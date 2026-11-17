En maintenant l’activité du FXa, le concizumab prolonge la phase d’initiation de la coagulation. AndreyPopov / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images
- ALHEMO est un médicament de prophylaxie, indiqué en prévention des épisodes hémorragiques chez les patients atteints d'hémophilie A ou B.
- Il se présente en stylo prérempli multidose et prêt à l'emploi. Deux dosages sont actuellement distribués, à 60 mg/1,5 mL et 150 mg/1,5 mL.
- ALHEMO contient un nouveau principe actif, le concizumab, qui agit sur l'inhibiteur de la voie du facteur tissulaire pour rendre la coagulation plus efficace.
- Il est disponible à l'hôpital (y compris en rétrocession) et en ville (remboursable à 100 %).
En hématologie, ALHEMO solution injectable en stylo prérempli (concizumab) est une nouvelle option dans la prise en charge de l'hémophilie. Ce médicament se décline sous deux dosages :
- ALHEMO 60 mg/1,5 mL solution injectable en stylo prérempli
- ALHEMO 150 mg/1,5 mL solution injectable en stylo prérempli
ALHEMO est indiqué en prophylaxie pour la prévention des épisodes hémorragiques chez les patients de 12
- hémophilie A (déficit congénital en facteur VIII) avec inhibiteurs du FVIII
- hémophilie A sévère (déficit congénital en facteur VIII, FVIII <
- hémophilie B (déficit congénital en facteur IX) avec inhibiteurs du FIX
- hémophilie B modérée/sévère (déficit congénital en facteur IX, FIX ≤ 2
Avant d'obtenir son autorisation de mise sur le marché (AMM), ALHEMO a bénéficié d'une autorisation temporaire d'utilisation (ATU) nominative, puis d'une autorisation d'accès compassionnel et d'accès précoce pré-AMM.
ALHEMO
Un nouveau principe actif dans l'arsenal thérapeutique de l'hémophilie
Le concizumab est un anticorps
Le concizumab agit indépendamment du facteur VIII (FVIII) et du facteur IX (FIX).
Une supériorité démontrée par rapport à l'absence de prophylaxie
L’évaluation d’ALHEMO (concizumab) repose essentiellement sur les résultats de l'étude de supériorité Explorer
Le critère de jugement principal était la réduction du taux
Le concizumab a démontré sa supériorité par rapport à l’absence de prophylaxie en matière de prévention des épisodes hémorragiques, avec une réduction moyenne estimée de 86
La CT limite le périmètre de prise en charge
À l’issue de son évaluation médico-économique [1], la Commission de la transparence (CT) a émis un avis favorable à la prise en charge d'ALHEMO dans un périmètre plus restreint que l'indication de l'AMM
- service médical rendu (SMR) important uniquement en prophylaxie pour la prévention des épisodes hémorragiques chez les patients atteints d’hémophilie
Elle conclut à un SMR insuffisant dans le reste des indications «
En conclusion, ALHEMO constitue une nouvelle option thérapeutique pour les patients ayant une indication de prophylaxie au long cours, uniquement dans le cas d'une
En pratique
: une injection SC quotidienne
Le traitement doit être instauré en l’absence d’hémorragie.
ALHEMO doit être administré quotidiennement par injection sous-cutanée (SC), à tout moment de la journée, pas nécessairement au même moment chaque jour.
Une dose d'entretien calculée en fonction
de la concentration plasmatique de concizumab
Le schéma posologique recommandé est progressif jusqu'à détermination de la dose d'entretien individuelle basée sur la concentration plasmatique de concizumab
- Jour 1 : une dose de charge de 1 mg/kg, en une seule fois
- Jour 2 et jusqu’à l’établissement de la dose d’entretien individuelle
- 4 semaines après l’initiation du traitement
Description des stylos préremplis ALHEMO
ALHEMO se présente en stylos préremplis prêts à l'emploi, multidoses. Ils sont conçus pour une injection SC.
Chaque stylo est muni d’un capuchon, d’une fenêtre de visualisation, d’un compteur de dose (en mg) et
La couleur, l'incrémentation de dose (graduations) et la dose maximale par injection sont différentes selon le dosage d'ALHEMO (cf. Illustration)
- stylo prérempli de 60 mg/1,5 mL
- stylo prérempli
ALHEMO 60
Consignes à donner aux patients
ALHEMO est fourni sans les aiguilles d'injection. Ces dernières doivent être prescrites séparément (aiguilles NovoFine Plus 32
ALHEMO doit être conservé au réfrigérateur entre 2 et 8
L'autoadministration par le patient est envisageable, sous réserve d'une formation adéquate et de l'accord du médecin.
Après avoir fixé
Identité administrative
Liste I
Prescription hospitalière
Boîte de 1 stylo prérempli de ALHEMO 60 mg/1,5 mL, CIP 3400930305096, UCD 3400890055345, prix public TTC = 4
Boîte de 1 stylo prérempli de ALHEMO 150 mg/1,5 mL, CIP 3400930305119, UCD 3400890035385, prix public TTC = 10
Remboursable à 100
Agrément aux collectivités [4]
Prise en charge en sus des hospitalisations [5]
Prise en charge 100
Laboratoire Novo Nordisk
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[1] Avis de la Commission de la transparence - ALHEMO (HAS, 2 septembre 2025)
[2] Avis relatif aux prix d’ALHEMO (Journal officiel du 22 septembre 2026, texte 50)
[3] Arrêté du 8 septembre 2026 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux – ALHEMO (Journal officiel du 22 septembre 2026, texte 8)
[4] Arrêté du 8 septembre 2026 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics – ALHEMO (Journal officiel du 22 septembre 2026, texte 9)
[5] Arrêté du 17 septembre 2026 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques prises en charge en sus des prestations d'hospitalisation mentionnée à l'article L. 162-22-7 du Code de la Sécurité sociale – ALHEMO (Journal officiel du 22 septembre 2026, texte 10)
[6] Arrêté du 17 septembre 2026 relatif aux conditions de prise en charge de spécialités pharmaceutiques disposant d'une autorisation de mise sur le marché inscrites sur la liste visée à l'article L. 5126-6 du Code de la santé publique – ALHEMO (Journal officiel du 22 septembre 2026, texte 11)
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