[SEIN] Effet du dépistage par tomosynthèse sur les cancers de l'intervalle

Introduction. La tomosynthèse mammaire numérique (DBT) associée à la mammographie 2D synthétisée (s2D) augmente significativement la détection des cancers du sein infiltrants par rapport à la mammographie numérique standard (DM). Néanmoins, son impact réel sur la réduction des cancers de l'intervalle, principal critère de jugement de l'efficacité clinique du dépistage, demeurait jusqu'ici imprécis faute d'essais randomisés de puissance suffisante.

Méthodes. Tosyma-1 est un essai de supériorité contrôlé, randomisé en 1:1, multicentrique mené en Allemagne auprès de femmes de 50 à 70 ans. L'analyse Tosyma-2 a évalué le second critère de jugement principal : le taux de cancers infiltrants de l'intervalle diagnostiqués dans les 24 mois suivant un dépistage initial négatif au sein de la cohorte modifiée en intention de traiter (n = 98 755). L'identification des cas a reposé sur le croisement pseudonymisé des bases de données avec les registres régionaux du cancer.

Résultаts. Les résultats sur le critère de jugement principal retrouvent un taux de cancer infiltrant d'intervalle de 14,2 pour 10 000 femmes dans le bras DBT + s2D (70/49 299) contre 18,6 pour 10 000 dans le bras DM (92/49 456). La réduction relative observée de 24 % n'atteint pas la significativité statistique (OR ajusté : 0,76 ; IC à 95 % : 0,55–1,06 ; p = 0,11). Selon les auteurs, ce résultat est imputable à un défaut de puissance statistique lié aux interruptions de recrutement durant la pandémie de Covid-19. La réduction de l'incidence des cancers de l'intervalle est plus précoce et marquée durant la première année, avec un taux de 4,5 contre 6,3 pour 10 000 femmes (OR ajusté : 0,71 ; IC à 95 % : 0,52-0,97). Le bénéfice est quasi exclusivement retrouvé chez les femmes réalisant un dépistage de suivi (taux de 13,5 vs 18,8 pour 10 000 ; OR ajusté : 0,72 ; IC à 95 % : 0,51-1,00), alors qu'il est nul lors d'un premier dépistage (17,6 vs 17,5 pour 10 000). La sensibilité globale du programme pour les cancers infiltrants progresse de 11,2 % avec la DBT + s2D (83,5 % vs 72,3 %). Les cancers de l'intervalle survenus dans le bras DBT + s2D comportent moins de stades localement avancés T2–T4 (6,9 vs 7,9 pour 10 000) et moins d'atteintes ganglionnaires (4,5 vs 6,3 pour 10 000).

Conclusion. Malgré l'absence de significativité statistique sur le critère primaire à 24 mois liée à un manque de puissance, l'étude Tosyma-2 suggère une diminution d'environ un quart des cancers de l'intervalle et une amélioration de la sensibilité diagnostique en faveur de la tomosynthèse. Le suivi du prochain cycle de dépistage apportera les données nécessaires pour confirmer l'impact en particulier sur les formes tumorales avancées.

Article rédigé par Laure Blondet.

Source | Weigel S, et al. Invasive interval breast cancer rates after digital breast tomosynthesis plus synthesised mammography versus digital mammography screening (TOSYMA): 24-month follow-up of the multicentre, open-label, randomised, controlled, superiority trial, Lancet Oncol, 27, 11, p1382-1392, 2026. DOI: 10.1016/S1470-2045(26)00341-4