Déserts médicaux : le gouvernement veut 100 médicobus labellisés en 2027

Les médicobus accueillent une patientèle variée, sans restriction mais en priorité éloignée du soin. andrey shalari / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

Résumé Le gouvernement a lancé le 9 novembre un appel à projets pour 70 nouveaux médicobus dans les déserts médicaux.

L'objectif visé est d'atteindre 100 médicobus labellisés courant 2027, sachant que 34 le sont déjà.

Le financement (200 000 euros annuels en moyenne par structure) est assuré en partie par les ARS, l'Assurance maladie et divers contributeurs (collectivités, fonds privés).

En complément pour ce 2e appel à projets, la Banque des territoires mobilise une enveloppe en fonds propres à hauteur de 3,2 millions d'euros, pour soutenir chaque projet à hauteur de 25 000 euros.

Le gouvernement a lancé un appel à projets pour encourager le déploiement de 70 nouveaux médicobus (cabinets médicaux itinérants) dans les déserts médicaux, et arriver à 100 structures labellisées courant 2027, contre 34 aujourd'hui, a-t-il annoncé le 9 novembre.

Ces cabinets mobiles proposent des consultations dans les zones où les ressources médicales manquent, particulièrement dans les zones rurales et quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV).

D'un coût évalué à 200 000 euros annuels en moyenne, ils sont financés en partie par les agences régionales de santé (ARS) et l'Assurance maladie, auxquels s'ajoutent divers financeurs, comme des collectivités ou fonds privés.

Une première vague de labellisations avait été annoncée en 2023 par l'ex-Première ministre Élisabeth Borne, avec à l'époque l'objectif de déployer une centaine de structures itinérantes avant la fin 2024.

À ce jour, 34 médicobus ont été labellisés, selon le gouvernement.

Pour ce deuxième appel à projet, la Banque des territoires va mobiliser "une enveloppe en fonds propres à hauteur de 3,2 millions d’euros", pour "soutenir chaque projet à hauteur de 25 000 euros, en complément" des financements existants, indiquent le gouvernement et la caisse des dépôts dans un communiqué.

Pour être labellisé, chaque projet devra désormais s'intégrer au "réseau France santé", qui vise à garantir une offre de soin accessible à moins de 30 minutes et sous 48 heures à chaque patient. En présentant son projet de budget pour 2027, l'exécutif a promis que 5 000 structures labellisées y seraient intégrées d'ici fin 2027 (centres de santé, cabinets libéraux pluriprofessionnels, hôpitaux de proximité, pharmacies équipées...).

Les médicobus doivent proposer, en fonction des besoins locaux, divers types de consultation (généralistes, spécialistes, parfois dentistes et sages-femmes), possiblement via des téléconsultations assistées par un infirmier, et doivent accueillir une patientèle variée, "sans restriction", "en ciblant prioritairement les personnes sans médecin traitant ou éloignées du soin", précise une instruction ministérielle envoyée aux ARS.

D'après une dépêche publiée par l'AFP le 9 novembre 2026.