dans le reste des indications « au regard des alternatives disponibles dans les autres situations de l’AMM en prophylaxie pour la prévention des épisodes hémorragiques chez les patients atteints d’hémophilie A (déficit congénital en facteur VIII) avec inhibiteurs du FVIII et de 12 ans ou plus ». Dans le cas de l'hémophilie A, la CT note que « l’emicizumab (HEMLIBRA) permet de répondre aux besoins actuels de prophylaxie » et constitue le traitement de première intention.

En conclusion, ALHEMO constitue une nouvelle option thérapeutique pour les patients ayant une indication de prophylaxie au long cours, uniquement dans le cas d'une hémophilie B en présence d'inhibiteurs du FIX.

En pratique : une injection SC quotidienne

Le traitement doit être instauré en l’absence d’hémorragie.

ALHEMO doit être administré quotidiennement par injection sous-cutanée (SC), à tout moment de la journée, pas nécessairement au même moment chaque jour.

Une dose d'entretien calculée en fonction de la concentration plasmatique de concizumab

Le schéma posologique recommandé est progressif jusqu'à détermination de la dose d'entretien individuelle basée sur la concentration plasmatique de concizumab :

Jour 1 : une dose de charge de 1 mg/kg, en une seule fois ;

; Jour 2 et jusqu’à l’établissement de la dose d’entretien individuelle : administration une fois par jour de 0,20 mg/kg ;

: administration une fois par jour de 0,20 mg/kg ; 4 semaines après l’initiation du traitement : mesure de la concentration plasmatique de concizumab avant l’administration de la dose programmée suivante. Lorsque le résultat de la concentration plasmatique de concizumab est disponible, la dose d’entretien individuelle est définie une fois en fonction de la concentration plasmatique de concizumab (cf. Tableau).

Tableau - Dose d'entretien individuelle en fonction de la concentration plasmatique de concizumab (extrait du RCP)

Description des stylos préremplis ALHEMO

ALHEMO se présente en stylos préremplis prêts à l'emploi, multidoses. Ils sont conçus pour une injection SC.

Chaque stylo est muni d’un capuchon, d’une fenêtre de visualisation, d’un compteur de dose (en mg) et d’un bouton pour déclencher l’injection (cf. Illustration).

La couleur, l'incrémentation de dose (graduations) et la dose maximale par injection sont différentes selon le dosage d'ALHEMO (cf. Illustration) :

stylo prérempli de 60 mg/1,5 mL : couleur marron, graduations de 0,4 mg (correspondant à la dose minimale par injection), maximum 32 mg par injection ;

: couleur marron, graduations de 0,4 mg (correspondant à la dose minimale par injection), maximum 32 mg par injection ; stylo prérempli de 150 mg/1,5 mL : couleur dorée, graduations de 1,0 mg (correspondant à la dose minimale par injection), maximum 80 mg par injection.

ALHEMO 60 mg/1,5 mL

ALHEMO 150 mg/1,5 mL

Consignes à donner aux patients

ALHEMO est fourni sans les aiguilles d'injection. Ces dernières doivent être prescrites séparément (aiguilles NovoFine Plus 32 G x 4 mm ou NovoFine 32 G x 4 mm). Une aiguille neuve doit être fixée avant chaque injection, puis retirée et jetée aussitôt après l'injection.

ALHEMO doit être conservé au réfrigérateur entre 2 et 8 °C. Après la première utilisation, le stylo peut être gardé pendant 28 jours au réfrigérateur.

L'autoadministration par le patient est envisageable, sous réserve d'une formation adéquate et de l'accord du médecin.

Après avoir fixé l'aiguille, il est nécessaire de vérifier l'écoulement correct de la solution injectable.

Identité administrative

Liste I

Prescription hospitalière

Boîte de 1 stylo prérempli de ALHEMO 60 mg/1,5 mL, CIP 3400930305096, UCD 3400890055345, prix public TTC = 4 170,61 euros [2]

Boîte de 1 stylo prérempli de ALHEMO 150 mg/1,5 mL, CIP 3400930305119, UCD 3400890035385, prix public TTC = 10 226,23 euros [2]

Remboursable à 100 % [3] (cf. Encadré)

Agrément aux collectivités [4] (cf. Encadré)

Prise en charge en sus des hospitalisations [5] (cf. Encadré)

Prise en charge 100 % en rétrocession [6] (cf. Encadré)

Laboratoire Novo Nordisk